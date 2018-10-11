2018-10-11T15:26:47+03:00
Экономика

Москвичи заселят Крым

В столице открыли объединенный офис продаж крымской недвижимости
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В столице открыли объединенный офис продаж крымской недвижимостиВ столице открыли объединенный офис продаж крымской недвижимости
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10 октября в Москве состоялось торжественное открытие объединенного офиса продаж крымской недвижимости, призванного объединить все предложения и проекты застройщиков полуострова для их продвижения на материковой части России.

Официальный старт работе офиса дали Глава Республики Крым Сергей Аксенов, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин и сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров.

Выступая с приветственной речью, Сергей Аксенов выразил надежду, что посредством работы офиса удастся устранить тот недостаток информации о недвижимости и жизни в Крыму, который сегодня испытывают жители других регионов России:

- Это также сыграет на общее укрепление имиджа Республики как благоприятной для жизни и бизнеса. Офис, который мы сегодня открываем, должен гарантировать стопроцентную надежность сделки. Главная цель – работа на репутацию. Репутация агентства должна быть безупречной, это залог длительной работы на рынке. Если это будет, то не будет отбоя от клиентов.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов

Глава Республики Крым Сергей Аксенов

В тоже время, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин отметил, что с учетом поставленных задач по наращиванию объемов строительства в России, крымский регион должен стать точкой роста этого процесса.

По его мнению, в связи с повышенным спросом на недвижимость как со стороны местных жителей, так и приезжающих, полуострову предстоит работа по разработке новых проектов.

- Они будут достойно оцениваться нашими гражданами со всей страны, а квартиры будут покупать не только как второе или третье инвестиционное жилье, но будут приезжать туда жить, - подчеркнул он.

Сегодня около 70% покупателей всей недвижимости Республики Крым приходится на московский регион, Санкт-Петербург, Урал и Сибирь.

- Причем Москва в этом рейтинге лидирует, - заверил руководитель отдела продаж департамента недвижимости Республики Крым Артем Квашуков.

По его данным, ежемесячно в столице продается 620 тысяч квадратных метров жилья. «Это примерно 103 млрд. рублей в месяц. Около 30% людей совершают не первую покупку недвижимости, чтобы потом либо сдавать ее в аренду, либо перепродать. Исходя из этого мы планируем переориентировать часть клиентов на объекты недвижимости республики Крым и продавать примерно по 150 крымских квартир в месяц здесь в Москве», - заявил он.

В свою очередь, сопредседатель «Деловой России» и Оргкомитета V ЯМЭФ Андрей Назаров обратил внимание, что в привлекательности Крыма для наших граждан сомневаться не приходится.

- За последние 4 года сюда уже переехало около 150 тысяч человек с разных уголков России. И это тогда, когда перед регионом еще стояли сложные нерешенные логистические задачи, - заметил он.

- Однако в той же Болгарии квартирами сегодня владеет около 700 тысяч россиян. Крым ничем не уступает этому региону и по красоте, и по климатическим условиям, ценам на обслуживание недвижимости, и при этом лишен рисков «проблем на границе», с которыми часто сталкиваются люди. Поэтому продвижение крымской недвижимости в Москве позволит в ближайшие 5-6 лет полуострову потеснить лидеров массового спроса российских охотников за недвижимостью у моря – Болгарию, Испанию и Черногорию, - уверен Андрей Назаров.

Идея создания объединенного офиса продаж крымской недвижимости возникла на Ялтинском международном экономическом форуме. Позднее Советом министров Республики Крым, Ассоциацией застройщиков Республики Крым и Объединенным офисом продаж крымской недвижимости в Москве было подписано соглашение о взаимном сотрудничестве с целью вывода на российский рынок предложений по качественным объектам недвижимости Республики Крым. На сегодняшний день линейка представленных проектов насчитывает более 40 объектов от 30 проверенных застройщиков региона.

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