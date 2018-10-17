2018-10-16T11:46:47+03:00
Конкурсы и тесты

Угадай художника - он так сам себя увидел

В жизни почти каждого великого художника наступает этап, когда он решает увековечить себя в портрете. Правда, не всегда поклонники таланта могут угадать в его шедевре творца
Ольга АЛЕКСАНДРОВАkp.ru
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Сможете угадать известных художников, нарисовавших самих себя?Сможете угадать известных художников, нарисовавших самих себя?Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Но мы с вами все-таки попробуем. С нас автопортрет и подсказка, с вас - правильный ответ.

1Существует два самых известных автопортрета этого автора: один, выполненный на холсте, перед вами. Второй - в образе Пьеро. Кто он, этот известный экспрессионист?

Фото: wikiart.org
Правильный ответ:Стиль письма Модильяни очень узнаваем, несмотря на то, что его автопортреты далеки от портретного сходства. Это всегда удлиненные шеи и лица, иногда пустые глазницы. Глаза Амедео рисовал только тогда, когда узнавал душу человека.

2Среди десятков автопортретов этот - чуть ли не единственный, у героя которого есть туловище. Причем позаимствовал его самый дорогой экспрессионист ХХ века у другого художника, Люсьена Фрейда. И кто у нас такой оригинал?

Фото: christies.com
Правильный ответ:Фрэнсис Бэкон (не путать с философом) является одним из самых дорогих современных художников в мире. Рекорд стоимости его картин был установлен в мае 2008 года, когда работу «Триптих» продали на аукционе за 86,3 миллиона долларов. Кстати, эту картину приобрел российский бизнесмен Роман Абрамович.

3Этот портрет публиковался не в одном учебнике истории. Вот только вспомнить бы, кто это? Между прочим, автопортрет - самый известный из всех, созданных художником.

Фото: rembr.ru
Правильный ответ:Рембрандт долгое время перебивался с хлеба на воду, и когда к нему пришла слава, решил зафиксировать свое «новое социальное положение» богато и на портрете. На холсте автор облачен в дорогую одежду с мехами, массивной цепью, драгоценностями. Взгляд меланхоличный, с осознанием своего достоинства. Фон нейтральный, чтобы все внимание было на фигуре художника.

4Этот художник в 1889 году создал несколько картин, где изобразил себя в виде святого. Кто он?

Фото: vangogen.ru
Правильный ответ:«Автопортрет с желтым Христом» - одна из самых популярных картин Поля Гогена. Гоген изобразил крест, который он видел в церкви деревни Тремало близ Понт-Авена, таким образом проведя четкую параллель между автопортретом и образом распятого Христа. Впрочем, для Гогена роль художника всегда была именно ролью.

5На этом автопортрете известный авангардист появился с семью пальцами. Таким образом автор решил пошутить над своим творчеством. Мол, он мастер на все руки. Так кто он?

Фото: muzei-mira.com
Правильный ответ:Конечно, это всегда иронизирующий над собой Марк Шагал. Кстати, вы знаете, что его картины пользуются бешеной популярностью у воров? Они самые часто похищаемые и из частных коллекций, и из музеев. Около 500 картин автора пропали неизвестно куда.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Не знали художников на их автопортретах? Не беда! Просто наслаждайтесь их творчеством.
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