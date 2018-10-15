СЕГОДНЯ 15:47 2018-10-15T16:03:40+03:00

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Телеведущая Елена Летучая весной 2019 года представит свою первую детскую книгу «Путь к мечте» с элементами автобиографии. Книга написана в соавторстве с Никитой Замеховским-Мегалокарди. Об этом Летучая рассказала в прямом эфире вечернего развлекательного шоу социальной сети Одноклассники «ОК на связи!».

«Там очень интересный рассказ, который будет интересен и взрослым. В этой книге есть часть моей автобиографии и словарик. Этот проект не приносит деньги, он только высасывает, я что-то там постоянно правлю, сижу ночами. Но это эксклюзивный проект, таких очень мало. Я очень хочу это сделать и понимаю, что это очень нужно», - сказала Летучая, добавив, что книга уже отрисована, и в ближайшее время уйдет в печать.

Елена Летучая написала автобиографическую детскую книгу.ОК на связи! Елена Летучая в прямом эфире

В эфире «ОК на связи!» Летучая также рассказала о новых телевизионных проектах на канале СТС.

«Несколько дней назад на форуме СТС объявили, что я стану новым лицом телеканала с двумя проектами. Это будут развлекательные проекты. Первый проект с рабочим названием «Бьюти трэвел». Мы будем ездить в разные страны, потому что красота везде очень разная. Например, мы снимали пилот в Бразилии. А вы знали, что там в страховку входит пластическая хирургия? Мы будем встречаться с самыми красивыми людьми, я буду пробовать на себе процедуры. А второй проект про стартапы. Мы будем брать очень талантливых изобретателей, и потом победитель доведет свою продукцию до полок магазинов», - сказала ведущая.

Кроме того, Летучая поделилась историей создания своего образа для программы «Ревизорро».

Елена Летучая в студии шоу «ОК на связи!».

«Я на кастинг (программы «Ревизорро») пришла с дулькой, в классической одежде. И когда меня уже утвердили, мне позвонили с «Пятницы» и сказали: «Берите вещи и приходите». Я снималась в своем несколько сезонов. Меня мама учила с детства одеваться и говорила: «Ты не должна быть как все». Она учила меня быть белой вороной, одеваться не так, как другие, учила меня стилю. Поэтому я, когда пошла на фотосессию, очень хорошо всё подобрала, очень продумала. Я подумала: «Так, девушка проверяющая, значит, должна быть строгая, никаких коротких юбок, но должно быть элегантно и женственно». Хочется, чтобы девочка оставалась девочкой, можно даже в джинсах выглядеть привлекательно. Поэтому я пришла, и первая фотосессия была такой, как я её задумала. Меня спросили: «Как вас красить?». А я говорю: «Пучок соберите, губы красным накрасьте». И вот так хорошо пошло. Просто моё чувство стиля сыграло. Я попала в точку, поэтому «Ревизорро» стал запоминающимся брендом еще и визуально».

Больше подробностей из эфира с Летучей здесь