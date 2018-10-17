2018-10-17T20:28:23+03:00
Общество

Настасья Самбурская, Сергей Игнашевич, Кристина Асмус и другие звезды поддержали акцию, посвященную борьбе с лейкозом

Цель акции #КраснаяШапкаПротивЛейкоза - материально и морально поддержать пациентов, которые борются с раком крови
Ольга БОРСКАЯ
Поделиться:
Актриса и телеведущая Настасья Самбурская поддержала акциюАктриса и телеведущая Настасья Самбурская поддержала акциюФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Красная шапка - для кого-то обычный аксессуар. Но в последнее время он стал символом - символом поддержки и соучастия больным лейкемией.

Люди, которые борятся с лейкозом и другими онкозаболеваниями, проходят химиотерапию и теряют из-за нее волосы. Чтобы сделать жизнь пациентов более комфортной и хоть немного подбодрить их, Фонд борьбы с лейкемией придумал шить удобные шапочки красного цвета с надписью #СамоеВремяЖить. Такие шапочки очень быстро полюбились не только подопечным фонда, но и его друзьям - всем людям, которые готовы протянуть руку помощи и подбодить пациентов.

И тогда фонд борьбы с лейкемией придумал акцию #КраснаяШапкаПротивЛейкоза. Шапочки раздают за благотворительные пожертвования, которые идут на помощь пациентам. Таким образом, участники акции могут поддержать больных раком крови не только морально, но и материально.

natashevichnatashevich
Сергей Игнашевич и его жена Наталья
897 отметок «Нравится»11 комментариевInstagram

В акции приняли участие десятки тысяч людей, в том числе многие российские звезды. Этой осенью к свои фото в красных шапках соцсети выложили актрисы Настасья Самбурская, Кристина Асмус и Юлия Ауг, футболист Сергей Игнашевич, актеры Максим Лагашкин, Александр Робак и Сергей Бурунов, поэтесса и блогер Сола Монова и многие другие.

Юлия Ауг Фото: СОЦСЕТИ

Юлия АугФото: СОЦСЕТИ

asmuskristinaasmuskristina
Кристина Асмус
28646 отметок «Нравится»66 комментариевInstagram

ВАЖНО

Как присоединиться к акции

Поддержать людей, которые борятся с лейкемией, может каждый.

Для этого достаточно зайти на сайт Фонда борьбы с лейкемией, сделать пожертвование в 1000 рублей, получить шапочку, надеть ее и сделать селфи. Фото выложить в соцсети с тегами #самоевремяжить и #краснаяшапкапротивлейкоза и предложить своим подписчикам поддержать акцию.

Все пожертвования пойдут на благое дело. Фонд борьбы с лейкемией помогает взрослым людям старше 18 лет с онкологическими заболеваниями системы крови. Фонд оказывает поддержку по трем основным программам: трансплантация костного мозга, адресная помощь, безвозмездное донорство. На сегодняшний день помощь оказали уже более чем 170 пациентам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Мне исполнилось 25, когда у меня была моя первая химиотерапия. Тогда я начала новую жизнь": Истории девушек, победивших лейкемию

Вылечившись от онкологии, они теперь помогают другим пациентам - и делают все, чтобы люди не теряли веру в свои силы, не отчаивались и боролись за жизнь (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Не хочу вспоминать про болезнь!»: 11-летний незрячий певец из Самары мечтает танцевать танго и собирается на рождественское шоу с Киркоровым и Валерией
Даниил Хачатуров неоднократно пел дуэтом с Дианой Гурцкой и теперь готовит сольный диск со своими песнями
Ко Дню паллиативной помощи фонд "Вера" перезапустил информационный портал для неизлечимо больных людей и их родных
Проект "Про Паллиатив" поможет устранить информационный вакуум, в котором оказываются пациенты и их близкие, столкнувшиеся c неизлечимыми диагнозами
Новости 24
Медведев о санкциях США против банков РФ: это объявление торговой войны
Матвиенко: прошу не делать поспешных выводов по трагедии в Керчи
На Останкинской телебашне выключат подсветку в знак траура по погибшим в колледже в Керчи
Взрыв и стрельба в колледже в Керчи: для допроса задержан отец подозреваемого
В сентябре реальные доходы россиян снизились на 1,5% в годовом выражении
Захарова: МИД ценит вклад де Мистуры на посту спецпосланника ООН
Взрыв и стрельба в колледже в Керчи: восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии
Видео момента взрыва в колледже в Керчи 17 октября: "Пацаны, там помощь нужна!"
Россия опровергла обвинения в хакерской атаке на Islam Channel
МИД РФ: отношение к Марии Бутиной в американской тюрьме улучшилось
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту массового убийства в Керчи
Число погибших при стрельбе в колледже в Керчи увеличилось до 19 человек
Ученые назвали главное условие продления жизни
Москвичи несут цветы и свечи к мемориалу города-героя Керчи в Александровском саду
Путин и президент Египта договорились о восстановлении регулярного авиасообщения
Самолет с первой леди США на борту совершил вынужденную посадку
Почти миллион соотечественников переехали в Россию из других стран
Порошенко зарегистрировал законопроект о передаче Андреевской церкви Константинополю
Госдума рассмотрит заявление об обострении ситуации на Украине
Владислав Росляков - что известно о керчинском стрелке, устроившем взрыв в колледже
Авиакомпании обяжут компенсировать невозвратные билеты