2018-10-16T02:01:29+03:00
Национальный вопрос в России

Шагает новое «Поколение»

В Подмосковье вновь начнет работу Всероссийский патриотический межнациональный лагерь молодежи «Поколение»
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Руководитель ФАДН России Игорь Баринов с участниками «Поколения-2017». Фото: предоставлено ФАДН РоссииРуководитель ФАДН России Игорь Баринов с участниками «Поколения-2017». Фото: предоставлено ФАДН России
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Мероприятие организовано Федеральным агентством по делам национальностей при участии правительства Московской области и Россотрудничества. О том, что ждет участников, и о значимости таких площадок для общения представителей разных национальностей рассказывает руководитель ФАДН России Игорь БАРИНОВ.

- Завтра открывается молодежный лагерь с говорящим названием «Поколение». Что нового ждет участников в этом году?

- Новые гости, новые тренеры, новые интересные встречи и творческие задания, новые участники, а значит, и новые коммуникации, знания, надеюсь, новые друзья... Неизменными остаются цели и задачи, которые этот лагерь помогает решать.

- Сейчас тренд - молодежные лагеря, их огромное количество. Чем лагерь «Поколение» от них отличается?

- Ключевое в наших мероприятиях - создание условий для общения активной молодежи разных национальностей и вероисповеданий. Они также позволяют решать задачи по повышению уровня общероссийской гражданской идентичности и уровня патриотизма; являются одним из инструментов профилактики экстремизма в данной возрастной группе, способствуют преодолению регионализации сознания молодежи, ее просвещению. Никакой другой лагерь не решает таких задач. Разнообразие национальных традиций и обычаев органично вписывается в нашу программу. На этом делается акцент, это наша ключевая идея. В рамках программы мы говорим с молодежью на тонкие и чувствительные темы, связанные с их национальностью, с особенностями общения с представителями другой культуры, все это делается при помощи разных инструментов и форматов. Все гости - политики, спортсмены, актеры, ведущие, приезжающие для общения с ребятами, тоже делают акцент на нашей специфике.

Фото: предоставлено ФАДН России

Фото: предоставлено ФАДН России

- В чем выражается результат такой смены?

- Представители разных народов, между которыми порой невидимой стеной стоят конфликты прошлого, в лагере выстраивают диалог и продолжают общаться после его окончания, ездят друг к другу в гости, вместе реализуют социальные проекты - это главный результат таких специализированных смен. Лагерь «Поколение» - площадка, где национальные различия становятся прочным интеграционным механизмом, основой для диалога и объединения, а не соперничества.

- Кто станет участниками в этом году?

- 150 человек из 73 регионов нашей страны, от Калининграда до Чукотки, и еще 15 - из стран ближнего зарубежья, они приезжают к нам благодаря партнерству с Россотрудничеством. В этом году, после успешного проведения прошлогодней смены, география и национальный состав расширились многократно.

- Почему собираетесь именно в Подмосковье?

- По многим причинам. Во-первых, оздоровительный комплекс «Литвиново» действительно располагает всей необходимой для таких мероприятий базой; во-вторых, это очень удобно с точки зрения логистики; в-третьих, правительство Московской области - наш надежный партнер - торжественную церемонию закрытия лагеря принимает у себя.

Сергей МИРОНОВ. Фото: предоставлено ФАДН России

Сергей МИРОНОВ. Фото: предоставлено ФАДН России

Сергей МИРОНОВ, председатель партии «Справедливая Россия», руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе:

«С удовольствием принял приглашение встретиться с участниками Всероссийского патриотического межнационального лагеря «Поколение». Основа межнационального согласия в нашей стране, объединившей множество народов, - уважение к национальным традициям, взаимообогащение культур. А главное условие для этого - повседневное общение людей разных национальностей в совместной работе, учебе, службе, спорте, на таких форумах, которые собирают молодежных лидеров из разных регионов страны.

Желаю участникам лагеря, чтобы знакомство продолжилось реализацией совместных проектов, сотрудничеством и дружбой. Ведь дружба народов - это прежде всего дружба людей».

Элеонора МИТРОФАНОВА. Фото: предоставлено ФАДН России

Элеонора МИТРОФАНОВА. Фото: предоставлено ФАДН России

Элеонора МИТРОФАНОВА, руководитель Россотрудничества:

«Федеральное агентство Россотрудничество уделяет особое внимание вовлечению в наши проекты молодежи. Именно новое поколение более всего открыто для установления прямых контактов между людьми разных стран, культур и мировоззрений. Тот факт, что число стран - участниц проекта увеличилось с 11 в 2011 году до 107 в 2017-м, говорит сам за себя! Желаю всем участникам интересных встреч, ярких впечатлений и продуктивного диалога!»

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