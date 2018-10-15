«Тест на ВИЧ: Экспедиция»: за три дня в Ростовской области свой ВИЧ-статус узнали более 3000 человек

СЕГОДНЯ 18:30 2018-10-15T18:35:37+03:00

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15 октября в Ростове-на-Дону состоялось торжественное мероприятие, посвященное закрытию ростовского этапа Всероссийской акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция». Акция проводится совместно с Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ). Мобильные пункты тестирования посетили четыре города региона – Ростов-на-Дону, Шахты, Новочеркасск, Таганрог. К мероприятию также присоединился трудовой коллектив завода «Ростсельмаш». За время проведения тестирования на территории региона свой ВИЧ-статус узнали более 3000 жителей Ростовской области.

За время проведения тестирования на территории региона свой ВИЧ-статус узнали более 3000 жителей Ростовской области.

– Очевидно, и признано мировым сообществом, что проблема ВИЧ-инфекции давно перестала быть медицинской, ее решение лежит в сфере социальных отношений, – сказала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. – В настоящее время вирус вышел за пределы групп высокого риска инфицирования в широкие слои населения. Заражение связано с рискованными, но практикуемыми повсеместно формами поведения, а это значит, что применение мер исключительно медицинского характера не будет эффективным в борьбе с эпидемией. Во время реализации комплексных коммуникационных проектов Минздрава России, таких как «Тест на ВИЧ: Экспедиция», привлекается внимание к проблеме распространения ВИЧ-инфекции еще большего числа людей. Граждане получают основные сведения о ВИЧ/СПИДе, о необходимости знать свой ВИЧ-статус и том, что делать, если тест на ВИЧ окажется положительным.

Повышение информированности населения, ранняя диагностика, раннее начало лечения и просвещение – ключевые моменты работы мобильных пунктов тестирования на ВИЧ.

Заместитель председателя комитета по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству Законодательного Собрания Ростовской области Юрий Дронов отметил, что Федеральная акция по тестированию на ВИЧ-инфекцию впервые пришла в Ростовскую область, но в регионе уже четвертый год проводятся информационные кампании с массовым тестированием на ВИЧ-инфекцию.

– Наш регион является территорией со средним уровнем распространенности ВИЧ-инфекции, и мы сделаем все, чтобы число новых случаев заражения в нашей родной области не росло, а снижалось, – поясняет Юрий Дронов. – Сегодня от заражения не застрахован ни один человек. Основным звеном борьбы с распространением ВИЧ/СПИДа сегодня является профилактика. А самым эффективным способом индивидуальной профилактики – персональное консультирование и тестирование на ВИЧ-инфекцию.

Замглавы администрации по социальным вопросам города Ростова-на-Дону Елена Кожухова обратила внимание на то, что акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» позволяет напомнить не только о проблеме распространения ВИЧ, но и о такой острой проблеме, как стигма.

– Для изменения отношения общества к данному заболеванию и к лицам, живущим с ВИЧ, мы активно привлекаем к совместной работе социально ориентированные НКО, – акцентировала Елена Кожухова. – Так, в 2018 году между Управлением здравоохранения и общественными организациями «Ковчег – АнтиСПИД» и «Молодые медики Дона» заключены соглашения о стратегическом сотрудничестве по профилактике социально значимых заболеваний. Хочется обратиться со словами благодарности в адрес каждого добровольца, принявшего участие в этой акции. В ходе акции на тестировании мы часто видели пары молодых людей, которые вместе пришли определить свой ВИЧ-статус, такая картина говорит, что наша работа дает свои результаты. Мы будем и дальше поддерживать и совершенствовать мероприятия по профилактике ВИЧ в городе Ростове-на-Дону.

Главная задача этой акции – привлечь внимание к проблеме ВИЧ-инфекции и СПИДа, донести до каждого правильную и полную информацию об этой болезни, помочь защитить себя и своих близких. Как рассказала главный врач Ростовского областного «Центра по профилактике и борьбе со СПИД» Елена Бекетова, акцию «Тест на ВИЧ: Экспедиция» в Ростовской области поддержали органы исполнительной власти, служители церкви, волонтерские и некоммерческие организации. А также трудовой коллектив «Ростсельмаша», где ведется активная работа по профилактике ВИЧ-инфекции.

КСТАТИ

«Необходимо сформировать у медиков очень высокий уровень настороженности»

В рамках акции также был проведен обучающий семинар «ВИЧ-инфекция в практике специалистов первичного звена. Ранняя диагностика». Это очень важное мероприятие, где слушатели получили современные сведения по принципам сдерживания эпидемического процесса ВИЧ-инфекции, профилактическим и противоэпидемическим мероприятиям.

Ведущий специалист ФКУ «РКИБ» Минздрава России – «Научно-практический центр профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у беременных женщин и детей» Минздрава России Лариса Афонина пояснила, что в настоящее время необходимо сформировать у медицинской общественности определенный уровень осведомленности и очень высокий уровень настороженности для раннего диагностирования ВИЧ-инфекции. Именно для этого проводятся семинары, вебинары, конференции.

– Мы сегодня должны изменить отношение медицины к проблеме ВИЧ-инфекции, – уверена Лариса Афонина. – Все врачи, медсестры, фельдшера должны понимать, что ВИЧ-инфекция – это одна наша общая и большая проблема. Поэтому повышение информированности и повышение настороженности, ранняя диагностика, раннее начало лечения и просвещение – ключевые моменты нашей работы по сдерживанию распространения ВИЧ-инфекции.

Торжественная передача флага региона организаторам в знак участия Ростовской области в акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» традиционно прошла в конце мероприятия. Московская область приняла эстафету акции в знак поддержки и преемственности.

Следите за ходом акции в разделе «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ» и на сайте о профилактике ВИЧ/СПИДа: O-SPIDE.RU.