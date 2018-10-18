Простудился? Оформляй электронный больничный!
Во всем мире экономика переходит на новые, «цифровые» рельсы. Не только авиабилеты и товары, но и многие госуслуги предоставляются в удобной электронной форме. Среди них — оформление листка временной нетрудоспособности, который нам нужен для получения больничных. Фонд социального страхования (ФСС РФ), отвечающий за оплату бюллетеней, ввел полезный сервис: электронный больничный. Знаете ли вы, в чем его преимущества и как воспользоваться таким больничным нового поколения? Чтобы проверить это, пройдите тест, подготовленный нами с экспертами ФСС.
1Когда в России узаконен электронный больничный?
2Сколько бюллетеней нового поколения выдано в нашей стране к середине осени 2018 года?
3Как выглядит электронный больничный?
4Куда передается информация, введенная врачом в электронный больничный лист?
5Что нужно, чтобы закрыть электронный больничный лист?
6Как пациенту подтвердить у себя на работе, что он болел и что оформлен электронный больничный лист?
7В чем преимущества электронного больничного для пациента?
8В чем плюсы электронного больничного для врача?
9В чем выигрыш от электронного больничного для работодателей?
10Как выигрывают от электронного больничного общество и государство?
11 А если пациент хочет получить традиционный бумажный больничный?
12 Можно ли оформить электронный больничный в частной клинике или только в государственных?
13При каких условиях пациент может воспользоваться электронным больничным листом?
14Какое количество поликлиник и больниц в России подключены к системе выдачи электронных больничных по данным на начало осени 2018 года?
15Какое пособие можно получить по электронному больничному листу в 2018 году?
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