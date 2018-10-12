2018-10-12T15:09:50+03:00
Наука

Появились кадры аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ", сделанные из космоса

Сфотографировал взлетающую ракету член нынешнего экипажа МКС
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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МКС и стартовавший "Союз" находились в пределах прямой видимости друг от друга..МКС и стартовавший "Союз" находились в пределах прямой видимости друг от друга..
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За стартом потерпевший аварию ракеты-носителя "Союз-ФГ следил экипаж Международной космической станции (МКС), куда собственно и направлялся корабль «Союз МС-10» с российским космонавтом Алексеем Овчининым и его американским коллегой астронавтом НАСА Ником Хейгом. С борта станции было хорошо видно все происходящее — и саму ракету и ее дымный след, возвышавшийся над облаками. Фотографировал немецкий астронавт Александр Герст. Он и выложил сделанные кадры в соцсеть.

На фото - отделение спасательной капсулы.

На фото - отделение спасательной капсулы.

Авария произошла на 165 секунде полета - почти в космосе. Герст запечатлел как раз тот момент, когда сработала система аварийного спасения и аварийные спасательные двигатели «отстрелили» экипаж от ракеты. Он успешно приземлился.

Спасательная операция удалась лучше всего.

Спасательная операция удалась лучше всего.

Герст порадовался спасению коллег и в который раз изумился тому, насколько хорош корабль «Союз».

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