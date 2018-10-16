Любовь и картошка: 81-летний Кончаловский и 45-летняя Высоцкая трогательно целуются на улицах Парижа

СЕГОДНЯ 01:10 2018-10-16T01:17:52+03:00

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Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая решили продлить свои европейские каникулы. Этим летом супруги отдыхали в Италии, день рождения режиссера (20 августа) отметили в Испании, в сентябре пара слетала на греческие острова. И вот теперь 81-летний мэтр отечественного кино и его 45-летняя жена улетели во Францию. Высоцкая и Кончаловский гуляют по улочкам Парижа (благо, в столице Франции сейчас плюс 21 градус), заходят в магазинчики, любуются красивыми видами и целуются, словно у них второй медовый месяц. Трогательным видео своей прогулки с мужем Юлия поделилась в Инстаграме.

- Бывают понедельники, как будто бы субботы, - подписала актриса отпускное видео, сопроводив его хэштегами #безфильтров #добытчик #картошка.

Андрей Сергеевич принес любимой жене картошку... Фото: кадр видео.

На Елисейских полях супруги набрели на лоток с овощами и фруктами: Андрей Сергеевич нашел молодую картошку и купил ее на ужин. Эта покупка настроила супругов на романтический лад: продемонстрировав на камеру пакет с картошкой, Кончаловский и Высоцкая нежно поцеловались. В комментариях подписчики актрисы восхищаются тем, что спустя долгие годы брака супруги сохранили страсть и любовь друг к другу. «Какие милые и трогательные!!!», «Как это красиво, когда муж и жена тандем», «Как здорово, вы сохранили остроту чувств, несмотря на то, что вы вместе уже столько лет», «Смотреть на вас, когда вы вместе — это просто бальзам на душу», - пишут фолловеры Высоцкой в комментариях.

...и был вознагражден за это поцелуем. Фото: кадр видео.

Впрочем, одной только картошкой гастрономические изыскания ведущей программы «Едим дома» не ограничились: Юлия с мужем зашли в магазин сыров, а потом отобедали устрицами и шампанским. Многие отметили, что по улицам Парижа Высоцкая гуляет без макияжа и выглядит при этом очень свежо и молодо.

Напомним, Высоцкая и Кончаловский вместе с 1998 года — в этом году супруги отмечают 20-летие совместной жизни. Дочери пары Марии сейчас 19 лет, сыну Пете — 14 лет.

Супруги устроили шопинг на Елисейских полях. Фото: кадр видео.

Пять лет назад Кончаловский и Высоцкая вместе с дочкой Машей попали в аварию. Девочка получила тяжелые травмы и продолжительное время была в коме. Затем последовал долгий процесс реабилитации. Два года назад Юлия Высоцкая в интервью одному из глянцевых журналов осторожно упомянула, что ее дочери стало лучше:

- Мы работаем, мы движемся, пока очень-очень медленно, - рассказала актриса.