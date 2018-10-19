Россия научилась строить электростанции, но рискует отстать от общемировых темпов развития ВИЭ

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-19T16:05:54+03:00

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НОВЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ТРЕНД

В конце прошлого года в Евросоюзе произошло историческое событие: объекты возобновляемой энергетики (ВИЭ) выработали больше киловатт­часов, чем электростанции, работающие на угле. В будущем, уверены эксперты, конкурентное преимущество получат те государства, чьи энергосистемы смогут максимально эффективно использовать «бесплатную» энергию ветра и солнца. Россия тоже не отстает. Пять лет назад в стране была принята программа стимулирования использования ВИЭ. Благодаря этому на период с 2013 по 2024 годы в отрасль были привлечены частные инвесторы, которые обязались построить солнечных электростанций на 1,76 гигаватт, а также ветропарков на 3,35 гигаватт.

– Благодаря действующей программе ВИЭ в Чувашии, Мордовии, а также Московской, Ростовской и Ульяновской областях созданы и развиваются производства оборудования для солнечных и ветряных электростанций, – рассказал Николай Посыпанко, старший консультант VYGON Consulting. – В эксплуатацию введен первый промышленный ветропарк «Фортум» в Ульяновской области мощностью 35 мегаватт, а установленная мощность солнечных электростанций в России к концу года приблизится уже к 1 гигаватт.

Фото: pexels.com

А кроме того сотни и тысячи молодых ребят нашли себя в сфере возобновляемых источников энергии.

– Еще со времен лицея меня интересовали энергетика и экология, и когда пришла пора получать высшее образование, я узнал о кафедре, где изучают и то и другое, – вспоминает Дмитрий Чернов, аспирант кафедры гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии НИУ «МЭИ». – Хотя признаюсь, до этого я ни разу не видел ветряков и сомневался, а правильно ли выбрал специальность. Уже во время учебы, я специально съездил посмотреть на них вживую. Они оказались не только экологичными, но и очень красивыми. И это подтвердило мои намерения заниматься ВИЭ.

Если говорить о развитии отрасли в России, то показателен опыт Ульяновской области. Ветропарк, который заработал в начале года, потянул за собой вверх экономику всего региона. Чтобы выполнить требования по локализации оборудования на территории местного авиационного кластера организовали производство лопастей – одного из самых сложных элементов ветрогенератора. Это в свою очередь помогло Ульяновской области поддержать традиционную для себя отрасль – авиастроение. Следом начали подтягиваться сферы машиностроения и производства высокопрочных материалов. А чтобы обеспечить новую отрасль специалистами, стали развиваться сфера образования и научная база.

Фото: pexels.com

– В Ульяновской области мы фактически «с нуля» создаем новую отрасль экономики, – говорил глава региона Сергей Морозов. – Строим мощный ветропарк и формируем производственную цепочку создания ветроустановок. Самая главная и сложная задача этого проекта – сконцентрировать и локализовать в регионе компетенции, связанные с созданием ветроустановок, разработкой и производством их компонентов.

По словам ульяновского губернатора, область получает не только технологии и рабочие места, но также открывает огромные возможности для российских производителей встроиться в сложные высокотехнологичные кооперационные производственные цепочки.

Развитие ВИЭ также откроет большие возможности перед специалистами, задействованными в первом в России промышленном ветропарке, и студентами УлГТУ, где появилась кафедра ветроэнергетики. Востребованы эти специалисты будут не только в Ульяновской области, но и в других регионах страны.

– В зависимости от установленного правительством объема новых вводов ВИЭ, отрасль потребует от 12 до 25 тысяч новых рабочих мест к 2024 году, – прогнозируют эксперты.

Фото: pexels.com

СТАВКА НА «ЗЕЛЕНУЮ» ЭНЕРГЕТИКУ ПОДСТЕГНУЛА РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ

Завод по производству лопастей датской компании Vestas в Ульяновской области обеспечит работой порядка 200 высококвалифицированных специалистов и будет выпускать около 300 лопастей в год. Поставляться они будут и в другие регионы, и за рубеж. Так, Кимал Юсупов, генеральный директор Vestas Manufacturing Rus, отмечал, что у предприятия уже появились обязательства по их экспорту за пределы страны.

Если говорить про научную сферу, то в Ульяновском наноцентре ULNANOTECH резиденты сейчас работают над солнечными коллекторами и панелями, системами энергоснабжения на базе ветроэнергетических установок и инновационными материалами.

– Производство оборудования для ВИЭ – это сложные технологические процессы и современные материалы: например, выращивание кремниевых кристаллов, производство композитных лопастей для ветротурбин длиной до 70 метров, – пояснил Николай Посыпанко, старший консультант VYGON Consulting. – Развитие ВИЭ требует новых подходов в исследовании физики материалов. В солнечной энергетике на смену традиционному уже кремнию, могут прийти более дешевые органические или минеральные соединения. Для повышения эффективности ветряных электростанций важен рост степени использования ветра при различных его скоростях и оптимизация технологий производства и доставки ветротурбин.

Развитие ВИЭ позволило Ульяновской области улучшить свои позиции в рейтинге Ассоциации инновационных регионов России и Минэкономразвития. Сейчас Ульяновская область на восьмом месте. А всего регионов в рейтинге 85.

Фото: pexels.com

СИЛА ВЕТРА ПРИНЕСЕТ ИНВЕСТИЦИИ

Курс государства на ВИЭ помог развитию промышленности нескольких регионов страны. Ведь новые электростанции это не только создание рабочих мест, но и инвестиции в региональные экономики. ВИЭ меняет жизнь не только Ульяновской области. Похожая история с Новочебоксарском, который стал центром производства одних из самых эффективных солнечных панелей в мире, и с Подольском, где химико­металлургический завод начал выпускать кремний для солнечной энергетики, благодаря чему на работу вернулись сокращенные инженеры.

И в дальнейшем именно от государства зависит, будет ли это развитие постоянным. Как отмечают эксперты, без продления поддержки генерации ВИЭ положительный эффект от того, что удалось достичь может сойти на нет.

– Чтобы сохранить производство и научно­исследовательские и опытно­конструкторские работы необходимо получить договор поставки мощностей ВИЭ на второй период 2025­2035 год в размере 10 гигаватт, – рассказывал на Российской энергетической неделе глава УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс.

Это, по мнению экспертов, позволит сохранить сложившуюся отрасль, а также загрузки уже созданных современных производств. Кроме того специалисты отрасли смогут совершенствовать освоенные технологии.

– Продление программы поддержки ВИЭ предполагает от 0,8 до 1,4 триллионов рублей капиталовложений в строительство объектов «зеленой» энергетики, – пояснили в VYGON Consulting. – Совокупные налоговые поступления от эксплуатации объектов ВИЭ и производственных предприятий отрасли составят от 0,6 до 1,2 триллионов рублей.

Также продление программы поддержки придаст импульс развитию современного энергомашиностроения в России, что, опять же, привлечет инвестиции.

– Рост ВВП России за счет мультипликативных эффектов от инвестиций составит от 1,5 до 3 триллионов рублей при объеме новой программы от 10 до 20 гигаватт мощностей, – добавил Николай Посыпанко.

И опять же, если говорить о будущем страны, то важно знать, каким это будущее видит молодежь, которой и предстоит развивать возобновляемые источники энергии.

– Когда я только начал учиться работе с ВИЭ, мне было 17 лет, – рассказывает Дмитрий Чернов, аспирант. – Сейчас мне 28 и я уже несколько лет не только учусь, но и работаю в компании, внедряющей ВИЭ, занимаюсь ветроэнергетическими расчетами. И дальше мне пока интересно именно узнавать о возобновляемой энергетике больше, развиваться, как специалист. А если говорить про страну, то благодаря ВИЭ у нас появятся новые рабочие места и возможности энергоснабжения потребителей, как в густонаселенной европейской части России, так и отдаленных поселках Арктики и Дальнего Востока. Надеюсь, что в будущем мы также сможем делиться своим опытом и технологиями ВИЭ с другими странами.