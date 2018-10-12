Королевская свадьба осени: Принцесса Евгения отказалась от фаты, чтобы продемонстрировать шрамы на спине

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-12T17:29:23+03:00

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Королевские свадьбы - это повод достать лупу и пристально изучать, как проходит одно из главных царственных торжеств. Каждый раз, как только в семье королевы Елизаветы II случается свадьба, весь мир бросает свои дела и следит за подробностями церемонии. Так была со свадьбами обоих принцев, так сейчас происходит со свадьбой внучки королевы, 28-летней принцессы Евгении и ее избранника - 32-летнего Джона Бруксбэнка, управляющего ночным клубом и обладателем бизнеса по торговле вином.

Всего в соборе собрались порядка 850 гостей.Фото: REUTERS

Они познакомились ещё 12 лет назад, на горнолыжном курорте в Швейцарии. После Евгения призналась, что это была любовь с первого взгляда. И она буквально доставала свою мать рассказами о Джоне с их самой первой встречи - буквально часами говорила о возлюбленном. Претендент на руку Евгении понравился и папе невесты, что бывает не так часто. Младший сын королевы Эндрю, герцог Йоркский, признался, что увидев, как хорошо его дочери с Джеком, решил, что не будет никаким образом препятствовать их отношениям.

Евгения и ее избранник - 32-летний Джон Бруксбэнк.Фото: REUTERS

Помолвка прошла зимой, в Никарагуа. Евгения сказала «да» и показала всему миру великолепное кольцо с сапфиром «парпаджа» редкого розово-оранжевого цвета и россыпью мелких бриллиантов. мама невесты, герцогиня Йоркская, Сара Фергюсон, через Твиттер сообщила, что довольна выбором дочери. Мол, Джек прекрасен и составляет с принцессой отличную пару. Свадьба была назначена на осень - весной принц Гарри женился на красавице Меган Маркл, поэтому пришлось встать в очередь.

И вот, королевскому двору снова пришлось раскошелиться на торжество. Правда, на некоторых вещах удалось сэкономить. Знатоки тут же опознали в тиаре-кокошнике Евгении украшение самой королевы Елизаветы II с давней историей. В 1919-м году ее сделали для Маргарет Грэвилл, Яны Рудковской британского разлива. Дочь шотландского пивовара устраивала классные вечеринки для высшего общества, на которых выгуливала потрясающей красоты драгоценности. Маргарет завещала все свои украшения маме королевы Елизаветы II. А во время бракосочетания украсило невесту Евгению. Ну а чего без дела-то пылиться? Британцы экономию в любом случае оценили. Хотя эта свадьба была раскритикована членами парламента и обычными людьми, потому что только на охрану королевский двор решил потратить около 2 миллионов фунтов стерлингов. Часть этих денег по традиции была взята из карманов налогоплательщиков, что и возмутило жителей Туманного Альбиона.

Королева Елизавета II и принц Филипп.Фото: REUTERS

Конечно, на свадьбу было приглашено немало гостей - около 850 человек поздравили молодожёнов лично. Важную роль в бракосочетании играли детишки Кейт Миддлтон и ее супруга, принца Уильяма: 5-летний Джордж был пажом, а 3-летняя малышка Шарлотта разбрасывала цветочные лепестки. Было немало звезд шоу-бизнеса: и Кейт Мосс, и Робби Уильямс, и красавица Наоми Кемпбелл, и Деми Мур. Но все внимание было приковано к членам королевской семьи. Вот беременная сестра супруги принца Уильяма в болотного цвета элегантном платье, Пиппа Миддлтон, которая старается справиться с ветром и удержать шляпку. Вот Меган Маркл в строгом, но элегантном глубокого синего цвета пальто от его любимого дизайнера Живанши. Вот самая Кейт Миддлтон в платье цвета фуксии от Александра Маккуина. Королева-мать выбрала для церемонии голубой ансамбль в своём традиционном стиле - круглая шляпка и пальто свободного кроя чуть ниже колена. День для свадьбы был достаточно ветреным, поэтому высокие гостьи всячески пытались удержать свои вычурные шляпки.

Меган Маркл.Фото: EAST NEWS

Кейт Миддлтон и принц Уильям.Фото: REUTERS

Церемония проходила в часовне Святого Георгия. Жених и невеста очень волновались - Евгении даже пришлось напомнить своему избраннику, чтобы он взял ее за руку. Джек от чувств даже пустил слезу. Злые языки говорят, что это он от счастья, что стал членом королевской семьи. Молодая была чудо как хороша в платье от британского бренда Peter Pilotto. Многих удивило отсутствие фаты. Как оказалось, этот жест был намеренным в рамках бодипозитивного движения. Евгения в свои 12 лет перенесла операцию по исправлению сколиоза, после которой остались шрамы. Принцесса решила их не скрывать, а скорее даже подчеркнуть, выбрав платье с глубоким вырезом на спине и отказавшись от фаты.