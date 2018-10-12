На "Авито" выставили на продажу сразу два "стула Кокорина"

СЕГОДНЯ 19:00 2018-10-12T19:04:31+03:00

Один предмет мебели оценили в 50 тысяч, другой - в два раза дешевле

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Очередные умельцы решили заработать или просто хайпануть на скандале с участием футболистов Мамаева и Кокорина. На сайте «Авито» продают «стул Кокорина» - якобы тот самый, с которым 8 октября горе-спортсмен накинулся на чиновника минпромторга Дениса Пака. За сутки появилось сразу два объявления, причем, с разными предметами мебели.

Первый лот продавцы выставили за 50 тысяч рублей.

Объявление на Авито с продажей "того самого стула".

- Продам стул вседозволенности. Этим стулом можно избивать чиновников и прочих слуг народа, за это вам ничего не будет, разве что штраф, - упражнялся в креативе автор. - Практически новый, выдержит еще ни одно применение. Очень удобный. Торопитесь, желающих много.

Несмотря на то, что предмет мебели отличался по цвету (оригинал коричневый, а этот белый), продавец представлялся сотрудником «Кофемании» и уверял, что выкупил вещдок у полицейских. Правда, вскоре объявление исчезло – то ли нашлись покупатели на вещицу, то ли автор устал от звонков журналистов.

А следом на «Авито» появилось новое сообщение о продаже, правда, на этот раз в Уфе.

- Тот самый стул, который фигурирует в сводках, - уверяет автор. – Выкуплен в кафе в городе Москва и привезен в наш город. Отправлю в любой регион. С глупыми вопросами не беспокоить!

К слову, этот лот оценили в два раза дешевле – в 24 999 рублей, хотя он напоминает оригинальное «орудие» гораздо больше. Однако, связаться с продавцом так и не удалось – его телефон недоступен, на сообщения не отвечает.