2018-10-17T20:17:21+03:00
Политика

Не в этот день

Спецкор «КП» наблюдал, как трагедия в Керчи смяла весь график президента
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175Специальный корреспондент отдела политики, журналист Кремлевского пула
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Дмитрий Смирнов на встрече президентовДмитрий Смирнов на встрече президентовФото: Дмитрий СМИРНОВ
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11 утра, в Сочи прекрасный день, +22. На первом этаже санатория «Русь», где решили провести встречу президентов России и Египта, распевается Кубанский хор. Вечером они должны выступать перед Путиным и Сиси. Мощнейший женский голос выводит одну и ту же фразу, но из-за резонанса никто не мог понять,что именно она поет.

Полдень, всех зовут на встречу президентов. На входе табличка «Сигарная комната».

Сидим ждем. Уже рассмотрели портреты Брежнева, Че Гевары и Черчилля с сигарами на стенах. Египтяне посидели на всех креслах делегаций. Путина с Сиси все нет.

Сижу в углу, воткнув телефон в розетку. Два египтянина сфотографировались с Брежневым и рассматривают над моей головой портрет Аль Капоне с сигарой и в шляпе.

- Это кто? - спрашивает один на хорошем русском.

- Ленин.

Замешательство.

- Он разве курил?

- До революции. Потом бросил.

Пауза. Что-то подозревают.

- Ленин ходил в кепке!

- По рабочим дня, а по праздникам - в шляпе!

С сомнением отходят.

Все сидят в телефонах, а там ... Керчь. Шутки заканчиваются.

Через час раздается: идут!

Путин и Сиси входят в комнату. За ними тут же смыкаются операторы и фотографы.

- Пропустите делегацию, - просит Путин.

Египетские министры не успели проскочить, застряли в живой стене. Их пропускают.

Дмитрий Песков тем временем сообщает:

- Президенту доложено о трагедии в Керчи по линии разных служб.

То есть весь этот час Путин общался не с Сиси в кулуарах, а получал доклады спецслужб.

Вслед за этим должны начаться переговоры с египтянами в широком составе, но их отменяют. Отменяют и официальный обед. Не до этого.

Вслед за этим должны начаться переговоры с египтянами в широком составе, но их отменяют Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Вслед за этим должны начаться переговоры с египтянами в широком составе, но их отменяютФото: Дмитрий СМИРНОВ

Зовут на пресс-конференцию. Все смешалось.

По дороге выясняется, что Кубанский хор тоже отменили.

Зря распевались.

В зал входит Песков:

- Нового ничего. Только что президент Египта ждал, когда Путин разговаривал с директором ФСБ Бортниковым, получал последнюю информацию по Керчи.

Президенты входят в зал, Путин начинает пресс-конференцию с минуты молчания.

Пока говорит Сиси, подхожу к одному из руководителей администрации:

- Полетит в Керчь?

- Ну ты сам понимаешь, если мы приедем, то все парализуем.

Путин и Сиси выходят из зала. Они еще многое должны были сделать вместе.

Но не в такой день.

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