Помощь детям-сиротам, отрядам поисковиков и талантливой молодежи: Чем занимается благотворительный фонд «Новотранс-5П»

СЕГОДНЯ 20:43 2018-10-11T21:33:39+03:00

На официальной презентации фонда в Москве прошел благотворительный аукцион, все средства от которого были перечислены детским домам

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Благотворительный фонд «НОВОТРАНС-5П» основала Группа компаний «Новотранс». 5 "П" в названии фонда - это Победа, Память, Патриотизм, Поиск, Помощь.

Фонд будет заниматься помощью детям-сиротам, поддержкой талантливых детей из регионов России, развитием физической культуры и спорта в России, способствовать просвещению и духовному развитию детей и молодежи, а также оказывать содействие поисковым организациям.

"Наши специалисты разработали комплекс специальных программ. На текущий момент на регулярной основе мы оказываем поддержку детским домам в Кемеровской области и Республике Бурятия. Стараемся помочь тем, кто по ряду причин идет по жизни один, сделать жизнь детей счастливее," - говорит председатель фонда Константин Давыдов.

Среди других проектов фонда:

- Помощь поисковым отрядам Орловской области. На постоянной основе фонд сотрудничает с Межрегиональным поисковым объединением «Костер». Ребятам уже удалось обнаружить и захоронить с воинскими почестями останки нескольких сотен советских воинов. Имена многих павших бойцов были установлены, оповещены их родственники.

Поддержка поисковых отрядов - еще одно направление работы фонда

- Сотрудники фонда передали автомобиль ГАЗ 66 орловским поисковикам, для проведения Вахты Памяти 2018, а также открыли музей Великой Отечественной войны в Прокопьевском детском доме № 7 «Дружба», экспонатами которого стали, в том числе, и найденные поисковиками артефакты. В следующем году фонд планирует организовать участие ребят из этого детского дома «Дружба» в работе поискового отряда «Костер».

- Фонд помогает получить образование и организовать выступления талантливому юному бурятскому певцу, композитору и аранжировщику Лудубу Очирову. 16-летний юноша почти ничего не видит, но не бросает творчество и сам помогает другим - музыкант часто принимает участие в благотворительных концертах.

- На официальной презентации фонда «НОВОТРАНС-5П» в Москве прошел благотворительный аукцион. С молотка, в том числе, ушли мяч Чемпионата мира по футболу-2018 с автографами игроков сборной России, картины, раритетные книги и многое другое. Все средства от аукциона будут перечислены на счета детских домов города Прокопьевска Кемеровской области и Улан-Удэ.

"Впереди у нас еще много работы. Надеемся, что деятельность фонда позволит оказать поддержку многим людям," отметил Константин Давыдов

ВАЖНО

Фонд имеет возможность оказывать помощь благодаря частным пожертвованиям. Сбор пожертвований идет расчетный счет фонда.

Все подробности - на сайте