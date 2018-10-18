2018-10-18T19:19:08+03:00
Большая ипотека

Фасад волейбольной арены МФК Match Point украсят стеклянные витражи

В центральной части арены на высоте 16 метров будет установлен светодиодный медиаэкран площадью 83 м и весом 12 тонн
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По окончании строительства волейбольная арена, рассчитанная на 3500 зрителей, станет новой тренировочной базы для спортивного общества «Динамо».По окончании строительства волейбольная арена, рассчитанная на 3500 зрителей, станет новой тренировочной базы для спортивного общества «Динамо».
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Компания «Галс-Девелопмент» приступила к фасадным работам на спортивной волейбольной арене в составе МФК Match Point, который возводится по адресу: ул. Василисы Кожиной, вл. 13. Общая площадь волейбольная арены составляет 23 тыс. кв. метров. Архитектурные решения проекта предполагают использование композитных алюминиевых панелей, стеклянных витражей и натурального камня - юрского известняка. Во внешней отделке также будут применяться ламели – витражные конструкции с вертикальными солнцезащитными панелями. По окончании строительства волейбольная арена, рассчитанная на 3500 зрителей, станет новой тренировочной базы для спортивного общества «Динамо». Генеральный подрядчик проекта – компания «ФОДД». Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2019 года.

«Для «Галс-Девелопмент» строительство МФК Match Point является стратегической задачей. У нашей компании имеется богатый опыт создания общественно-значимых объектов, который мы успешно применяем при возведении волейбольной арены. Спортивный комплекс будет оснащен самыми современными технологиями, мультимедийным комплексом и системами безопасности», – комментирует Михаил Сивак, вице-президент «Галс-Девелопмент».

Общая площадь волейбольная арены составляет 23 тыс. кв. метров.

Общая площадь волейбольная арены составляет 23 тыс. кв. метров.

Спортивная арена в составе МФК Match Point соответствует всем требованиям Международной федерации волейбола FIVB. Комплекс включает в себя два тренировочных поля, зал специальной физической подготовки, банный комплекс, медицинский центр, массажные кабинеты, пресс-центр и конференц-зал, оборудованные системами синхронного перевода, а также зоны для спортивных комментаторов. Колористическое решение волейбольной арены будет выполнено в официальных цветах спортивного общества «Динамо». В центральной части арены на высоте 16 метров будет установлен светодиодный медиаэкран площадью 83 м² и весом 12 тонн, на котором будут транслироваться видеоролики, спортивная информация, табло игр и т.д. Как и в большинстве современных спортивных центров, предназначенных для проведения международных соревнований, арена выполнена по принципу «трансформера» и может использоваться для проведения баскетбольных матчей. Вход в комплекс будет осуществляться через 4 входные группы. За территорией и ареной будут следить около 350 видеокамер. Для посетителей арены будет организована отдельная парковка.

Компания «Галс-Девелопмент» заключила договор на управление проектом МФК Match Point в качестве fee-девелопера в 2018 году. Комплекс возводится в непосредственной близости от Кутузовского проспекта и ст. метро «Парк Победы». Жилая часть комплекса включает в себя 1609 апартаментов. Общая площадь проекта составляет 205 900 кв. метров.

Актуальные новости со строительной площадки публикуются на сайте проекта https://matchpointhouse.ru/.

Для посетителей арены будет организована отдельная парковка.

Для посетителей арены будет организована отдельная парковка.

Справка о компании:

ПАО «Галс-Девелопмент» – динамично развивающаяся девелоперская компания, специализирующаяся на сегментах жилой и коммерческой недвижимости, контролирует все этапы жизненного цикла проекта от разработки концепции до последующего управления готовым объектом. Основным акционером компании является Банк ВТБ.

Компания входит в ТОП-5 крупнейших застройщиков Москвы. Общий объем девелоперских проектов «Галс-Девелопмент» составляет 2,2 млн кв. м. В 2016-2017 гг. компания ввела в эксплуатацию 7 объектов общей площадью около 600 тыс. кв. м, став крупнейшим застройщиком по объему ввода недвижимости: 1-я и 2-ая очереди жилого комплекса бизнес-класса «Наследие», элитный квартал Wine House, комплекс апартаментов «Сады Пекина», МФК «IQ-квартал» (ММДЦ «Москва-Сити»), элитный квартал «Театральный Дом».

Консолидированная выручка Группы за 2017 год составила рекордную в истории компании сумму – 57,3 млрд рублей.

Общая площадь строящихся комплексов в портфеле компании составляет около 700 тыс. кв. м. На стадии строительства находится четыре проекта: 3-я очередь комплекса бизнес-класса «Наследие», многофункциональный комплекс «Искра-Парк», жилой комплекс «Достояние» и проект «Невская Ратуша» в г. Санкт-Петербурге. В 2018 году «Галс-Девелопмент» заключила договор на управление проектом МФК Match Point в качестве fee-девелопера.

В портфеле компании находятся действующие коммерческие объекты: бизнес-центр SkyLight, бизнес-центр «Даниловский форт», гостиница «Пекин», торгово-развлекательный комплекс «Центральный Детский Магазин на Лубянке» и другие объекты в Москве и регионах.

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