Комсомолка и «Макдоналдс» подвели итоги конкурса «Ценим разных людей»

СЕГОДНЯ 21:00 2018-10-16T22:21:05+03:00

В ходе этого проекта мы предложили вам, нашим читателям и частым гостям «Макдоналдс» выбрать того или ту, кто лично для вас олицетворяет компанию в России

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«Макдоналдс» - это не только отличная еда, но и прекрасное настроение. Многие из нас начинают свой день с Макзавтрака, и тогда первый человек, с которым мы встречаемся утром после выхода из дома - это работник ресторана «Макдоналдс». Его улыбка, быстрая работа и желание помочь заряжают позитивом на весь день. Посетители сайта kp.ru имели возможность проголосовать за одного из участников конкурса. Ну а сейчас пришло время подвести итоги.

Начнем с нашего выбора… Редакция КП выделила письмо, которое прислал тольяттинец Дмитрий Бахирев.

Дмитрий Бахирев и Марина Сенчихина.

Он рассказал, как три года назад пришел в «Макдоналдс», чтобы найти подработку в свободное от учебы время. Одновременно с ним в ресторан устроилась работать Марина Сенчихина, которая за эти три года и стала для Дмитрия олицетворением корпоративного духа «Макдоналдс». Вместе им (Диме, Марине и «Макдоналдс») оказалось по пути, подработка «затянулась», а сами ребята доросли до ассистентов менеджера – и не собираются на этом останавливаться. Дмитрий получает подписку на «Комсомолку»-2019, - с чем и его, и Марину мы рады поздравить!

На пятом месте оказалась история, которую прислала в редакцию Алина Елина.

Анастасия.

Она написала об Анастасии - директоре одного из московских ресторанов «Макдоналдс», в котором Алина работала сама. «Макдоналдс» - один из крупнейших работодателей для молодежи в России, причем 60% сотрудников сети - студенты. Для многих “«Макдоналдс»” - первая в жизни работа. И очень важно, чтобы первым руководителем был настоящий профессионал, отличный мотиватор и справедливый судья. Именно эти качества Алина Елина и отмечает в Анастасии.

На четвертое место поднялась трогательная история о работе женщины по имени Раиса, которая поддерживает чистоту в ресторане «Макдоналдс» в ТРЦ “Рио” в Москве.

Раиса.

Судя по письму, которое прислала в редакцию Татьяна Зайцева, у Раисы на каждого посетителя находится доброе слово и свободная минутка. Многие гости приходят сюда постоянно, и Раиса общается с ними как со старыми друзьями. Татьяна Зайцева не сомневается в том, что именно Раиса, во-первых, настоящее лицо этого ресторана «Макдоналдс», и, во-вторых, живой пример того, что изменить свою жизнь к лучшему - никогда не поздно.

Третье место досталось Максиму Зызе из Москвы, который написал о себе.

Максим Зыза.

Придя в «Макдоналдс» студентом, он начал быстро расти как профессионал и - главное - приобрел навыки, которые помогают ему в работе по сей день. А еще Максим отметил, что друзья, которых он встретил в «Макдоналдс», по-прежнему с ним, хотя некоторые из них уже не работают в этой сети. Возможно, именно эта часть истории Максима нашла отклик в сердцах читателей.

На втором месте еще одна история от первого лица - ее прислала Елена Юдина из Саранска.

Елена Юдина.

Она работает в местном ресторане сети со дня его открытия - вот уже шесть лет. Не собирается никуда уходить и ходит на работу как на праздник. За это время Елена успела стать мамой, а ее сын, как участник программы «На Чемпионат Мира FIFA 2018™ вместе с «Макдоналдс»®!», получил возможность вывести на поле одного из игроков сборной Португалии на недавнем мировом футбольном первенстве.

Ну а лидером голосования стала Анна Мурашова.

Анна Мурашова.

Ее история действительно особенная. Да, Анна написала о себе. Но как! Анна Мурашова возглавляет один из ресторанов «Макдоналдс» в Орле. В своей истории девушка рассказала о тех людях, которые сделали ее профессионалом, позволили вырасти. Она посвятила письмо всем директорам, с которыми ей пришлось работать, пока она сама не стала руководителем. Отличные специалисты, они научили ее не просто руководить, но - анализировать ситуацию, мотивировать сотрудников, четко отстаивать свою точку зрения. Сейчас каждому из них она благодарна за науку, а компании в целом - за возможность постоянно расти.

Поздравляем победителей!

Конкурс совпал по времени с одним из главных корпоративных праздников для сотрудников «Макдоналдс» по всему миру - Днем основателя. И это, конечно, не случайно. Рэй Крок - создатель глобальной сети «Макдоналдс», - безусловно, один из ярчайших бизнесменов 20 века. Конечно, директор любого ресторана должен быть мотиватором, но сотрудникам «Макдоналдс» невероятно повезло - у них перед глазами история основателя корпорации. Человека, который искал свою мечту, нашел - и воплотил. Хотя в момент ее обнаружения у Рэя не было ни обилия денег, ни крепкого здоровья.

И вообще, ему было уже 52, когда в один прекрасный день он оказался в «странном» кафе, которым управляли братья-близнецы Дик и Мак Макдоналды: вместо барной стойки там был железный прилавок. Посетители не сидели за столиками, а сами подходили, чтобы сделать заказ. В меню - всего 9 позиций, зато готовится все очень быстро. А стоит - в два раза дешевле, чем у конкурентов.

Что произошло дальше - вы прекрасно знаете. Ни возраст, ни артрит, ни проблемы со слухом не помешали Рэю Кроку понять, что близнецы нашли концепцию ресторана будущего. Он договорился с братьями - и основал компанию, которая еще при его жизни стала международным брендом №1 в категории “Общественное питание”.

В «Макдоналдс» часто говорят о том, что посетители ресторанов могут быть счастливы только тогда, когда счастлив их персонал. Кстати, 98 % директоров ресторанов и более половины топ-менеджеров компании «Макдоналдс» в России начинали свою карьеру, работая в зале, за прилавком или на кухне. И сейчас руководителей «Макдоналдс» можно запросто встретить в ресторанах компании! Вот, к примеру, недавно - как раз в День основателя посетителей ресторана «Макдоналдс» на Красной Пресне в Москве встречал Генеральный директор «Макдоналдс» в России Марк Карена. Ходил от столика к столику и не только убирал подносы, но и интересовался у не ожидавшей такого поворота столичной молодежи, все ли им нравится. Вопросы задавал максимально коротко и емко - дабы не отнимать время. Ответы - фиксировал в маленьком блокноте.

Перед выходом господин Карена предложил журналистам присоединиться к нему, и одним из тех, кто согласился, стал ваш покорный слуга. Переоделся в униформу сотрудника «Макдоналдс» и отправился общаться с гостями. И вот что я вам скажу: начинать большой путь никогда не поздно. Начинать верить в себя – можно и нужно в любом возрасте. Для всех, кто сомневается, есть биография Рэя Крока, - человека, который начал делать «Макдоналдс» на шестом десятке лет, или, напротив, истории большинства победителей нашего конкурса, которые начали свой профессиональный путь в «Макдоналдс» со студенческой скамьи, и, я уверен, им покорятся самые крутые карьерные вершины!

Все истории конкурсантов можно посмотреть ЗДЕСЬ.