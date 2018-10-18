2018-10-18T10:31:17+03:00
Наши права и льготы

Простудился? Оформляй электронный больничный!

Что вы знаете о бюллетенях нового поколения, которые в нашей стране приходят на смену бумажным больничным листам?
Анна ДОБРЮХА, Сергей ЧЕРНЫХ
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Во всем мире экономика переходит на новые, «цифровые» рельсы. Не только авиабилеты и товары, но и многие госуслуги предоставляются в удобной электронной форме. Среди них — оформление листка временной нетрудоспособности, который нам нужен для получения больничных. Фонд социального страхования (ФСС РФ), отвечающий за оплату бюллетеней, ввел полезный сервис: электронный больничный. Знаете ли вы, в чем его преимущества и как воспользоваться таким больничным нового поколения? Чтобы проверить это, пройдите тест, подготовленный нами с экспертами ФСС.

1Когда в России узаконен электронный больничный?

Правильный ответ:С 1 июля 2017 года.

2Сколько бюллетеней нового поколения выдано в нашей стране к середине осени 2018 года?

Правильный ответ:Более 3 млн.

3Как выглядит электронный больничный?

Правильный ответ:Лечащий врач заполняет его на компьютере в специальной программе.

4Куда передается информация, введенная врачом в электронный больничный лист?

Правильный ответ:В Фонд социального страхования, из средств которого оплачиваются больничные.

5Что нужно, чтобы закрыть электронный больничный лист?

Правильный ответ:Врач осматривает пациента и подписывает электронный больничный с помощью электронной цифровой подписи.

6Как пациенту подтвердить у себя на работе, что он болел и что оформлен электронный больничный лист?

Правильный ответ:Достаточно сообщить работодателю (отделу кадров) номер электронного больничного листа — его выдает на квитке лечащий врач.

7В чем преимущества электронного больничного для пациента?

Правильный ответ:В таком бюллетене исключены ошибки, его нельзя испортить или потерять.

8В чем плюсы электронного больничного для врача?

Правильный ответ:Меньше времени тратится на оформление бумаг, больше внимания можно уделить пациенту.

9В чем выигрыш от электронного больничного для работодателей?

Правильный ответ:Сокращаются расходы на ведение и хранение бумажной отчетности.

10Как выигрывают от электронного больничного общество и государство?

Правильный ответ:Снижаются расходы на изготовление бланков, ведение бумажной отчетности, исключаются злоупотребления при выдаче больничных.

11 А если пациент хочет получить традиционный бумажный больничный?

Правильный ответ:Да, это возможно. Электронный больничный оформят только в том случае, если пациент подпишет добровольное информированное согласие на это.

12 Можно ли оформить электронный больничный в частной клинике или только в государственных?

Правильный ответ:Частные (коммерческие) медицинские учреждения имеют полное право бесплатно подключиться к системе выдачи электронных больничных

13При каких условиях пациент может воспользоваться электронным больничным листом?

Правильный ответ:Если его работодатель и медицинская организация подключены к системе выдачи электронных больничных.

14Какое количество поликлиник и больниц в России подключены к системе выдачи электронных больничных по данным на начало осени 2018 года?

Правильный ответ:Более половины (около 53%).

15Какое пособие можно получить по электронному больничному листу в 2018 году?

Правильный ответ:Такое же, как и по бумажному бюллетеню: за месяц (31 день) больничного можно получить максимум 62 552 руб.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Ну что тут скажешь? Будьте здоровы! И ознакомиться со своими правами тоже не помешает!
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Если вы болеете по неделе раз в году, то ваших знаний хватит. Если же простужаетесь чаще – учите матчасть.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Болеть, конечно, плохо, но в вашем случае есть утешение — вы хорошо разбираетесь в своих правах!
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