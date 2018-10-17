Роснефть и BP объявили о запуске продаж топлива с технологией Active

СЕГОДНЯ 19:10 2018-10-17T19:12:00+03:00

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С 18 октября все 122 заправочные станции сети BP в России начнут продажи топлива Active, которое обеспечивает высокий уровень защиты двигателя машины от образования новых отложений и удаляет уже существующие. Наша страна станет четырнадцатой, где теперь можно купить бензин и дизтопливо, произведенное по инновационной технологии Active.

… Презентация нового топлива прошла в Московском планетарии. Отечественная «Роснефть» и британская BP пригласили журналистов и автоэкспертов, которым сообщили о старте проекта.

- Что такое отложения в двигателе? Это незапланированные визиты в автосервис, дополнительная нагрузка на двигатель, который вынужден работать в тяжелых условиях, - пояснил руководитель направления по внедрению топливных технологий BP в Европе Норберт Нойман. - Кроме того, срок службы компонентов двигателя также снижается. Есть ли решение этой проблемы? Да, технология Active.

Автор фото: Павел ЧЕРНЫШОВ.

Топливо, произведенное по новой технологии, очищает камеры сгорания, форсунки и клапаны. Представители британского производителя уверяют, что за 32 часа работы дизельного двигателя на таком топливе его мощность восстанавливается до 99,7%. Бензиновые моторы «чистятся» немного дольше: за 60 часов в зависимости от марки топлива удаляется от 59 до 77% отложений. А после полной послойной очистки детали камеры сгорания покрываются защитным слоем, препятствующим образованию новых отложений.

Кроме того, новая технология позволяет достичь большей экономии топлива.

- Экономия топлива – это такой дополнительный эффект от применения технологии Active, основная задача которой – создание чистого двигателя, что повышает его эффективность и уменьшает размер выбросов в окружающую среду, поскольку все отложения полностью уничтожаются в камере сгорания, - пояснил заместитель директора департамента региональных продаж «Роснефти» Игорь Чечкенев. - При этом, на 95-м бензине с технологией Active двигатель может пройти дополнительно 12 – 14 км. А если сравнивать 95-й с 100-м – это еще плюс 56 км.

Над созданием своего лучшего топлива команда BP работала в течение пяти лет. Топливо с технологией Active прошло испытание 110 различными тестами на двигателях и автомобилях в течение 50 000 часов, что эквивалентно более чем пяти годам непрерывной эксплуатации автомобиля.

Обратим внимание еще на один немаловажный факт. Топливо подходит как для современных машин, так и для автомобилей предыдущих моделей. При переходе на другое топливо никаких проблем для двигателя не будет, но его детали снова начнут загрязняться.

Автор фото: Павел ЧЕРНЫШОВ.

Причем, «Роснефть» и BP не останавливаются на достигнутом и развивают технологии и виды топлива в сторону их экологичности и экономности.

- Мы хотим чисто технологическими методами с минимумом применения «спецэффектов» получать базовое топливо повышенного качества. И, безусловно, расширять географию такого продукта, - уточнила директор департамента нефтепереработки «Роснефти» Татьяна Ветрова. - Мы представляем на рынок только те продукты, которые прошли испытания. Причем, используются, в том числе и стендовые методы — для оценки работы двигателя на том или ином топливе. Синергия наших возможностей в части базового топлива с инновациями BP и дают возможность представить на рынке такой замечательный продукт – Active.

Обратим внимание, что топливо Active для нашего рынка производит компания Роснефть, управляющая розничной сетью заправок BP по лицензии британского концерна: в активе Роснефти 12 НПЗ, бренд ВР представлен в Центральном и Северо-Западном регионах. Покупателям будут доступны два вида дизтоплива (ДТ Active и Diesel Ultimate Active) плюс четыре марки бензина: АИ-92 Active, АИ-95 Active, АИ-95 Ultimate Active и АИ-100 Ultimate Active.

Независимые эксперты весьма позитивно оценили новое топливо.

- Топливо ВР с моющими свойствами помогает очистить форсунки двигателя, помогает смыть грязь, которая копится в системах двигателя. То есть очень полезны вообще регулярные заправки автомобиля вот таким топливом с моющими средствами, совершенно не важно где вы заправляете, особенно если был где-то риск, что вы может не очень хорошим топливом заправились, - уточняет автоэксперт Игорь Моржаретто. - В каких-то ситуациях это поможет отодвинуть сроки ремонта надолго, потому что современный двигатель вещь высокоточная и ремонт современного двигателя в случае попадания в систему некачественного топлива может вылиться в сумму сравнимую с покупкой нового автомобиля.