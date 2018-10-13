2018-10-13T19:19:18+03:00
Спорт

«Я буду биться изо всех сил!»: Фёдор Емельяненко готов к бою с наглым американцем

Сегодня наш чемпион сразится с Чейлом Сонненом [видео]
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Фёдор Емельяненко и Чейл Соннен перед поединком. ФОТО Никиты Лушникова.Фёдор Емельяненко и Чейл Соннен перед поединком. ФОТО Никиты Лушникова.
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Легендарный российский спортсмен Фёдор Емельяненко сегодня будет биться в полуфинале Гран-при Bellator с Чейлом Сонненом по прозвищу «Американский гангстер».

Последний известен не только своими победами, но и дерзкими выходками. У Чейла есть свой канал на Ютубе, где он «троллит» соперников.

Поединок стартует в 4 утра по московскому времени.

Фёдор Емельяненко готов к бою с наглым американцем.

- Спасибо, дорогие за поддержку. Я буду стараться оправдать ваши надежды, буду стараться биться изо всех сил, - сказал перед боем российский тяжеловес. - Это будет не прогулка, а настоящий бой, потому что уровень спортсменов, участвующих в гран-при очень высокий. Чейл Соннен доказал, что он не случайно попал в этот турнир: он бился с ведущими бойцами и всегда выступал достойно. Мне придётся приложить все усилия, чтобы сразиться с ним,-добавил Фёдор Емельяненко. Поддержать российскую легенду спорта приехали друзья: дрессировщик Эдгард Запашный и председатель правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников.

- Уже в который раз приехал поддержать нашу команду и своего друга Фёдора, - делится Запашный.

- У нас проходит подготовка к бою. Приехали небольшой командой : 2 тренера (Питер Тайессе и Ханс Крус), - рассказал «КП» Никита Лушников. - Меня Фёдор взял в команду, как секунданта, помощника в тренировках.

Поддержать российскую легенду спорта приехал его друг, председатель правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников

Поддержать российскую легенду спорта приехал его друг, председатель правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников

Приехали ещё друзья Фёдора. Днём у нас по Манхэттену прогулки, немного отвлекаемся. А все остальное время уходит на тренировки. Большая честь для меня быть в команде Федора, потому что он не только спортсмен с большой буквы, он и человек с большой буквы.

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