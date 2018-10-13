«Я буду биться изо всех сил!»: Фёдор Емельяненко готов к бою с наглым американцем

СЕГОДНЯ 19:00 2018-10-13T19:19:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Легендарный российский спортсмен Фёдор Емельяненко сегодня будет биться в полуфинале Гран-при Bellator с Чейлом Сонненом по прозвищу «Американский гангстер».

Последний известен не только своими победами, но и дерзкими выходками. У Чейла есть свой канал на Ютубе, где он «троллит» соперников.

Поединок стартует в 4 утра по московскому времени.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/673191" frameborder="0"></iframe> Фёдор Емельяненко готов к бою с наглым американцем.

- Спасибо, дорогие за поддержку. Я буду стараться оправдать ваши надежды, буду стараться биться изо всех сил, - сказал перед боем российский тяжеловес. - Это будет не прогулка, а настоящий бой, потому что уровень спортсменов, участвующих в гран-при очень высокий. Чейл Соннен доказал, что он не случайно попал в этот турнир: он бился с ведущими бойцами и всегда выступал достойно. Мне придётся приложить все усилия, чтобы сразиться с ним,-добавил Фёдор Емельяненко. Поддержать российскую легенду спорта приехали друзья: дрессировщик Эдгард Запашный и председатель правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников.

- Уже в который раз приехал поддержать нашу команду и своего друга Фёдора, - делится Запашный.

- У нас проходит подготовка к бою. Приехали небольшой командой : 2 тренера (Питер Тайессе и Ханс Крус), - рассказал «КП» Никита Лушников. - Меня Фёдор взял в команду, как секунданта, помощника в тренировках.

Поддержать российскую легенду спорта приехал его друг, председатель правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников

Приехали ещё друзья Фёдора. Днём у нас по Манхэттену прогулки, немного отвлекаемся. А все остальное время уходит на тренировки. Большая честь для меня быть в команде Федора, потому что он не только спортсмен с большой буквы, он и человек с большой буквы.