Урожайная для липчан «Золотая осень»

СЕГОДНЯ 18:00 2018-10-16T18:02:54+03:00

На главном агрофоруме страны Липецкий регион собрал «букет» из 28 медалей, 20 из которых - золотые

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На прошедшей в Москве 20-й ежегодной агропромышленной выставке «Золотая осень» липчане представили продукцию двух десятков предприятий местного агропромышленного комплекса. К примеру, «Лимак» выставил новые образцы макаронных изделий из твердых сортов пшеницы, умельцы Липецкого хлебозавода №3 изготовили уникальный торт с гербом региона, логотипом предприятия и выставки. Были и популярные липецкая «молочка», мороженое, соки... Экспозиция региона представляла собой стенд площадью 63 кв. метра в разделе «Регионы России», включающий в себя демонстрационную и инвестиционную зоны.

Среди предприятий-участников известные многим «Лебедяньмолоко», ЛипецкАгро», «Липецкий хладокомбинат», «Становлянский маслозавод», «Прогресс», «Елецкие овощи», «Экоптица». Помимо крупных фирм в выставке участвовали фермерские хозяйства и кооперативы. В рамках конкурса «Лучшие фермерские хозяйства» липчане получили 2 «золота», стали первыми и два местных кооператива по переработке мяса в конкурсе «Лучший сельскохозяйственный потребительский кооператив». Гран-при «За вклад в развитие выставки» получила администрация Липецкой области.

Гран-при выставки "Золотая осень" в очередной раз - у Липецкой области. Фото с сайта администрации Липецкой области.

Регион презентовал на выставке также крупные инвестпроекты, достижения местных селекционеров, проекты развития кооперации и сельских территорий. Вновь отличилась Преображеновка из Добровского района - 5-ти кратный обладатель почетного звания «Самое благоустроенное поселение России». На этот раз липчане по итогам всероссийского конкурса были удостоены золотой медали в номинации «Формирование комфортной среды жизнедеятельности в сельских поселениях».

Липецкие аграрии сегодня по праву могут гордиться успехами своего АПК, но почивать на лаврах не собираются.

- Наши достижения последних лет сегодня проходят переоценку, - поясняет заместитель главы региона Николай Тагинцев. – Дальнейшее увеличение объемов производства обеспечат использование интенсивных технологий, и новая селекция.

На масштабном агрофоруме, собравшем участников из более чем 70 регионов России и 15 зарубежных стран, особое внимание уделили экспортным возможностям российского агробизнеса. И для Липецкого АПК «экспортная тема» - одна из значимых. В нынешнем году липчане поставили за рубеж агропродукции почти на 900 млн долларов. В первую очередь это продовольственное зерно, растительные масла и масличные культуры.

На сегодняшний день регионом экспортировано более 100 тыс тонн сельхозпродукции нового урожая. В числе адресатов - Египет, Бангладеш, Саудовская Аравия, Ирландия. В дальнейшем Липецкая область намерена продвигать на экспорт растительное масло, муку, отруби, сахар, мороженое.

Значимость «Золотой осени», разделы которой охватывают все отрасли сельского хозяйства, трудно переоценить. Для регионов это отличная возможность привлечь потенциальных инвесторов и партнеров.