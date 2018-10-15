«Огненно сексуальная»: Глюк’oZа пикантно поздравила Паулину Андрееву с 30-летием

СЕГОДНЯ 00:20 2018-10-15T00:30:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Одна из самых красивых актрис российского кино Паулина Андреева отметила 30-летие: артистка в эти дни принимает многочисленные пожелания счастья и здоровья от друзей и коллег. Самым оригинальным оказалось поздравление певицы Натальи Ионовой: Глюк’oZа решила дополнить свое праздничное послание весьма пикантным снимком, сделанным на пляже во время совместного отдыха. На редком фото Паулина запечателена в алом купальнике, поверх которого она накинула легкий белый топ. Рядом на фото позирует сама Наталья Ионова – тоже в купальнике.

- С днём Рождения, огненно сексуальная и очень талантливая Паулина Андреева, - подписала Глюк’oZа свой горячий кадр. - Сочетание твоих главных качеств - уникально! Береги себя!

Поклонник по достоинству оценили стройную фигуру Паулины – актриса в великолепной форме, которой может позавидовать любая модель. Паулина часто снимается для глянцевых журналов, но при этом предпочитает не тратить слишком много времени на фотосессии и светскую жизнь. Андреева не раз подчеркивала, что на первом месте для нее кино. Актриса практически не появляется в соцсетях – у нее есть страничка в Инстаграме, которая за последние пару лет не пополнилась ни одним новым снимком.

Глюк’oZа решила дополнить свое праздничное послание снимком, сделанным на пляже во время совместного отдыха. Фото: Инстаграм.

- Я не испытываю потребности демонстрировать себя, меня в этом отношении можно назвать крайне закрытым человеком, - рассказывала Паулина Андреева в одном из интервью - Здесь я ретроград — считаю, что двери в твой дом, в личное пространство должны быть закрыты. Я, честно говоря, в последнее время выработала иммунитет к тому, что обо мне пишут. Не люблю углубляться в мир комментариев, мнений, статей – это мир вымышленный, довольно злой, агрессивный, мир, где может высказаться любой желающий. Зачем портить себе нервы, расстраиваться и принимать близко к сердцу, что Тамара Степановна считает, что я не самая хорошая актриса? Для меня это точно лишняя информация!

Паулина Андреева родилась и выросла в Санкт-Петербурге. Настоящее имя актрисы – Екатерина: девушка взяла звучный псевдоним в самом начале карьеры, чтобы не затеряться среди других обладательниц точно такого же имени и фамилии. По словам учителей и учеников ее родной гимназии №24, Паулина с детства росла очень артистичной, занималась танцами, была яркой и выделялась среди остальных. Неудивительно, что она выбрала актерскую стезю. Правда, не сразу – два года после окончания школы Андреева проучилась на факультете журналистики Санкт-Петербургского государственного университета. Но журналистом она так и не стала – девушка бросила учебу и отправилась покорять столицу, где поступила в школу-студию МХАТ. Закончив ее, Паулина прошла отбор и получила место в труппе Московского Художественного театра имени А. П. Чехова. Ну а оглушительный успех к ней пришел после того, как на экраны вышел сериал «Оттепель», где она сыграла певицу и исполнила одноимённый романс Константина Меладзе, ставший хитом.