Москвичи заселят Крым

СЕГОДНЯ 15:20 2018-10-11T15:26:47+03:00

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10 октября в Москве состоялось торжественное открытие объединенного офиса продаж крымской недвижимости, призванного объединить все предложения и проекты застройщиков полуострова для их продвижения на материковой части России.

Официальный старт работе офиса дали Глава Республики Крым Сергей Аксенов, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин и сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров.

Выступая с приветственной речью, Сергей Аксенов выразил надежду, что посредством работы офиса удастся устранить тот недостаток информации о недвижимости и жизни в Крыму, который сегодня испытывают жители других регионов России:

- Это также сыграет на общее укрепление имиджа Республики как благоприятной для жизни и бизнеса. Офис, который мы сегодня открываем, должен гарантировать стопроцентную надежность сделки. Главная цель – работа на репутацию. Репутация агентства должна быть безупречной, это залог длительной работы на рынке. Если это будет, то не будет отбоя от клиентов.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов

В тоже время, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин отметил, что с учетом поставленных задач по наращиванию объемов строительства в России, крымский регион должен стать точкой роста этого процесса.

По его мнению, в связи с повышенным спросом на недвижимость как со стороны местных жителей, так и приезжающих, полуострову предстоит работа по разработке новых проектов.

- Они будут достойно оцениваться нашими гражданами со всей страны, а квартиры будут покупать не только как второе или третье инвестиционное жилье, но будут приезжать туда жить, - подчеркнул он.

Сегодня около 70% покупателей всей недвижимости Республики Крым приходится на московский регион, Санкт-Петербург, Урал и Сибирь.

- Причем Москва в этом рейтинге лидирует, - заверил руководитель отдела продаж департамента недвижимости Республики Крым Артем Квашуков.

По его данным, ежемесячно в столице продается 620 тысяч квадратных метров жилья. «Это примерно 103 млрд. рублей в месяц. Около 30% людей совершают не первую покупку недвижимости, чтобы потом либо сдавать ее в аренду, либо перепродать. Исходя из этого мы планируем переориентировать часть клиентов на объекты недвижимости республики Крым и продавать примерно по 150 крымских квартир в месяц здесь в Москве», - заявил он.

В свою очередь, сопредседатель «Деловой России» и Оргкомитета V ЯМЭФ Андрей Назаров обратил внимание, что в привлекательности Крыма для наших граждан сомневаться не приходится.

- За последние 4 года сюда уже переехало около 150 тысяч человек с разных уголков России. И это тогда, когда перед регионом еще стояли сложные нерешенные логистические задачи, - заметил он.

- Однако в той же Болгарии квартирами сегодня владеет около 700 тысяч россиян. Крым ничем не уступает этому региону и по красоте, и по климатическим условиям, ценам на обслуживание недвижимости, и при этом лишен рисков «проблем на границе», с которыми часто сталкиваются люди. Поэтому продвижение крымской недвижимости в Москве позволит в ближайшие 5-6 лет полуострову потеснить лидеров массового спроса российских охотников за недвижимостью у моря – Болгарию, Испанию и Черногорию, - уверен Андрей Назаров.

Идея создания объединенного офиса продаж крымской недвижимости возникла на Ялтинском международном экономическом форуме. Позднее Советом министров Республики Крым, Ассоциацией застройщиков Республики Крым и Объединенным офисом продаж крымской недвижимости в Москве было подписано соглашение о взаимном сотрудничестве с целью вывода на российский рынок предложений по качественным объектам недвижимости Республики Крым. На сегодняшний день линейка представленных проектов насчитывает более 40 объектов от 30 проверенных застройщиков региона.