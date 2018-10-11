Путин омолодил Курск и Башкирию

11 Окт. 23:22 2018-10-11T23:34:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Курской области Александр Михайлов, руководивший регионом с 2000 года, в четверг подал в отставку со своего поста. Вслед за ним глава Башкирии Рустам Хамитов заявил, что не намерен участвовать в следующих выборах. Оба объяснили свое решение одинаково - надо дать дорогу молодым. Но до назначения молодых руки у Владимира Путина дошли только к вечеру.

Первым в кабинет президента пришел заместитель министра транспорта Роман Старовойт. Впрочем, в замминистрах он успел пробыть недолго - чуть больше недели, но до этого шесть лет возглавлял Федеральное дорожное агентство. При этом Старовойт прошел "инкубатор будущих губернаторов" - учился во втором наборе программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.

Владимир Путин сообщил ему о решении назначить врио главы Курской области. Можно предположить, что ситуация с дорогами в Курской области теперь существенно улучшится.

Следующим на разговор к Путину пришел глава подмосковного Красногорска Радий Хабиров, которому президент предложил возглавить Башкирию. Родившийся в этой республике Хабиров долго возглавлял администрацию Муртазы Рахимова и был одним из самых ярких политиков региона. Потом переехал в Москву, работал заместителем начальника управления президента России по внутренней политике, в 2016 году возглавил Красногорск.

КОГО НАЗНАЧИЛИ

Старовойт Роман Владимирович родился 20 января 1972 года в Курске. В 1995 году окончил Балтийский государственный технический университет, в 2008 году — Северо-Западную академию государственной службы.

Роман Старовойт, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Курской области, во время встречи с президентом. ФОТО Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Работал в правительстве Санкт-Петербурга, был замдиректора Департамента промышленности и инфраструктуры правительства России, с 2012 года возглавлял Федеральное дорожное агентство. С 1 октября 2018 года – заместитель министра транспорта.

Хабиров Радий Фаритович

Родился 20 марта 1964 года в деревне Сайраново Ишимбайского района Башкирии. Работал преподавателем юрфака Башкирского университета, был замдекана. С 2003 по 2008 годы - руководитель администрации президента Башкортостана, с 2009 по 2016 годы - замначальника управления президента России по внутренней политике. С 2016 года – глава города Красногорск.