Семь способов не заболеть этой осенью

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-18T13:29:22+03:00

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Октябрь перевалил за вторую половину - и у многих появились чихи, насморки и прочие неприятные симптомы простуды.

По статистике, взрослые болеют 2 раза в год, школьники - 3 раза, а дошкольники - 6 раз. Но это статистика, на самом же деле некоторые простывают гораздо чаще.

- Самая распространенная причина - вирусные инфекции верхних дыхательных путей, - говорит педиатр, завкафедрой поликлинической и неотложной педиатрии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, профессор Борис Блохин. - Их легче всего «схватить», потому что передаются они легко - воздушно-капельным путем. А многие во время болезни не лечатся дома, а ходят на работу, ездят в метро и легко «дарят» вирус. Влияют также образ жизни, стрессы, общее состояние иммунитета. И конечно же, важно, привились вы от гриппа или нет!

В прошлых выпусках «Всё о вакцинации» мы уже давали рекомендации врачей, как не разболеться в сезон простуд. А вот еще несколько дельных советов от профессора.

Простые шаги, как защитить вас и вашего ребенка от простуды

• Больше двигаться! Нам нужны сильные мышцы, сердце и сосуды. Качаем пресс, укрепляем плечевой пояс. Детям нужна физическая нагрузка не меньше 3 раз в неделю, а взрослым хорошо бы делать упражнения как минимум по 5 - 10 минут два раза в день. А еще нужно ходить пешком - 5 - 7 тысяч шагов (3 - 5 км) за день.

• Гулять. Особенно если выглянуло солнце. Оно - наш самый важный витамин, а свежий воздух помогает мозгу «надышаться» кислородом.

• Спать не меньше 7 - 8 часов в день.

• Правильно питаться. Три раза в день, два из которых будут с горячими блюдами. Поменьше углеводов, побольше клетчатки - овощей и фруктов.

• Избегать перегрузок и стрессов. Пишите план на день и не оставляйте горы работы на вечер, постарайтесь решать вопросы без конфликтов, выходите из дома заранее, чтобы не спешить, дышите глубже!

• Закаляться. Начинать можно в любом возрасте. Главное - без фанатизма. Не сразу выливать на себя ведро ледяной воды, а постепенно привыкать - сначала обливаться после мытья водой чуть-чуть прохладнее привычного душа, и так постепенно понижать градус. Можно начать с обливания ног и рук. А на улице - не кутаться.

• Одевайтесь по погоде и выбирайте одежду из натуральных тканей. Модные полиэстеры и акрилы не дают коже дышать. А шерсть и хлопок все равно согреют лучше.

Что еще?

Регулярно промывать нос средствами с морской водой. В аптеках продаются уже готовые растворы в специальных баллонах, такие как Аквалор. Такими легко и удобно промывать нос, удаляя с поверхности слизистой оболочки вирусы и бактерии. А для детей - Аквалор беби - средство со специальной насадкой, имеющей ограничительное кольцо для предотвращения повреждения слизистой оболочки полости носа.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Москве привились уже 3 миллиона человек

Департамент здравоохранения Москвы подвел промежуточные итоги кампании по вакцинации от гриппа. Количество горожан, сделавших прививки в городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах вакцинации у станций метро, МЦК, ж/д станций, в центрах госуслуг «Мои документы» и в торговых центрах, уже превысило 3 миллиона человек.

- Это на 1,2 миллиона человек больше, чем в то же время год назад, - отметил руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

По словам главы ведомства, из всех совершеннолетних москвичей, прошедших вакцинацию, почти каждый десятый сделал прививку в мобильных пунктах вакцинации. В этом году такие пункты открыты у 34 станций метро, МЦК и ж/д станций, в 70 центрах госуслуг «Мои документы» и в 9 торговых центрах (подробнее адреса и время работы - ниже).

Самым эффективным способом защиты от гриппа и его осложнений является вакцинация, которая защищает от заболевания 80 - 90% детей и взрослых, а полученный иммунитет сохраняется в течение года. Бесплатно привиться от гриппа в мобильных центрах можно будет до 28 октября.

Интервью с Алексеем Хрипуном - на сайте kp.ru

Эпидсезона нет, а мы уже кашляем

Почему уже сейчас все кашляют, чихают и сопливят, если эпидсезон гриппа еще не начался?

Есть огромное количество осенне-зимних вирусов, среди которых вирусы гриппа занимают лишь небольшую часть. Это очень большая группа разнообразных возбудителей, среди которых вирусы парагриппа, аденовирусы, риновирусы, реовирусы и другие - всего более 300 подтипов. И встретить их в эпидсезон можно куда чаще, чем вирусы гриппа. Их симптомы знакомы каждому. Например, вирусы парагриппа, РС-вирусы проявляются в первую очередь кашлем. Риновирус - затяжным насморком. Аденовирусы - больным горлом, осиплостью. И все они могут сопровождаться (или нет) температурой, головной болью. Если же их вовремя не пролечить, то есть опасность осложнений. И хотя осложнения после других вирусных заболеваний более редкие, чем после гриппа, при ослабленном организме они также могут быть весьма опасны. А хуже всего, что в простудный сезон вирусы отлично «контактируют» друг с другом. Знакомая картина - пролечился 7 дней от насморка, а через два дня свалился с жутким кашлем и больным горлом. Это на одни вирусы отлично «приземлились» другие. Иммунитет ослаблен, бороться с новыми захватчиками ему еще сложнее, чем с предыдущими. А если все это накладывается на недосып, стрессы, то и получается, что болезнь все затягивается.

Чем лучше промывать нос?

• Препаратами, в составе которых морская природная вода, такими как Аквалор.

• Для маленьких детей: в виде капель и спрея со специальной насадкой.

• Для взрослых - в виде спрея, что обеспечивает полноценное удаление вирусов и бактерий с поверхности слизистой оболочки носа.

Зачем это делать и когда?

• В периоды вирусной эпидемии, пандемии, при падении иммунитета - в профилактических целях.

• Как элемент комплексной терапии при острых и хронических заболеваниях верхних дыхательных путей.

Наивные вопросы о вирусах

Вокруг вакцинации традиционно масса слухов

Автор фото: Роман ИГНАТЬЕВ.

Мы собрали самые популярные и разобрали их с врачом-терапевтом Денисом Хозловым и к. м. н., врачом-инфекционистом Ильей Акинфеевым.

Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, наверняка нас прививают самой дешевой и неэффективной вакциной?

Увы, но человеку всегда хочется уличить государство в обмане или намеренном подлоге. Но уже давно все просчитано: именно отсутствие вакцинации и массовая заболеваемость гриппом для страны выйдет дороже, чем закупка вакцины и программа по ее использованию. Бесплатному, подчеркнем, для граждан. Любой нормальный экономист, умеющий считать деньги, знает - своевременно проведенная вакцинация может сэкономить в итоге миллионы рублей. В Москве вакцинация проходит вакциной Гриппол плюс. По эффективности она не уступает импортной, а по стоимости соизмерима с аналогом из Нидерландов - это серьезный и проверенный препарат.

В прошлом году привился и сразу заболел. Как так?

Заболеть от прививки невозможно, в ней нет живого вируса. Есть одно исключение - это назальная живая вакцина, но ей прививают только в особых случаях. А в той вакцине, что вводят внутримышечно, живого вируса гриппа нет. Если же чувствуете симптомы недомогания после прививки, насморк, заболело горло, то напоминаем: в сентябре - октябре и так высокая вероятность заболевания различными ОРВИ, и если человек заболевает, то часто подсознательно пытается привязать это событие к вакцинации, хотя ее вины в заболевании нет.

Надо понимать, что при соблюдении всех правил вакцинации против гриппа ухудшения здоровья и повышения частоты заболевания ОРВИ не будет. При этом заболевание гриппом наносит защитным силам организма довольно серьезный урон, и бояться здесь надо не вакцину, а сам вирус.

Читал, что иммунитет после укола сохраняется до трех лет. Может, не делать в этом году?

В состав вакцины специалисты каждый год вводят материал тех штаммов гриппа, вероятность появления которых в этом сезоне максимальна. Их всегда несколько, что увеличивает шанс защитить организм. И каждый год они разные. К сожалению, иммунитет к гриппу непродолжительный: человек, получивший его от вакцины, сохраняет иммунную защиту только один год. А вот переболевший гриппом пациент сохраняет иммунитет к данному штамму до трех лет. Но, во-первых, никто не даст гарантию, что именно тот штамм, которым вы уже переболели, придет в этом году. Во-вторых, вы рискнете остаться без защиты от гриппа и получить возможное серьезное осложнение? Поэтому всегда желательно делать вакцинацию.

Зачем прививаться сейчас, если еще не наступил эпидсезон?

Кампания по вакцинации проводится с сентября по декабрь, ведь все лучше делать своевременно. Да, традиционно эпидсезон начинается с ноября - начала декабря, пик приходится на конец января - начало февраля, со спадом к марту. Но порой волна гриппа может пройти и раньше. Например, в прошлом году волна заболеваемости поднялась уже в середине ноября, накрыв страну в декабре. А спад произошел уже в феврале. Между тем иммунитету после прививки необходимо от двух до четырех недель, чтобы выработать защиту от гриппа. Чем ближе к эпидсезону проводить вакцинацию, тем выше риск, что иммунный ответ не успеет сформироваться. Поэтому традиционно рекомендуется делать прививку не позднее начался ноября.

Если привьешься, то точно не захвораешь?

На самом деле прививают людей не для того, чтобы избежать заражения, а для того, чтобы меньше было осложнений. Привитый человек заболеть может. А значит, даже привившись, не стоит отказываться от прочих мер профилактики. В разгар эпидемии можно носить защитные маски. После посещения общественных мест обязательно мыть руки с мылом, а также промывать полость носа специальными средствами, которые удалят с поверхности слизистой вирусы и бактерии.

Важный момент: как быть с больничным?

Иногда, даже если вы привились и сделали все возможное, чтобы не заразиться, простуда не проходит стороной. Например, заболел ребенок - и вы вынуждены брать больничный. Как быть в таком случае? На вопросы читателей «КП» ответили эксперты Фонда социального страхования.

Правильно рассчитать размер пособия

- Я окончила университет, впервые устроилась на работу, а через 3 месяца заболела - оплатят ли мне больничный и как будет определяться его размер?

Тамара.

- Если вы работаете по трудовому договору, то имеете полное право на оплату больничного листа. Размер пособия по временной нетрудоспособности, или, как его часто называют, больничных, зависит от страхового стажа работника (см. «Будь в курсе». - Ред.). Если стаж меньше 6 месяцев - то пособие назначат, исходя из минимального размера оплаты труда в стране (МРОТ) на момент ухода на больничный. С 1 мая 2018 г. МРОТ равен 11 163 руб. Плюс используется коэффициент 60% - поскольку при стаже до 5 лет пособие равно 60% среднего заработка.

А в целом формула для расчета пособия по болезни выглядит так: 1) берется средний заработок работника за два года, предшествующие году заболевания; 2) сумму делим на 730 (количество календарных дней), получаем средний дневной заработок; 3) умножаем на процент в зависимости от стажа - например, на 60%, если стаж меньше 5 лет (см. «Будь в курсе»); 4) затем умножаем на количество дней, указанных в больничном листе.

Простуда застала в выходные

- Подскажите: оплачиваются только рабочие дни во время нахождения на больничном или выходные тоже? И есть ли максимальный и минимальный размер больничных?

Игорь.

- Пособие по временной нетрудоспособности предназначено для того, чтобы возместить заработок, утраченный во время болезни. Поэтому, как и зарплата, больничные выплачиваются за все календарные дни, указанные в листке нетрудоспособности.

Минимальный размер больничных бывает при стаже до 6 месяцев, при этом в расчетах используется МРОТ (см. ответ выше), а максимальный размер больничных при стаже работника 8 и более лет в 2018 году может составить 2017,81 руб. за один день болезни и соответственно 62 552,11 руб. за полный календарный месяц пребывания на больничном. Уточним: это максимальный предел, а конкретная сумма зависит от стажа и среднего заработка сотрудника за последние два года перед годом заболевания (см. формулу выше. - Ред.). Также имейте в виду, что пособие по болезни, как и зарплата, облагается 13-процентным налогом.

Будь в курсе

Лимит оплачиваемых дней распространяется на каждого ребенка, и каждый родитель может использовать этот лимит отдельно. То есть, к примеру, если болеет ребенок до 7 лет, то и мама, и папа могут ухаживать за ним каждый по 60 дней в календарном году.

«Не оплачивают бюллетень!»

- У меня просьба: можно ли проверить частный бизнес - там людям часто не оплачивают больничные.

Василий.

- Да, такие случаи, к сожалению, не редкость. Ответственность за выплату пособий по болезни лежит на работодателе и на главном бухгалтере, но если вы не находите понимания с работодателем, то нужно обратиться непосредственно в территориальный орган Фонда социального страхования, где стоит на учете ваша организация. Там дадут подробную консультацию, свяжутся с вашим работодателем и окажут всестороннюю помощь. Причем в фонде могут помочь и в случае банкротства работодателя, ликвидации организации - в оговоренных законом случаях, в том числе, если не хватает средств для выплаты пособия на банковских счетах работодателя, больничные выплачиваются работнику напрямую из Фонда соцстраха.

Получить электронный больничный лист

- Я слышала, что с прошлого года в России узаконили электронные больничные, можно узнать подробнее, что это и кто может их получить?

Ирина.

- Если коротко, то оформление электронного листка нетрудоспособности (ЭЛН) выглядит так: больничный лист заполняется врачом на компьютере, при закрытии ЭЛН подписывается электронной цифровой подписью доктора, и данные передаются в ФСС для назначения пособия по болезни. При этом пациент-работник может видеть свой электронный больничный в личном кабинете получателя услуг ФСС на портале http://lk.fss.ru. А работодатель получает доступ к электронному больничному после сообщения номера ЭЛН работником, информация загружается непосредственно в бухгалтерскую систему работодателя.

Фонд социального страхования обеспечил техническую возможность подключения к системе выдачи электронных больничных по всей стране. Каждый человек может уточнить у своего работодателя и в поликлинике, подключены ли они к системе выдачи электронных больничных.

Если заболели дети

- У меня двое детей, 4 года и 6 лет, расскажите, пожалуйста, как сейчас оплачиваются больничные листы по уходу за детьми.

Мария.

- Это зависит от возраста ребенка. Если малышу до 7 лет, то больничный оплатят за весь период лечения (амбулаторного или стационарного), но не более 60 календарных дней в году по всем случаям болезни этого ребенка. Есть исключение: если у ребенка до 7 лет тяжелое заболевание (новообразования, болезни системы кровообращения и др., полный список утвержден приказом Минздравсоцразвития РФ от 20.02.2008 № 84н), то оплачиваемый лимит увеличивается до 90 дней.

При болезни ребенка от 7 до 15 лет оплатят до 15 календарных дней по одному случаю болезни и суммарно не более 45 календарных дней в году. По уходу за детьми-инвалидами до 18 лет лимит оплачиваемых дней составляет 120 дней в календарном году. При уходе за больным ВИЧ-инфицированным ребенком до 18 лет в случае стационарного лечения, а также если у ребенка онкологическое заболевание (амбулаторное и стационарное лечение), оплачивается весь период болезни без ограничений.

Сроки и цифры

Размер больничных зависит от страхового стажа работника - это время работы по трудовому договору (в течение всей жизни), а также некоторые другие периоды - например, декретный отпуск, отпуск по уходу за ребенком до полутора лет, гражданская или муниципальная служба, военная служба и др.

*От среднего заработка, но не более предельной суммы.

Где можно сделать прививку против гриппа?

В мобильных пунктах у станций метро, МЦК и ж/д станций

С 15 по 21 октября

Мобильные пункты вакцинации будут открыты вблизи станций «Савеловская», «ВДНХ», «Бауманская», «Новогиреево», «Тульская», «Киевская» (Кольцевая), «Павелецкая» (Кольцевая), «Каширская», «Люблино», «Теплый стан», «Планерная». Мобильный пункт в эти дни будет также открыт у станции МЦК «Бульвар Рокоссовского».

с 8 по 14 октября, с 22 по 28 октября

Мобильные пункты будут открыты вблизи станций «Селигерская», «Алтуфьево», «Семеновская», «Перово», «Новокосино», «Пражская», «Царицыно», «Коломенская», «Кузьминки», «Ясенево», «Молодежная», «Тушинская».

До 28 октября

«Курская» (Кольцевая), «Тверская», «Белорусская» (Кольцевая), «Речной вокзал», «Петровско-Разумовская», «Владыкино» (МЦК), «Домодедовская», «ПлощадьГагарина» (МЦК), ж/д станция Крюково, ж/д станция Щербинка.

Время работы прививочных пунктов:

Пн. - Пт. с 8:00 до 20:00. Сб. с 9.00 до 18.00. Вс. с 9.00 до 16.00

В торговых центрах Москвы

• м. «Щукинская», ул. Щукинская, д. 42, ТРК «Щука»

• МЦК «Ростокино», проспект Мира, д. 211, к. 2, ТРК «Золотой ВавилонРостокино»

• м. «Сходненская», ул. Сходненская, д. 56, ТРЦ «Калейдоскоп»

• м. «Славянский бульвар», Кутузовский проспект, д. 57, ТРЦ «Океания»

• м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 13А, ТРЦ «Колумбус»

• м. «Калужская», ул. Профсоюзная, д. 61А, ТЦ «Калужский»

• м. «Озерная», Мичуринский проспект, Олимпийская Деревня, д. 3, к. 1, ТРЦ «Фестиваль»

• м. «Выхино», ул. Вешняковская, д. 22А, ТЦ «Вишняковский пассаж»

• м. «Киевская», площадь Киевского вокзала, д. 2, ТЦ «Европейский»

• м. «Румянцево», поселение Московский, Киевское шоссе, 22 км, дв 4, БП «Румянцево»

В центрах государственных услуг до 28.10.2018

№ Центр госуслуг Адреса Ближайшаястанция метро

ЦАО

1 Флагманский офис ЦАО Пресненская наб., д. 2 Деловой центр

2 Арбат пер. Сивцев Вражек, д. 20 Арбатская

3 Замоскворечье ул. Бахрушина, д. 13 Павелецкая

4 Басманный пер. Центросоюзный, д. 13, стр. 3 Бауманская

5 Мещанский Слесарный пер., д. 5 Проспект Мира

6 Хамовники Смоленский бульвар, д. 24, стр. 1 Смоленская

САО

7 Коптево Соболевский проезд, д. 20 Коптево (МЦК)

8 Савеловский ул. Бутырская, д. 17А Савеловская

9 Беговой ул. Правды, д. 33 Савеловская

10 Бескудниковский и Восточное Дегунино ул. Дубнинская, д. 40А, к. 1 Селигерская/Алтуфьево

11 Сокол Чапаевский пер., д. 16 Сокол/Аэропорт

СВАО

12 Ярославский Ярославское шоссе, д. 116, к. 1 Бабушкинская

13 Останкинский и Марьина Роща 17-й пр-д Марьиной Рощи, д. 4, к. 1 Бутырская/Марьина роща

14 Марфино Гостиничный пр-д, д. 6А Окружная

15 Южное Медведково ул. Полярная, д. 2 Бабушкинская

16 Бабушкинский ул. Летчика Бабушкина, д. 1, к. 1 Свиблово

17 Лианозово ул. Абрамцевская, д. 3 Алтуфьево

18 Бутырский ул. Милашенкова, д. 14 Фонвизинская

ВАО

19 Перово ул. 3-я Владимирская, д. 9А Шоссе Энтузиастов

20 Северное Измайлово ул. 15-я Парковая, д. 40Б Щелковская/Первомайская

21 Восточный ул. 9 Мая, д. 12 Щелковская/Первомайская

22 Новогиреево ул. Алексея Дикого, д. 3 Новогиреево

23 Ивановское ул. Молостовых, д. 1Г Новогиреево

24 Богородское и Метрогородок Открытое шоссе, д. 8 Бульвар Рокоссовского

25 Новокосино ул. Салтыковская, д. 29А Новокосино

26 Вешняки ул. Вешняковская, д. 17Г Новогиреево

27 Восточное Измайлово Измайловский проспект, д. 93, к. 1 Первомайская

28 Измайлово ул. 10-я Парковая, д. 20 Первомайская

29 Преображенское ул. Большая Черкизовская, д. 5, к. 8, с. 1 Преображенская площадь

30 Соколиная гора ул. Большая Семеновская, д. 23а Электрозаводская

ЮВАО

31 Люблино ул. Люблинская, д. 53 Печатники

32 Текстильщики Волжский бульвар, квартал 95, к. 2 Текстильщики/Кузьминки

33 Капотня 2-й квартал Капотни, д. 22 Братиславская/Марьино

34 Выхино-Жулебино Жулебинский б-р, д. 25 Жулебино

35 Южнопортовый 3-й Крутицкий пер., д. 11 Пролетарская

36 Рязанский 1-я Новокузьминская улица, д. 10 Рязанский проспект

37 Лефортово и Нижегородский пр-д завода Серп и Молот, д. 10 Авиамоторная

38 Печатники ул. Шоссейная, д. 86 Братиславская

39 Марьино ул. Совхозная, д. 41 Люблино

ЮАО

40 Бирюлево Восточное ул. Загорьевская, д. 10, к. 4 Царицыно

41 Чертаново Центральное Россошанский пр-д, д. 4Б Улица Академика Янгеля

42 Царицыно ул. Медиков, д. 1/1, к. 3 Кантемировская

43 Нагатинский затон ул. Нагатинская, д. 27 Коломенская

44 Орехово-Борисово Южное Каширское шоссе, д. 144, к. 3 Домодедовская

45 Даниловский ул. Хавская, д. 26 Шаболовская

46 Орехово-Борисово Северное ул. Ясеневая, д. 8 Домодедовская

47 Нагорный и Нагатино-Садовники Варшавское ш., д. 47, к. 4 Нагатинская

48 Чертаново Южное ул. Россошанская, д. 4, к. 2 Улица Академика Янгеля

49 Бирюлево Западное Востряковский проезд, д. 22Б Аннино

50 Москворечье-Сабурово Пролетарский проспект, д. 18 Кантемировская

51 Донской 5-й Донской пр-д, д. 15, стр. 8 Ленинский проспект

ЮЗАО

52 Флагманский офис ЮЗАО Новоясеневский проспект, д. 1 Теплый Стан

53 Гагаринский ул. Вавилова, д. 81а Профсоюзная

54 Академический ул. Новочеремушкинская, д. 23, к. 5 Академическая

55 Черемушки ул. Новочеремушкинская, д. 55, к. 2 Новые Черемушки

ЗАО

56 Проспект Вернадского ул. Удальцова, д. 14, стр. 1 Проспект Вернадского

57 Очаково-Матвеевское 2-й Очаковский пер., д. 6 Озерная

58 Филевский парк ул. Новозаводская, д. 25, к. 1 Багратионовская/Фили

59 Фили-давыдково ул. Кременчугская, д. 9 Славянский бульвар

60 Крылатское Рублевское шоссе, д. 42, к. 1 Крылатское

61 Ново-Переделкино ул. Новопеределкинская, д. 12а Новопеределкино

62 Можайский и Кунцево ул. Маршала Неделина, д. 40 Молодежная

63 Солнцево ул. Домостроительная, д. 2а Говорово

СЗАО

64 Северное и Южное Тушино ул. Василия Петушкова, д. 13, к. 1 Тушинская/Сходненская

65 Строгино Строгинский бульвар, д. 28 Строгино

66 Хорошево-Мневники пр-т Маршала Жукова, д. 35, к. 1 Хорошево (МЦК)

67 Куркино Новокуркинское шоссе, вл. 1 Планерная

68 Митино Новотушинский пр-д, д. 10 Волоколамская

ЗелАО

69 Старое Крюково Зеленоград, к. 828

ТиНАО

70 МФЦ г. Троицк г. Троицк, ул. 1-я Лазурная, д. 4

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