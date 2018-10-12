За три дня тест на ВИЧ прошли более 1600 жителей Краснодарского края

СЕГОДНЯ 12:50 2018-10-12T13:06:38+03:00

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Всероссийская акция Министерства здравоохранения Российской Федерации «Тест на ВИЧ: Экспедиция» направлена на информирование граждан по проблемам ВИЧ/СПИДа и мотивирование населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию. С 8 по 10 октября жители Краснодарского края проходили бесплатное анонимное тестирование, чтобы узнать свой ВИЧ-статус. К тестированию присоединился трудовой коллектив МУП «КТТУ» Троллейбусное депо № 1. Итоги акции были подведены на торжественном мероприятии, которое состоялось 11 октября в Краснодаре.

11 октября итоги акции подвели на торжественном мероприятии в Краснодаре.

Заместитель начальника управления, начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи министерства здравоохранения Краснодарского края Юрий Сарычев отметил, что на территории региона проживает более 20 000 человек с положительным ВИЧ-статусом. Благодаря межведомственному взаимодействию министерств и ведомств Краснодарского края активно проводятся профилактические акции и мероприятия. «Наша активная жизненная позиция способна повлиять на удержание и снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции», – уверен Юрий Сарычев.

Жители региона проявили большую активность и интерес к акции.

Главный врач ГБУЗ «Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» министерства здравоохранения Краснодарского края Валерий Кулагин назвал ошеломляющие цифры: «За три дня проведения акции в Краснодарском крае было протестировано более 1600 человек. Количество жителей, прошедших добровольное тестирование в рамках акции, говорит о том, что мы и дальше должны продолжить профилактическую работу. Самый главный тезис «лучше профилактировать, чем лечить» даст свои плоды».

– Мы все должны понимать, что проблема ВИЧ/СПИДа – это проблема не одного человека, это проблема всего общества, – отметила начальник управления труда министерства труда и социального развития Краснодарского края Анна Леонова. – Жители региона, трудовые коллективы, руководители проявили большую активность и интерес к этой акции. И, наблюдая данный интерес, мы и в последующие годы будем принимать участие во Всероссийской акции Минздрава России. Вместе мы победим.

В заключительном слове главный врач ГБУЗ «Центр профилактики и борьбы со СПИД № 2» министерства здравоохранения Краснодарского края Оксана Коробкина отметила, что проведение акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» в Краснодарском крае – это значимое социально-профилактическое мероприятие, направленное на то, чтобы каждый человек, который прошел тест в мобильном пункте тестирования, запомнил, что это делать необходимо на постоянной основе.

В конце мероприятия состоялась торжественная передача флага региона организаторам в знак участия Краснодарского края в акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция». По итогам акции все собранные флаги будут выставлены на форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа, который пройдет в Москве в ноябре 2018 года.

Краснодарский край передал эстафету Ростовской области.

КСТАТИ

Спорт на страже здоровья

К этапу Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» в Краснодарском крае присоединилась и Континентальная хоккейная лига (КХЛ). 8 октября в рамках проведения матча хоккейных клубов «Сочи» – «Витязь» прошло бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию гостей и участников, прибывших на матч. Официальный партнер КХЛ, бренд Durex, предоставил тесты и информационные материалы для участников тестирования и зрителей матча.

Как сказал Сергей Доброхвалов, вице-президент по маркетингу и коммуникациям КХЛ: «Главной задачей спорта было и остается сохранение и укрепление здоровья людей, а также пропаганда здорового образа жизни. КХЛ, являясь организатором чемпионата среди сильнейших команд на евроазиатском континенте, осознаёт свою ответственность в выполнении этой задачи. Участие совместно с официальным партнером КХЛ, брендом Durex, во Всероссийской акции Министерства здравоохранения Российской Федерации, безусловно, отвечает стратегии лиги. Мы рады, что благодаря хоккею и матчам чемпионата КХЛ удается повысить уровень информированности людей и внести вклад в предотвращение распространения ВИЧ-инфекции. Дворцы спорта на матчах КХЛ всегда открыты для проведения подобных мероприятий».

Следите за ходом акции в разделе «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ» и на сайте о профилактике ВИЧ/СПИДа: O-SPIDE.RU.