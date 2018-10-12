Звездопад Ориониды в октябре 2018 года: где и когда можно наблюдать метеорный поток

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-12T17:09:30+03:00

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В следующие выходные — конкретно в ночь с 20 на 21 октября — астрономы обещают красочное небесное шоу. Достигнет своего максимума метеорный поток Ориониды, который порожден кометой Галлея (1Р/Halley). Время от времени она пролетает мимо Земли. В последний раз была замечена рядом в 1986 году.

Как правило, метеоритами "мусорят" кометы.

Камешки, пылинки и льдинки из хвоста кометы достигают земной атмосферы дважды в год, образуя метеорные потоки: весной – Майские Аквариды, а осенью – Ориониды, прибытие которых вскоре и ожидается.

Название метеорному потоку дало созвездие Ориона. Потому что с Земли кажется, что огненные струйки прямо из него и вылетают. Точку на небе, которая выглядит источником падающих звезд: называют радиантом.

Искать Ориониды надо на юго-востоке.

- Частички метеорного потока Орионид врезаются в земную атмосферу на скорости около 66 километров в час, - информирует Московский Планетарий. - Эти быстрые метеоры часто оставляют следы. Обычно они имеют белый цвет, но иногда среди них попадаются и красные, сине-зеленые, желтые и оранжевые, яркость которых достигает с +2,5 m звездной величины.

Наблюдать Ориониды можно с полуночи и почти до самого утра, в юго-восточной части неба. Главное, чтобы оно — небо — не было затянуто тучами.

Прогноз Международной Метеорной Организации : 25 падающих звезд в час.

ШОУ ПРОДОЛЖИТСЯ В НОЯБРЕ-ДЕКАБРЕ

В ноябре ожидается прилет Таурид. За ними подтянутся Леониды, а потом и Геминиды.

Тауриды — метеоры, вылетающие словно бы из созвездия Тельца, прибудут в начале ноября. Максимум активности этого потока ожидается с 11 по 12 ноября.

С 17 по 20 ноября Землю начнут «орошать» Леониды. Огненные струйки будут вылетать словно бы из созвездия Льва - отсюда и название метеорного потока.

Леониды порождены кометой - Темпеля-Туттля. Тауриды — вероятные "родственники" Тунгусского метеорита, который в свое время, как считают многие астрономы, откололся от кометы Энке.

Геминиды один из самых ярких и мощных ежегодных метеорных потоков. Можно рассчитывать на 100-150 «падающих звезд» в час — то есть, больше 2 в минуту. Звездопад стартует 4 декабря, продолжается до 17. Максимум — 14 декабря. Радиант Геминид будет находиться в созвездии Близнецов.

Близнецы – созвездие Северного полушария. В зимний период оно восходит достаточно высоко над горизонтом.

Но и Геминидами дело не кончится. Из созвездия Волосы Вероники с 12 по 23 декабря будут лететь Беренициды - по 3 штуки в час, С 5 декабря и аж по 4 февраля следующего года начнут сыпаться Лео-Минориды - из созвездия Малого Льва по 5 штук в час. По 10 метеоров в час дадут Урсиды из созвездия Малой Медведицы, визит которых продлится с 17 по 26 декабря. Столько же добавят Пуппиды-Велиды - гости из созвездиий Кормы и Паруса, падая с 1 по 15 декабря.