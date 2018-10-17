Баню на дачном участке Баталова снесли

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-17T17:33:06+03:00

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Соседскую баню, которая нахальным образом залезла на его дачный участок, наконец-то снесли. Но сделали это так же бесцеремонно, как когда-то ее построили.

Напомним, больше года назад (31 мая 2017) Щербинский суд Москвы постановил снести баньку на дачном участке Баталовых в ДСК «Мичуринец», что в поселке Переделкино. Эту баньку незаконным путем соорудил сосед - ювелир Вадим Эльгарт. Когда-то он убедил Алексея Владимировича поставить общее на два участка кирпичное сооружение, мол, земля - Баталова, а за строительство возьмется он. Подсунул Алексею Владимировичу какие-то бумаги, которые тот не глядя подписал. Позже выяснилось, что Баталов подмахнул акт о размежевании границ: под баньку Вадим Эльгарт самовольно отрезал две сотки от участка артиста, о чем договоренности не было. Жульничество обнаружилось случайно. Началась судебная тяжба. Пять лет назад эта история получила огласку.

Эту баньку незаконным путем соорудил соседФото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Несмотря на решение суда, выступления в СМИ в защиту семьи народного артиста, баня стояла на месте, как вкопанная. И вдруг на днях на участок Баталова въехали бульдозер и тяжелая техника. Кто ее вызвал? Точно не вдова и не дочь Алексея Владимировича. Их даже не поставили в известность. Не было там ни судебных приставов, ни правоохранителей. «Доброжелатели» сорвали замок на воротах. И злополучную баню снесли. Об этом сняли сюжет для популярного телешоу. Сосед в этой истории принимал участие и выступал героем. Он разрешил «навести порядок» и согласился на снос. Хотя формально даже на своем участке он не хозяин. Там собственницей значится его дочь Ирина, которая живет в Америке и за 12 лет, что тянется тяжба, так и не появилась в суде.

Соседскую баню наконец-то снеслиФото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Как бы то ни было, но дело наконец сдвинулось. Остались «нюансы». Во-первых, баню снесли, а кто будет вывозить мусор? Во-вторых, поскольку снос проходил варварским путем (с другой стороны, как загнать на участок бульдозер, чтобы цветы не поломать?), кто восстановит испорченный ландшафт?

Баню снесли, а кто будет вывозить мусор?Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

- Из соседа сделали героя! - возмущается друг семьи Баталовых Михаил Цивин. - Но зачем было чинить самоуправство и незаконно проникать на участок? Восстановление ландшафта и дорожек будет стоить тысяч 400. А сколько стоит еще вывоз мусора?

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