Настасья Самбурская, Сергей Игнашевич, Кристина Асмус и другие звезды поддержали акцию, посвященную борьбе с лейкозом

СЕГОДНЯ 18:50 2018-10-17T20:28:23+03:00

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Красная шапка - для кого-то обычный аксессуар. Но в последнее время он стал символом - символом поддержки и соучастия больным лейкемией.

Люди, которые борятся с лейкозом и другими онкозаболеваниями, проходят химиотерапию и теряют из-за нее волосы. Чтобы сделать жизнь пациентов более комфортной и хоть немного подбодрить их, Фонд борьбы с лейкемией придумал шить удобные шапочки красного цвета с надписью #СамоеВремяЖить. Такие шапочки очень быстро полюбились не только подопечным фонда, но и его друзьям - всем людям, которые готовы протянуть руку помощи и подбодить пациентов.

И тогда фонд борьбы с лейкемией придумал акцию #КраснаяШапкаПротивЛейкоза. Шапочки раздают за благотворительные пожертвования, которые идут на помощь пациентам. Таким образом, участники акции могут поддержать больных раком крови не только морально, но и материально.

natashevich Сергей Игнашевич и его жена Наталья

В акции приняли участие десятки тысяч людей, в том числе многие российские звезды. Этой осенью к свои фото в красных шапках соцсети выложили актрисы Настасья Самбурская, Кристина Асмус и Юлия Ауг, футболист Сергей Игнашевич, актеры Максим Лагашкин, Александр Робак и Сергей Бурунов, поэтесса и блогер Сола Монова и многие другие.

Юлия АугФото: СОЦСЕТИ

asmuskristina Кристина Асмус

ВАЖНО

Как присоединиться к акции

Поддержать людей, которые борятся с лейкемией, может каждый.

Для этого достаточно зайти на сайт Фонда борьбы с лейкемией, сделать пожертвование в 1000 рублей, получить шапочку, надеть ее и сделать селфи. Фото выложить в соцсети с тегами #самоевремяжить и #краснаяшапкапротивлейкоза и предложить своим подписчикам поддержать акцию.

Все пожертвования пойдут на благое дело. Фонд борьбы с лейкемией помогает взрослым людям старше 18 лет с онкологическими заболеваниями системы крови. Фонд оказывает поддержку по трем основным программам: трансплантация костного мозга, адресная помощь, безвозмездное донорство. На сегодняшний день помощь оказали уже более чем 170 пациентам.

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Вылечившись от онкологии, они теперь помогают другим пациентам - и делают все, чтобы люди не теряли веру в свои силы, не отчаивались и боролись за жизнь (подробности)