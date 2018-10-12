Космическая отрасль России: Юра, мы всё…?

СЕГОДНЯ 17:33 2018-10-12T17:50:42+03:00

Казахстан. Кызылординская область. Во время запуска ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" с "Гагаринского старта" космодрома Байконур. ФОТО Донат Сорокин/ТАСС

Обозреватель «КП» Александр Милкус - о том, в каком состоянии находится российская космонавтика

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- О, я вас знаю! – протянул мне ладонь улыбчивый бородатый дядечка, стоявший на стенде компании, выпускающей электронные средства обучения. И хитро добавил:

- А вы меня – нет!

- Это как?

- А помните, вы летали на пуск на Байконур, а потом из пресс-центра не могли передать статью в Москву? Так вот – это я! – гордо объяснил мужичок.

- Что «я»?

- Я тогда работал в корпорации «Энергия» программистом. И мне поручили следить за вашей почтой и мешать отправке писем.

Не могу сказать, что очень удивился его рассказу. В конце 90-х – начале 2000-х у меня были напряженные отношения с руководством ракетно-космической корпорации, бывшей «фирмы» Королева.

Став космическим журналистом «Комсомолки» в 1997-м, я первые месяцы с благоговением ходил по тусклым переходам Центра управления полетом, на цыпочках обходил тренажеры Центра подготовки космонавтов, терпеливо сносил 40-градусную жару на последнем этаже гостиницы на Байконуре, куда селили «не своих» журналистов. В детстве стены моей комнаты по периметру были увешаны портретами космонавтов, я вырезал заметки про очередной полет из «Комсомолки» и «Известий» и клеил в ученические тетради. Перечитывал романтичные книги главного нашего космического писателя Ярослава Голованова.

Но уже через несколько месяцев работы «на космическое теме», моя голова стала раскалываться от потрясающих противоречий. То, что я видел, никак не соответствовало подростковым представлениям об идеальном мире бесстрашных космонавтов, мудрых конструкторов и все знающих инструкторов.

Приезжаю в Центр подготовки космонавтов и его начальник чуть ли не со слезами на глазах рассказывает, что не может выплатить довольствие офицерам, потому что нет денег. А когда диктофон выключается сетует на то, что у него угнали новенький «глазастый» мерседес.

Бойцы, охранявшие закрытую территорию Звездного, от бескормицы выламывают из машин космонавтов, улетевших на Байконур, магнитолы, чтобы продать на рынке. А за забором Звездного в деревне Леониха нахально растут многоэтажные коттеджи оказавшихся при власти космонавтов.

Начальство РКК «Энергия» просит старушек перечислять хотя бы по 50 рублей в фонд спасения от затопления орбитальной станции «Мир», а само разъезжает на взятых в лизинг Гелендвагенах.

Первым космическим туристом то же самое начальство «Энергии» назначает мусорщика Питера Ллевеллина, которого в США арестовывали за мошенничество. Когда я познакомился с «миллионером» и увидел рот, полный гнилых зубов, в «КП» вышел разоблачительный разворот. За день до зачисления госкомиссией Ллевеллина в отряд космонавтов, он был с треском изгнан из ЦПК.

Или другая история – для улучшения обстановки не станции «Мир», которую преследовали аварии, начальство «Энергии» отправило «Прогрессом» камни, заряженные в пирамиде Голода. Я и об этом написал.

В общем, поводов меня не любить у тогдашнего руководства РКК «Энергия» было предостаточно и мстили они мелко, подленько. История с программистом – лишь один эпизод.

Не по-Королевски

Но я сейчас не о злопамятных начальниках. Я о другом. То, что мы доковыляли до уже совсем позорного эпизода – сбоя в десятки раз летавшей ракете, которая везла на МКС экипаж, – виновато не отсутствие денег, а отсутствие совести, чести, уважения к традициям, заложенным Сергеем Павловичем Королевым и его соратниками.

Мы могли сохранить отрасль даже в самые тяжелые 90-е. Мы могли начать ее возрождать в 2000-е, когда в стране появились нефтяные деньги. Если бы руководители предприятий думали о долге, а не о счете в заграничном банке, загородном особняке и значимости собственной фигуры.

Не все тогда дербанили космонавтику, не все. Помню «красного директора» Анатолия Ивановича Киселева, руководившего Центром Хруничева. И ракеты у него летали, и заказы коммерческие он выполнял. И молодым сотрудникам доплачивал. В тяжелейшие 90-е он строил жилье и детские сады, бесплатно выдавая ордера перспективным инженерам. Его уволили.

енеральный директор Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева Анатолий Киселев в 1997 году. Фото Бориса Кавашкина /И

Помню Бориса Ивановича Каторгина, сохранившего НПО «Энергомаш». При нем американцы стали закупать российские двигатели, которым до сих пор нет аналогов в мире.

Но общее настроение в отрасли было примерно такое: живи сейчас, набивай карман. Неизвестно, что завтра будет.

Роскосмосом с середины 2000-х последовательно руководили три генерала – Перминов, Поповкин и Остапенко, пришедшие из космических войск и гражданского космоса не понимавшие, умевшие командовать, а не руководить сложнейшей отраслью. Предприятия нужно было срочно реформировать, обновлять оборудование, приводить молодежь, избавляться от насквозь прогнивших начальников. Вместо этого писались планы, читались велеречивые доклады.

А космические предприятия продолжали разлагаться. В конце концов, запас прочности иссяк.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/672888" frameborder="0"></iframe> Союз -МС 10 выполняет аварийную посадку.

Краткая история последних лет “болезни”

С 2010 года произошло 12 крупных аварий:

5 декабря 2010 года и 2 июля 2013-го упали два «Протона», утрачены шесть спутников «Глонасс».

24 августа 2011, 28 апреля 2015, 1 декабря 2016 потеряны три «Прогресса» с грузами для МКС.

23 декабря 2011 разбился «Союз» со спутником «Меридиан».

А 16 мая 2014 и 2015 годов потерпели крушение «Протоны» со спутниками.

28 ноября 2017-го после пуска ракеты «Союза» с космодрома Восточный не вышел на орбиту спутник "Метеор".

И вот апофеоз: 11 октября этого года ракета «Союз» не вывела к МКС корабль «Союз МС-10» с космонавтами на борту.

Деньги, деньги... Эх…

У нас на орбите сейчас есть только один научный аппарат – космический радиотелескоп «Спектр-Р».

У нас не хватает надежных метеорологических и телекоммуникационных спутников.

Мы с 2011 года не можем вывести на орбиту многоцелевой лабораторный модуль «Наука», который бы увеличил российский сегмент МКС. А научно-энергетический модуль – он должен был полететь вслед на «Наукой» - так и не достроен.

Новая транспортная пилотируемая система «Федерация» пылится – не понятно на какой ракете она полетит. «Ангару» снова модернизируют. «Союз-5» существует еще только в эскизах.

Сейчас аналитики объясняют провалы последних лет тем, что сокращено финансирование отрасли. Мол, поначалу Федеральная космическая программа стоила 2,8 трлн рублей, а сейчас на нее выделили ровно вдвое меньше – 1,4 трлн.

Не думаю, что это ключевая проблема. Как заметил Михаил Булгаков в «Собачьем сердце», «разруха не в клозетах, а в головах».

О воровстве при строительстве Восточного наслышаны все. Последняя история – под стартовой площадкой ракеты "Союз" неожиданно обнаружили пустоты и теперь их срочно заделывают.

А вот еще сводки последних месяцев:

- Гендиректор ракетно-космического центра «Прогресс» (здесь изготавливали ракеты «Союз», в том числе и ту, которая не довезла космонавтов на МКС) Александр Кирилин и его дочь под следствием. Якобы, они вывели деньги не туда.

- По делу о мошенничестве задержан зам гендиректора РКК «Энергия» Алексей Белобородов и два его подчиненных. (На "Энергии" изготавливают космический корабль "Союз"). Кстати, в той же РКК был изготовлен так и не вышедший на связь ангольский спутник АнгоСат, новый корпорация должна построить за собственный счет.

- Государственный космический НПЦ имени Хруничева, основная продукция которого - ракеты-носители «Протон» и разгонные блоки к ним, за 2017 году накопил убытков на 23 млрд руб. В этом году состоялся только один пуск «Протона», хотя планировали пять.

- По делу о госизмене задержаны несколько сотрудников ЦНИИмаш, головного института отрасли.

Юра, мы все…?

И все же, мне кажется, точка невозврата еще не пройдена.

Я знаю, как настойчиво в той же РКК «Энергия» занимаются со школьниками и студентами, готовя себе будущее. Знаю, как развивается мощный концерн «Российские космические системы», создающий современные приборы. Буквально на себе вытягивает Воронежский механический завод (здесь собирали двигатели, используя некачественный припой) НПО «Энергомаш», в чей холдинг вошло предприятие.

Спасение отрасли – честность, открытость и приход молодых инженеров, конструкторов, техников, управленцев. Вопрос – как это сделать на фоне регулярных неуспехов?

…В прошлые выходные в доме-музее Сергей Павловича Королева варили его любимое сливовое варенье. Музей где только не рекламировал необычное событие в надежде, что придут юные пытливые гости. Из молодых на варенье пришли лишь трое.

Я сидел на веранде Королевского коттеджа, пил чай и смотрел трансляцию с выставки Comic Con для любителей комиксов, сериалов и фэнтези, которая в это же время шла на другой стороне Москвы. Вход на выставку штурмовали тысячи подростков...

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