Голландия разгромила Германию в Лиге Наций со счетом 3:0

СЕГОДНЯ 04:55 2018-10-14T05:03:36+03:00

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В субботу, 13 октября, футболисты сборной Германии гостили в Амстердаме. Они провели поединок 3 тура группового этапа Лиги Наций УЕФА с Голландией и снова проиграли. Матч Голландия - Германия завершился победой хозяев со счетом 3:0.

На 30-й минуте первый гол в матче забил Вирджил ван Дейк. А в конце игры хозяева поля еще дважды отличились. На 86-й минуте Мемфис Депай сделал счет 2:0, получив пас от Квинси Промеса (экс-игрок "Спартака", ныне играющий за "Севилью"). Точку в матче поставил Жоржиньо Вейналдум, забивший гол в добавленное к матчу время.

Вирджил ван Дейк - автор первого гола в ворота Германии.Фото: REUTERS

Для команды Йоахима Лева пока что игры в Лиге Наций проходят без побед. В сентябре они сыграли вничью 0:0 с Францией в гостях. Более того, Германия впервые в истории не забивает голы в трех матчах подряд. Это - матч на ЧМ-2018 против Южной Кореи (0:2), встреча Лиги Наций с Францией (0:0), и вот теперь Голландия (0:3).

Для Голландии это была первая победа над Германией за 16 лет, а в официальных же играх голландцы последний раз побеждали соперников 18 июня 1992 года. Тогда они выиграли у немцев 3:1 на групповом этапе Евро-1992.

Гол празднует Мемфис Депай.Фото: REUTERS

Главный тренер немецкой команды Йоахим Лев после игры сказал:

- После первого гола мы были не слишком уверены в себе. Если бы проиграли 0:1, то это было бы нормально. Но последние два гола сделали результат плохим. Когда вы играете так, то каждый должен нести ответственность, включая меня как тренера

СТАТИСТИКА МАТЧА ГОЛЛАНДИЯ - ГЕРМАНИЯ

Голландия - Германия 3:0

Голландия: Силлессен, ван Дейк, Блинд, де Лигт, Думфрис, Бабел (Данджума, 68), де Йонг (Аке, 77), Бергвейн (Промес, 68), Вейналдум, Депай, де Рон.

Голландцы давно не побеждали Германию.Фото: REUTERS

Германия: Нойер, Киммих, Хуммельс, Боатенг, Хектор, Джан (Дракслер, 57), Кроос, Гинтер, Ут (Брандт, 68), Мюллер (Сане, 57), Вернер.

Голы: ван Дейк (30), Депай (86), Вейналдум (90).