Навальный принял вызов на дуэль главы Росгвардии

СЕГОДНЯ 16:19 2018-10-18T16:32:32+03:00

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Многие ждали, что ответил блогер Алексей Навальный главе Росгвардии Виктору Золотову. Тот вызвал оппозиционера на дуэль после оскорбительных видеороликов на его YouTube-канале.

- В своем выступлении вы допустили в отношении меня оскорбительные, клеветнические измышления. В офицерской среде не принято просто так прощать это. Испокон веков еще подлеца били по лицу и вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть тех замечательных традиций. Я имею в виду сатисфакцию. Я просто вызываю вас на поединок. На ринг, на татами - куда угодно, где обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую, сочную отбивную, - пообещал Золотов, записав к Навальному обращение. - Если, господин Навальный, вы в своих изобличениях еще раз позволите оскорбительный или клеветнический тон в адрес меня или моей семьи, то я вам обещаю, что прежде чем перешагнуть через вас и вытереть о вас ноги, я устрою шоу с показом для всего личного состава Росгвардии. И я вас уверяю, вам тогда стыдно будет выйти на улицу. А слово я держать умею.

Генерал-армии Золотов записал видеообращение, которое было выложено на официальном сайте Федеральной службы войск национальной гвардии России Фото: Михаил Метцель / ТАСС

И вот Навальный, отсидев 50 суток за организацию незаконных митингов, принял вызов главы Росгвардии.

- Я ваш вызов принимаю и, как полагается, выбираю место и оружие. Наша с вами дуэль состоится в виде дебатов в прямом эфире Первого канала или любого другого федерального канала. А если они почему-то откажутся, то на этом YouTube-канале, где их все равно посмотрят миллионы людей, - ответил ему Навальный.

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