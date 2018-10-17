Угадай художника - он так сам себя увидел

Правильный ответ:

Рембрандт долгое время перебивался с хлеба на воду, и когда к нему пришла слава, решил зафиксировать свое «новое социальное положение» богато и на портрете. На холсте автор облачен в дорогую одежду с мехами, массивной цепью, драгоценностями. Взгляд меланхоличный, с осознанием своего достоинства. Фон нейтральный, чтобы все внимание было на фигуре художника.