2018-10-11T19:19:52+03:00
Общество

Алина Кабаева защитила диссертацию в Петербурге

Она получила ученую степень кандидата педагогических наук [видео]
Роман ГОЛОВАНОВ
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Алина Кабаева защитила диссертацию.Алина Кабаева защитила диссертацию.Фото: Александр ГЛУЗ
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева защитила диссертацию в петербургском Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта. Полное название ее работы: "Содержание спортивно-оздоровительного этапа подготовки детей дошкольного возраста в художественной гимнастике". Научным руководителем Кабаевой стала профессор Раиса Терехина.

- Присудить Кабаевой Алине Маратовне ученую степень кандидата педегогических наук. Вот теперь можно хлопать, - сказал один из членов комиссии университета. Дальше объявили перерыв, чтобы все могли поздравить олимпийскую чемпионку.

Фото с поклонницами. Фото: Александр ГЛУЗ

Фото с поклонницами.Фото: Александр ГЛУЗ

Алина Кабаева получила научную степень кандидата педагогических наук.

После защиты Кабаевой подарили белые розы, она вышла в корридор, где ее ждали студенты Лесгафта – чтобы сделать со знаменитой спортсменкой селфи.

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