2018-10-19T16:05:54+03:00
Общество

Россия научилась строить электростанции, но рискует отстать от общемировых темпов развития ВИЭ

Главными точками роста новой индустрии стали регионы, но без долгосрочной поддержки государства инновационную отрасль может ожидать стагнация
Илья МОХОВ
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Фото: pexels.comФото: pexels.com
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НОВЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ТРЕНД

В конце прошлого года в Евросоюзе произошло историческое событие: объекты возобновляемой энергетики (ВИЭ) выработали больше киловатт­часов, чем электростанции, работающие на угле. В будущем, уверены эксперты, конкурентное преимущество получат те государства, чьи энергосистемы смогут максимально эффективно использовать «бесплатную» энергию ветра и солнца. Россия тоже не отстает. Пять лет назад в стране была принята программа стимулирования использования ВИЭ. Благодаря этому на период с 2013 по 2024 годы в отрасль были привлечены частные инвесторы, которые обязались построить солнечных электростанций на 1,76 гигаватт, а также ветропарков на 3,35 гигаватт.

– Благодаря действующей программе ВИЭ в Чувашии, Мордовии, а также Московской, Ростовской и Ульяновской областях созданы и развиваются производства оборудования для солнечных и ветряных электростанций, – рассказал Николай Посыпанко, старший консультант VYGON Consulting. – В эксплуатацию введен первый промышленный ветропарк «Фортум» в Ульяновской области мощностью 35 мегаватт, а установленная мощность солнечных электростанций в России к концу года приблизится уже к 1 гигаватт.

Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

А кроме того сотни и тысячи молодых ребят нашли себя в сфере возобновляемых источников энергии.

– Еще со времен лицея меня интересовали энергетика и экология, и когда пришла пора получать высшее образование, я узнал о кафедре, где изучают и то и другое, – вспоминает Дмитрий Чернов, аспирант кафедры гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии НИУ «МЭИ». – Хотя признаюсь, до этого я ни разу не видел ветряков и сомневался, а правильно ли выбрал специальность. Уже во время учебы, я специально съездил посмотреть на них вживую. Они оказались не только экологичными, но и очень красивыми. И это подтвердило мои намерения заниматься ВИЭ.

Если говорить о развитии отрасли в России, то показателен опыт Ульяновской области. Ветропарк, который заработал в начале года, потянул за собой вверх экономику всего региона. Чтобы выполнить требования по локализации оборудования на территории местного авиационного кластера организовали производство лопастей – одного из самых сложных элементов ветрогенератора. Это в свою очередь помогло Ульяновской области поддержать традиционную для себя отрасль – авиастроение. Следом начали подтягиваться сферы машиностроения и производства высокопрочных материалов. А чтобы обеспечить новую отрасль специалистами, стали развиваться сфера образования и научная база.

Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

– В Ульяновской области мы фактически «с нуля» создаем новую отрасль экономики, – говорил глава региона Сергей Морозов. – Строим мощный ветропарк и формируем производственную цепочку создания ветроустановок. Самая главная и сложная задача этого проекта – сконцентрировать и локализовать в регионе компетенции, связанные с созданием ветроустановок, разработкой и производством их компонентов.

По словам ульяновского губернатора, область получает не только технологии и рабочие места, но также открывает огромные возможности для российских производителей встроиться в сложные высокотехнологичные кооперационные производственные цепочки.

Развитие ВИЭ также откроет большие возможности перед специалистами, задействованными в первом в России промышленном ветропарке, и студентами УлГТУ, где появилась кафедра ветроэнергетики. Востребованы эти специалисты будут не только в Ульяновской области, но и в других регионах страны.

– В зависимости от установленного правительством объема новых вводов ВИЭ, отрасль потребует от 12 до 25 тысяч новых рабочих мест к 2024 году, – прогнозируют эксперты.

Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

СТАВКА НА «ЗЕЛЕНУЮ» ЭНЕРГЕТИКУ ПОДСТЕГНУЛА РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ

Завод по производству лопастей датской компании Vestas в Ульяновской области обеспечит работой порядка 200 высококвалифицированных специалистов и будет выпускать около 300 лопастей в год. Поставляться они будут и в другие регионы, и за рубеж. Так, Кимал Юсупов, генеральный директор Vestas Manufacturing Rus, отмечал, что у предприятия уже появились обязательства по их экспорту за пределы страны.

Если говорить про научную сферу, то в Ульяновском наноцентре ULNANOTECH резиденты сейчас работают над солнечными коллекторами и панелями, системами энергоснабжения на базе ветроэнергетических установок и инновационными материалами.

– Производство оборудования для ВИЭ – это сложные технологические процессы и современные материалы: например, выращивание кремниевых кристаллов, производство композитных лопастей для ветротурбин длиной до 70 метров, – пояснил Николай Посыпанко, старший консультант VYGON Consulting. – Развитие ВИЭ требует новых подходов в исследовании физики материалов. В солнечной энергетике на смену традиционному уже кремнию, могут прийти более дешевые органические или минеральные соединения. Для повышения эффективности ветряных электростанций важен рост степени использования ветра при различных его скоростях и оптимизация технологий производства и доставки ветротурбин.

Развитие ВИЭ позволило Ульяновской области улучшить свои позиции в рейтинге Ассоциации инновационных регионов России и Минэкономразвития. Сейчас Ульяновская область на восьмом месте. А всего регионов в рейтинге 85.

Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

СИЛА ВЕТРА ПРИНЕСЕТ ИНВЕСТИЦИИ

Курс государства на ВИЭ помог развитию промышленности нескольких регионов страны. Ведь новые электростанции это не только создание рабочих мест, но и инвестиции в региональные экономики. ВИЭ меняет жизнь не только Ульяновской области. Похожая история с Новочебоксарском, который стал центром производства одних из самых эффективных солнечных панелей в мире, и с Подольском, где химико­металлургический завод начал выпускать кремний для солнечной энергетики, благодаря чему на работу вернулись сокращенные инженеры.

И в дальнейшем именно от государства зависит, будет ли это развитие постоянным. Как отмечают эксперты, без продления поддержки генерации ВИЭ положительный эффект от того, что удалось достичь может сойти на нет.

– Чтобы сохранить производство и научно­исследовательские и опытно­конструкторские работы необходимо получить договор поставки мощностей ВИЭ на второй период 2025­2035 год в размере 10 гигаватт, – рассказывал на Российской энергетической неделе глава УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс.

Это, по мнению экспертов, позволит сохранить сложившуюся отрасль, а также загрузки уже созданных современных производств. Кроме того специалисты отрасли смогут совершенствовать освоенные технологии.

– Продление программы поддержки ВИЭ предполагает от 0,8 до 1,4 триллионов рублей капиталовложений в строительство объектов «зеленой» энергетики, – пояснили в VYGON Consulting. – Совокупные налоговые поступления от эксплуатации объектов ВИЭ и производственных предприятий отрасли составят от 0,6 до 1,2 триллионов рублей.

Также продление программы поддержки придаст импульс развитию современного энергомашиностроения в России, что, опять же, привлечет инвестиции.

– Рост ВВП России за счет мультипликативных эффектов от инвестиций составит от 1,5 до 3 триллионов рублей при объеме новой программы от 10 до 20 гигаватт мощностей, – добавил Николай Посыпанко.

И опять же, если говорить о будущем страны, то важно знать, каким это будущее видит молодежь, которой и предстоит развивать возобновляемые источники энергии.

– Когда я только начал учиться работе с ВИЭ, мне было 17 лет, – рассказывает Дмитрий Чернов, аспирант. – Сейчас мне 28 и я уже несколько лет не только учусь, но и работаю в компании, внедряющей ВИЭ, занимаюсь ветроэнергетическими расчетами. И дальше мне пока интересно именно узнавать о возобновляемой энергетике больше, развиваться, как специалист. А если говорить про страну, то благодаря ВИЭ у нас появятся новые рабочие места и возможности энергоснабжения потребителей, как в густонаселенной европейской части России, так и отдаленных поселках Арктики и Дальнего Востока. Надеюсь, что в будущем мы также сможем делиться своим опытом и технологиями ВИЭ с другими странами.

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