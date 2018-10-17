Не в этот день
11 утра, в Сочи прекрасный день, +22. На первом этаже санатория «Русь», где решили провести встречу президентов России и Египта, распевается Кубанский хор. Вечером они должны выступать перед Путиным и Сиси. Мощнейший женский голос выводит одну и ту же фразу, но из-за резонанса никто не мог понять,что именно она поет.
Полдень, всех зовут на встречу президентов. На входе табличка «Сигарная комната».
Сидим ждем. Уже рассмотрели портреты Брежнева, Че Гевары и Черчилля с сигарами на стенах. Египтяне посидели на всех креслах делегаций. Путина с Сиси все нет.
Сижу в углу, воткнув телефон в розетку. Два египтянина сфотографировались с Брежневым и рассматривают над моей головой портрет Аль Капоне с сигарой и в шляпе.
- Это кто? - спрашивает один на хорошем русском.
- Ленин.
Замешательство.
- Он разве курил?
- До революции. Потом бросил.
Пауза. Что-то подозревают.
- Ленин ходил в кепке!
- По рабочим дня, а по праздникам - в шляпе!
С сомнением отходят.
Все сидят в телефонах, а там ... Керчь. Шутки заканчиваются.
Через час раздается: идут!
Путин и Сиси входят в комнату. За ними тут же смыкаются операторы и фотографы.
- Пропустите делегацию, - просит Путин.
Египетские министры не успели проскочить, застряли в живой стене. Их пропускают.
Дмитрий Песков тем временем сообщает:
- Президенту доложено о трагедии в Керчи по линии разных служб.
То есть весь этот час Путин общался не с Сиси в кулуарах, а получал доклады спецслужб.
Вслед за этим должны начаться переговоры с египтянами в широком составе, но их отменяют. Отменяют и официальный обед. Не до этого.
Вслед за этим должны начаться переговоры с египтянами в широком составе, но их отменяютФото: Дмитрий СМИРНОВ
Зовут на пресс-конференцию. Все смешалось.
По дороге выясняется, что Кубанский хор тоже отменили.
Зря распевались.
В зал входит Песков:
- Нового ничего. Только что президент Египта ждал, когда Путин разговаривал с директором ФСБ Бортниковым, получал последнюю информацию по Керчи.
Президенты входят в зал, Путин начинает пресс-конференцию с минуты молчания.
Пока говорит Сиси, подхожу к одному из руководителей администрации:
- Полетит в Керчь?
- Ну ты сам понимаешь, если мы приедем, то все парализуем.
Путин и Сиси выходят из зала. Они еще многое должны были сделать вместе.
Но не в такой день.
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