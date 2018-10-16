Исторический парк «Россия — моя история» в Ростове-на-Дону станет центром притяжения для туристов и горожан

СЕГОДНЯ 10:30 2018-10-16T10:29:58+03:00

Мультимедийный комплекс отличается от аналогов тем, что треть его уникального материала создана учеными из южной столицы

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Потоки народа, стекавшиеся в воскресенье, 14 октября, к парку им. Островского в южной столице, наводили на мысль, будто болельщики футбольного клуба «Ростов» забыли о том, что их команда проводит теперь домашние матчи на построенном к ЧМ-2018 шикарном 45-тысячнике «Ростов-Арена», и решили побывать на прежнем стадионе «Олимп-2», расположенном в этом же районе.

По крайней мере, так было раньше — и много лет подряд болельщики толпами вот именно так, сотнями, стекались на матчи любимой команды.

Однако нет — в нынешний раз, к счастью и для ростовских фанатов, и для клуба с берегов Дона, и для ставшего вмиг очень спокойным даже в дни матчей района, повод был иной. Но при том — гораздо более серьезный и важный.

Потому что именно в этот день в Ростове-на-Дону открывался совершенно потрясающий по всем параметрам исторический парк «Россия — моя история», основой которого являются четыре мультимедийные экспозиции.

Речь, поясним, идет о выставках «Рюриковичи», «Романовы», «1914-1945: От великих потрясений к Великой Победе» и «Россия — Моя история: 1945—2017», где огромный массив исторического с материала преподносится с помощью современных проекционных и мультимедийных возможностей (это видеостены, панорамные кинотеатры, 3D-реконструкции городов и сражений, голографические инсталляции).

Следует выделить, пожалуй, что в разработке текстов и описаний принимали активное участие непосредственно ростовские ученые, создавшие почти треть уникального материала, отличающего новый исторический парк от других по России — в частности, учтено, что Ростов-на-Дону является Городом воинской Славы. И на этот момент, к слову, обратил внимание в своей приветственной телеграмме первый замглавы администрации Президента РФ Сергей Кириенко, подчеркнув, что «совмещение в ростовском музее истории России и региона - важная общественная инициатива».

- Нам кажется иногда, что мы знаем историю родной страны очень хорошо... но, побывав здесь, в этом парке, каждый, наверное, сможет убедиться, что это не совсем так, - отметил на торжественной церемонии губернатор Ростовской области Василий Голубев. - Я уверен, что в этом комплексе со временем будет стоят очередь — не только из гостей города и региона, но будут его активно посещать и сами ростовчане, потому что это очень интересный проект, в котором можно почерпнуть много исторической информации.

Площадь здания, в котором разместился исторический парк, составляет почти 9 тысяч кв. метров, единовременно он способен принять более тысячи человек. Его создание обошлось в более чем 750 млн рублей.

Василий Голубев напомнил, что идея воплощения в жизнь программы под названием «Россия – моя история» принадлежит главе государства, которую Владимир Путин и озвучил главам регионов.

- Создание комплекса в Ростове шло довольно интенсивными темпами — и, наконец, он открыт, - добавил донской губернатор. - И здорово, что теперь появилась возможность видеть, какие события из века в век происходили на нашей Родине. Как в итоге появилось могучее государство Россия, сколько в него было положено судеб, как Россия вставала с колен, когда ей было трудно. И, знаете, глядя на вас, на первых посетителей нашего парка, я рад видеть, что сегодня здесь много молодых людей. Мы построили то, что будет работать на будущие поколения.

Гостей исторического парка ждут фильмы и интерактивные приложения, викторины и управляемые жестами познавательные инсталляции, а также свыше семисот цитат и тысячи интересных фактов, которые содержат актуальные сведения и последние достижения современных научных школ.

Основой комплекса являются четыре мультимедийные экспозиции, с которыми ознакомился в ходе экскурсии губернатор Василий Голубев. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области/Павел Сапрыкин.

КОНКРЕТНО

Исторический парк Ростова-на-Дону стал частью недавно созданной общероссийской Ассоциации исторических парков, в которых представлена вся история государства с древнейших времен до наших дней.

Новый подход к освещению истории через язык технологий (сенсорных экранов, мощных проекторов, трехмерного моделирования и цифровой реконструкции) вызвал неподдельный интерес у жителей по всей России. За несколько лет существования мультимедийные парки, которые являются своего рода «живыми» учебниками, открыв которые, можно прикоснуться к культуре своего Отечества и на доступном языке узнать об его становлении, посетили около 7 миллионов человек.

Ростовский парк представляет собой высокотехнологичную экспозицию, в которой есть 11 кинозалов, 20 интерактивных 3-D-носителей с реконструкцией исторических событий, мультимедийные карты, 20-метровый купол с видеопроекцией, интерактивные панорамы и декорации, 270 метров «живой ленты» истории.