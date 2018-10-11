Алина Кабаева защитила диссертацию в Петербурге

СЕГОДНЯ 17:20 2018-10-11T19:19:52+03:00

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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева защитила диссертацию в петербургском Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта. Полное название ее работы: "Содержание спортивно-оздоровительного этапа подготовки детей дошкольного возраста в художественной гимнастике". Научным руководителем Кабаевой стала профессор Раиса Терехина.

- Присудить Кабаевой Алине Маратовне ученую степень кандидата педегогических наук. Вот теперь можно хлопать, - сказал один из членов комиссии университета. Дальше объявили перерыв, чтобы все могли поздравить олимпийскую чемпионку.

Фото с поклонницами.Фото: Александр ГЛУЗ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/672944" frameborder="0"></iframe> Алина Кабаева получила научную степень кандидата педагогических наук.

После защиты Кабаевой подарили белые розы, она вышла в корридор, где ее ждали студенты Лесгафта – чтобы сделать со знаменитой спортсменкой селфи.

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