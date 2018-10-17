Узники френдзоны

17 Окт. 23:15 2018-10-17T23:38:49+03:00

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Вот сколько лет живу, столько убеждаюсь: дружба мужчины и женщины в двадцать лет и в сорок – это «две большие разницы».

«Здравствуйте.

Познакомился с девушкой, очень запал на неё. Стали общаться, встречаться, переписывались каждый вечер. Она всегда меня при встрече целовала в губы, обнимала, брала за руку. При этом говорила: мы друзья. Друзей ведь в губы не целуют, не?

Однажды я с ней все-таки увиделся по-настоящему. Я ей купил букет роз и предложил встречаться. В принципе я ей и до этого говорил, что чувствую в ней родственную душу, что как будто с ней знаком всю жизнь, но она как-то не реагировала. То есть, реагировала хорошо, но не сексуально. Типа, я не знаю, чего хочу, я в себе хочу разобраться.

А тут я ей признался, предложил встречаться как с девушкой, потому что я устал от такого отдаленного общения без настоящей любви. На что на сказала: давай пока побудем друзьями. Она типа не может понять свои чувства ко мне. Ей нужно время.

И вот такой вопрос: а сколько ей еще нужно времени, чтобы разобраться в своих чувствах? Я не собираюсь с ней долго дружить. Я вообще не понимаю, как можно дружить с красивыми девушками. Я считаю, что это для мужчины унизительно. Одни мужчины могут с ними встречаться, любить, а другие ходят в друзьях годами. Я не собираюсь становиться таким лохом.

Как вы считаете, как мне с ней поступить? Позвонить и сказать, что всё? Или еще подождать? Очень хочется с ней встречаться, а её нерешительность очень бесит.

Егор, 21 год, Москва».

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Ну что сказать, Егор. Вы молоды, ваша подруга молода. На заре половозрелой жизни мы, девочки, часто ведём себя с парнями, как с… женихами – даже если никаких любовных планов не строим. На всякий случай мы либо превращаемся в арктические ледышки, либо, наоборот, спешим засвидетельствовать свое почтение дружескими поцелуями в губы. И тот, и другой стиль означает: барышня включилась в брачную игру, приготовилась к мужской атаке.

Однако потом, поразмыслив, мы отправляем кавалера во френдзону. Конечно, он, бедный, обижается. Его же обнадёжили!

Умные девочки поступают не так. Они ведут себя с парнем как с другом – с первого взгляда. У них френдзона обширна и открыта, как фанзона на Чемпионате мира по футболу. Заходи, веселись, но без резких движений и африканских страстей. А там видно будет. Скажу по опыту: в юности парням такая история не нравится, к сожалению. Ну, понятно: романтика, гормоны, щепка на щепку лезет…

Однако годам к тридцати-сорока всё успокаивается. И какие прекрасные складываются дружбы! И встретить любовь, кстати, легче, когда научишься дружить.

А неразделенную любовь, Егор, я бы тоже в трагедии не записывала. Есть большой психолог Владимир Леви, один из немногих психологов, сохранивших человеческое лицо в советское время. Безответное чувство он предлагает рассматривать как «ресурсное состояние», стимул развиваться. Об этом однажды хорошо сказала актриса Шерон Стоун: с возрастом мы становимся похожи на парней, за которых в юности хотели выйти замуж. Хотели, да так и не вышли.

Дорогие читатели, у вас наверняка еще найдутся слова поддержки Егору. И еще мне интересно, вы верите в дружбу между мужчиной и женщиной? Если нет, то почему? И рассказывайте мне свои мысли, чувства, истории на почту dariaz@kp.ru.

Если опубликую – изменю имя, возраст, место действия, как всегда.