В 2040 году Россия окажется на 116 месте по продолжительности жизни

СЕГОДНЯ 16:50 2018-10-18T16:48:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Прогноз продолжительности жизни составили ученые большого интернационального коллектива — 38 человек. Руководил ими Кайл Форман (Kyle Foreman) из Института показателей и оценки здоровья Вашингтонского университета (Institute for Health Metrics and Evaluation, University of Washington, Seattle, WA, USA). Результаты опубликовал специализированный журнал The Lancet, а коротко с ними познакомил портал Medical Xpress.

Исследователи разработали математическую модель, в которой учли наиболее распространенные причины смерти — в первую очередь преждевременной. Их, конечно, полно. Но «моделисты» ограничились 250-ю - наиболее вероятными. Программу дополнили данными об образе жизни и привычках населения той или иной страны — из 195 охваченных исследованием, не забыли о тенденциях здравоохранения, об окружающей среде.

Вышло, что в глобальном масштабе за 22 года продолжительность жизни увеличится — в среднем на 4 года и 5 месяцев. Но вклад разных стран в это достижение будет разным.

Карта грядущей продолжительности жизни: есть места, где жизнь короче нашей.

Дольше всего станут жить в Испании — 85,8 лет против нынешних 82,9. К испанцам пристроятся японцы - 85,7 лет против нынешних 83,7. И сингапурцы с 85,4 годами против нынешних 83,2.

В десятку «долгожителей» войдут Швейцария, Португалия, Италия, Израиль, Франция, Люксембург и Австралия.

Стран, в которых средняя продолжительность жизни превышает 80 лет, набралось 59. В них, на удивление, попал Китай.

Самыми обделенными — в смысле возраста — окажутся жители африканского государства Лесото. Им исследователи отпустили в среднем 53,7 года.

Россия в рейтинге продолжительности жизни заняла 116 место — к 2040 году россияне в среднем будут жить по 75,6 лет. Это совсем неплохо, ведь сейчас они живут 71 год.

Прогнозы продолжительности женской жизни: старушек, скорее всего, станет больше.

Исследователи, кстати, помимо среднего рассматривали еще два варианта будущего: пессимистический и оптимистический. Оба сулят мужчинам прибавку: в худшем случае до 72,4 лет, в лучшем - аж до 80,5.

Стало быть, если пенсионный возраст не изменится, то в 2040 году появятся шансы получать пенсию как минимум на 1,4 года дольше, а то можно будет продлить это удовольствие на 4,6 года. Или даже на 9 с половиной лет. В среднем, конечно.

О том, когда лучше поостеречься, чтобы ненароком не сократить продолжительность своей жизни и тем самым несвоевременно лишиться пенсии, читайте Ученые вычислили самый худший день недели