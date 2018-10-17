С какой скоростью гоняет фантазия

СЕГОДНЯ 01:03 2018-10-16T10:26:46+03:00

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Чтобы влить свежую струю в создание автомобилей, представители весьма консервативной британской марки, под которой выпускают престижные машины, попросили студентов-второкурсников из Королевского колледжа искусств нарисовать машины будущего.

Ну и где тут в итоге огромные моторы, дорогая кожа тонкой выделки и дерево экзотических пород? Естественно, молодые нарисовали им нечто воздушное, и это во что бы то ни стало беспилотные электрические автомобили.

- Это радикальные идеи для будущего, которое мы пока не можем себе представить, но они не чужды по концепции и дизайну, - ответили автопромышленники. А сами, наверное, приплюсовали еще пару десятков лошадиных сил к своим нынешним моторам да добавили драгметаллов и каменьев в салоны.

Фото: Royal College of Art’s

ПЛАНЫ

Немцы готовы вложить еще

Volkswagen собирается в ближайшие пять лет инвестировать в проекты в России еще полмиллиарда евро, хотя уже вложил 1,85 млрд. Правда, не за счет сборки машин, а расширения производства двигателей. Три года назад немцы начали делать моторы на собственном заводе в Калуге, теперь его производственная мощность составляет 150 тысяч двигателей в год. Кроме «фолькса», свои моторы в России делают Renault и Ford.