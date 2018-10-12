Агрохолдинг Олега Дерипаски представил проект селекционно-генетического центра

СЕГОДНЯ 12:30 2018-10-12T12:41:35+03:00

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10 октября на территории ВДНХ открылся главный агрофорум страны и один из крупнейших в Европе — выставка «Золотая осень». В церемонии открытия принял участие премьер-министр страны Дмитрий Медведев, для которого провели экскурсию по стендам регионов-участников выставки. Заглянул глава правительства и на экспозицию Краснодарского края.

- Одна из главных наших задач — развитие животноводства. В частности, нужно обеспечить молоком перерабатывающие предприятия. Они сейчас работают вполсилы из-за дефицита поголовья крупного рогатого скота, - рассказал по итогам встречи губернатор региона Вениамин Кондратьев. - Чтобы исправить ситуацию, нужно развивать животноводческую селекцию. Сегодня край испытывает острую необходимость в собственном селекционном центре. Идея была принята хорошо.

Фото предоставлено АгроХолдингом "Кубань".

- Готовьте предложение, селекция это, безусловно, важнейшая составляющая животноводческой отрасли, – заключил Дмитрий Медведев.

К счастью, на том же стенде Краснодарского края был представлен нужный проект. Один из крупнейших агрохолдингов юга России бизнесмена Олега Дерипаски. Компания разработала проект селекционно-генетического центра (СГЦ) на 1200 голов крупного рогатого скота.

Инвестиции в проект оцениваются от 1,7 до 1,9 миллиардов рублей. В эту сумму входит строительство самого центра и приобретение элитного поголовья коров голштинской породы почти. При этом агрохолдинг рассчитывает как на вложение собственных средств, так и использование заемных в рамках проектов господдержки. Строительство планируют начать в следующем году.

- Возведение селекционно-генетического центра даст толчок развития в отрасли животноводства, - уверен генеральный директор АгроХолдинга «Кубань» Леонид Рагозин.

Фото предоставлено АгроХолдингом "Кубань".

Создатели проекта рассчитывают и на государственную поддержку. Механизмы для этого есть: льготное кредитование под пять процентов годовых и компенсация основных затрат в размере 30 процентов за счет задействования механизма субсидий на компенсацию части понесенных прямых затрат при создании объектов АПК.

В центре планируется выводить коров высокоудойной голштинской породы с потенциалом до 12 тысяч килограмм молока в год. К 2022 году здесь планируют получать три тысячи эмбрионов в год. Продавать коров собираются не только в Краснодарском каре, но и в целом по России и странам ЕАЭС. В среднесрочной перспективе СГЦ поможет заменить агрохолдингу собственное поголовье.

У АгроХолдинга «Кубань» уже есть успешный опыт селекционной работы. Пять лет назад заработал племенной центр компетенций по трансплантации эмбрионов и повышению продуктивности КРС. Сегодня на фермах холдинга более 200 коров, полученных методом эмбриотрансфера, дают внушительные надои. Средняя продуктивность этих коров - 11 400 килограмм молока в год.

- Агрохолдинг располагает уникальной генетической базой, создана команда профессионалов с положительным опытом по трансплантации эмбрионов. Ведется сотрудничество с российскими и международными организациями по вопросам технологий улучшения генетического потенциала КРС, - рассказал Николай Артющенко, глава Усть-Лабинского района.- Кроме того, в 2016 году Минсельхоз присвоил агрохолдингу статус племенного завода.