Адвокат объяснил, чем закончится дело, если потерпевшие помирятся с Кокориным и Мамаевым

СЕГОДНЯ 18:00 2018-10-17T18:53:12+03:00

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Эпопея с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, которые сейчас находятся под арестом в СИЗО Бутырка, явно затягивается. Деталей и нюансов, вперемежку в ежедневным потоком новостей столько, что сам черт ногу сломит. Мы попробовали еще раз разобраться в перипетиях уголовного дела вместе с адвокатом Александром Карабановым, бывшим следователем МВД.

1. Могут ли дело еще раз переквалифицировать на более жесткую статью?

Футболисты Кокорин и Мамаев избивают чиновника в "Кофемании". Источник: Breaking Mash

Напомним, что изначально по итогам приключений Александра Кокорина и Павла Мамаева дело возбудили по статье «Побои» (до 2 лет лишения свободы). Однако затем эпизод, когда Кокорин бил стулом чиновника Дениса Пака и оскорблял его «по национальному признаку», оценили серьезней - «Хулиганство» (до 7 лет). Многие, кстати, не понимают, почему когда несколько парней руками и ногами избивали лежащего на асфальте незнакомого водителя - это всего лишь «Побои»? Может, следователь этот эпизод тоже переквалифицирует?

- На мой взгляд, оба эпизода квалифицировали правильно, - говорит Карабанов. - Кофейня - общественное место, своими действиями участники драки не только нанесли повреждения потерпевшим, но и, говоря юридическим языком, «проявили явное неуважение к обществу». А «Побои» можно было бы переквалифицировать на статью пожестче только по результатам заключения врачей, какие травмы получил водитель. Как вариант - статья «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», это до 3 лет. Но средняя тяжесть - это когда человек находится в больничном стационаре не менее 21 дня. Есть список травм, это в том числе переломы. Сотрясение головного мозга причинением среднего вреда здоровью не считается.

Денис Пак не собирается мириться с Кокориным. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

2. А что если пострадавшие пойдут на мировую?

Видео: Кокорин и Мамаев избивают водителя телеведущей Первого канала.На камерах отчетливо видно, как трое мужчин наносят пострадавшему сильные удары по голове.

Слухи об этом, напомним, идут с самого первого дня. Футболисты, как уверяют их адвокаты, предлагают выплатить пострадавшим компенсацию.

- Статья «Побои» (здесь фигурируют Мамае и младший брат футболиста Кокорина, - Авт.) относится к категории частного обвинения, то есть уголовное дело возбуждается после подачи заявления, - объясняет Александр Карабанов. - Если произойдет примирение, следователь действительно имеет право закрыть дело. Имеет право, но не обязан. Но даже если дело будет передано в суд, если у сторон больше нет друг к другу претензий, судья так же может закрыть дело. На практике обычно так и происходит.

- А вот со статьей «Хулиганство» все сложней, - продолжает адвокат. - От того, заберут ли пострадавшие заявления, уже мало что зависит. Примирение не приведет к закрытию дела. Но, конечно, этот факт может быть оцениваться в суде как смягчающее обстоятельство. И на практике такие дела за крайне редким исключением завершаются вынесением приговора с реальным сроком.

3. Как часто подобные дела закрываются из-за примирения сторон?

- По статье «Побои» пострадавшие забирают свои заявления после выплаты компенсаций довольно часто. Но я бы отметил, что несмотря на прописанный в Уголовном кодексе срок - до двух лет - реальными сроками такие процессы завершаются крайне редко. В прошлом году я представлял в суде интересы легкоатлетки Надежды Семенюк. Бывший супруг, триатлонист Роман Парамонов (чемпион мира, между прочим, - Авт.) на улице, под видеокамерами, избил Надежду. Врачи констатировали перелом носа, сотрясение головного мозга. В итоге суд дал Парамонову полтора года ограничения свободы. Это значит, что ему запрещено в течение этого срока менять место жительство, а раз в месяц он обязан отмечаться. Вот и все.

Кокорин предлагает выплатить пострадавшим компенсациюФото: Михаил ФРОЛОВ

4. Как быстро дело может уйти в суд?

- Если основные обстоятельства установлены благодаря видеокамерам, а показания обвиняемых и пострадавших существенно не расходятся, такое дело следователь может завершить в течение двух месяцев. Есть шанс, что все может быть закончено до конца этого года или в начале следующего.

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