Олег Кувшинников: А у нас все настоящее! И Дед Мороз, и северная сталь, и сливочное масло...

СЕГОДНЯ 18:00 2018-10-18T18:10:31+03:00

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«Мы уже запускаем Новогодний тур»

- ...Олег Александрович, я раньше, честно говоря, думал, что Дед Мороз у вас ненастоящий, наряженный. Что у вас там все - это инсценировка для детей. Сказка. А потом приехал к вам в Великий Устюг, пообщался с вашим Дедом Морозом, потрогал его...

- Конечно, все настоящее. Вологодская область, вообще, удивительный край. Это крупная металлургия – «Северсталь». Это крупная химия – «Фосагро». Это более полутора тысяч объектов культурного наследия. Это русский Север. И это, конечно, российский Дед Мороз. Ему три тысячи лет, и он до сих пор в добром здравии. И сколько будет здравствовать, одному Богу известно.

- Хорошим таким русским холодом повеяло.

- Не холодом - Новым Годом.

- Уже пора, да?

- Начинать готовиться к празднику? Конечно! Осталось два месяца. И поэтому мы начинаем сказочную историю - запускаем новогодний тур Деда Мороза. Сначала отметим его день рождения, который пройдет уже через месяц. И который обычно дает старт новогоднему путешествию Деда Мороза. Мы начинаем зажигать новогодние елки, закупать фейерверки, формировать подарки, потому что уже работает почта Деда Мороза, куда могут обращаться миллионы детишек не только Российской Федерации, но и со всего мира.

- И взрослые?

- И взрослые могут. Но у взрослых запросы побольше немножко. Поэтому Дед Мороз избирателен. А вот детям он помогает практически всем. И когда на почту Деда Мороза дети пишут трогательные письма, мол, дедушка Мороз, пожалуйста, положите мне под елочку подарок, мы всегда выполняем желание.

- Например?

- Чаще всего просят смартфон. Или ноутбук. Раньше такого не было. Раньше это была обычно игрушка. А сейчас запросы у детей меняются. Что вы хотите - век цифровой экономики, век цифровизации. И ведь дедушка Мороз стал другим. Если раньше он больше на санях ездил, то сейчас передвигается на поезде Российских Железных Дорог. На специальном поезде!

Мы рады тому, что теперь Дед Мороз стал всемирно популярен. Он был на Эльбрусе, на Трафальгарской площади в Лондоне, открывал Русские сезоны. А еще - в Антарктиде, на Северном Полюсе. Наш дедушка ездил в ЮНЕСКО, в ООН, встречался с Санта Клаусом, с финским Йоулупукки.

Дед Мороз бывал на Олимпиаде в Ванкувере, на зимних Ииграх в Сочи, и на Паралимпийских тоже.

Но ему, конечно, довольно-таки тяжело бывает. Особенно летом. Потому что он же и летом путешествует. Но, когда тепло, он облачается в специальные спортивные наряды, потому что у нас Дед Мороз очень спортивный.

Вечерняя Вотчина Деда Мороза.Площадь Дома Деда Мороза - 1100 м. кв. Фото: пресс-служба Губернатора Вологодской области.

«Дорогу в сказочную вотчину строим сами»

- А бывает такое, что Дед Мороз вам звонит, допустим... И говорит: «Слушай, Олег, у меня там попросили сто смартфонов или компьютеров, или велосипедов. Помоги. Потому что у меня здесь все ледяное, если такое дарить - все растает. Нужны настоящие!»

- Он же волшебник! Ему ничего не надо. Он никогда ничего не просит. Мы сами проявляем инициативу.

- То есть, можете ему позвонить и сказать, что вот у нас в бюджете не хватает столько-то…

- Не, мы делаем по-другому. Все, что касается подарков детям, это он сам воспроизводит, своими чудесными решениями. А вот то, что необходимо, чтобы деточки к нему приехали, - это уже вопрос ко мне.

Поэтому мы занимаемся строительством дороги в Вотчину Деда Мороза, вложили туда уже более четырех миллиардов рублей для того, чтобы можно было от Москвы до Вологды, от Вологды до Великого Устюга доехать на автомобиле.

Мы занимаемся сейчас строительством взлетно-посадочной полосы для того, чтобы принимать среднемагистральные самолеты. В 2020-м году откроем и свяжем прямыми авиарейсами Москву, Санкт-Петербург и другие города России с Великим Устюгом.

В самом городе построили огромный физкультурно-оздоровительный комплекс - для того, чтобы и жители, и приезжающие гости могли заниматься спортом. Ледовый дворец «Дед Мороз арена» практически 20 часов в сутки заполнен детьми и взрослыми. И это тоже жемчужина, потому что в отдаленном населенном пункте Российской Федерации, в малом городе есть вся спортивная и культурная инфраструктура, присущая большим крупным городам. Таким как Москва и Санкт-Петербург.

Это поручение нашего президента Владимира Путина, когда он посещал Вотчину Деда Мороза в 2008 году.

- А этот дворец летом не тает?

- Нет. Он не тает. Он же волшебный! Весь проект называется «Великий Устюг – Родина Деда Мороза». А Великий Устюг – ровесник Москвы.

«20 Морозных лет - один ответ: даешь чудеса и волшебство!»

- Значит, Деду Морозу три тысячи лет, а проекту всего-то два десятка?

- Да, мы вывели Деда Мороза на Всероссийский уровень, когда он стал главным волшебником страны, двадцать лет назад. Тогда именно было принято решение – построить Вотчину Морозную в сосновом бору, в отдаленном уголке северо-запада России, в районе деревни Морозовица, где у нас есть природная аномалия.

- Опять чудеса, да?

- Если по всему северо-западу температура зимой средняя где-то минус 18-20, то там достигает 36- 38 градусов мороза по Цельсию.. Очень красивое место. И сейчас в эту Вотчину приезжает порядка 300 тысяч туристов и экскурсантов каждый год.

А в пиковые дни, в новогодние праздники ежедневно турпоток достигает десяти тысяч человек в сутки! А сам дворец Деда Мороза может вместить не более 4-5 тысяч в сутки.

- Они, бедняжки, на улице мерзнут, что ли?

- Нет, конечно. Но места уже не хватает.

Дед Мороз большой, и душа у него широкая. И сам он высокий. Под три метра. А дворец у него тысяча сто метров квадратных. Надо дворец, говорит, менять. Не влезаю, говорит...

И детишки, гости не помещаются. Вот сейчас проектируем дворец на три тысячи квадратных метров. В три раза больше… Я думаю, в двадцатом году построим.

- Изо льда, поди?

- Конечно. Чудеса вас будут ждать по прибытию. Можете не сомневаться.

И взлетно-посадочная полоса покрыта будет льдом. И, естественно, вокзал - изо льда. Частично (смеется)

«В здоровом воздухе - здоровый дух»

- У вас там даже простуды, говорят, не бывает почему-то.

- Так вирусы при такой температуре не выживают. Поэтому Дед Мороз и живет три тысячи лет.

- И не надо выпивку использовать, допустим, чтобы согреться.

- Только морс и квас. Морсы клюквенные. Вот мы так и живем. Поэтому так хорошо выглядим - вместе с Дедом Морозом.

- А вот если среднестатистический портрет туриста, который к вам приезжает, нарисовать - сможете?

- Да запросто! Наш среднестатистический турист – это солидный гость в возрасте от пяти до семнадцати лет. Потому что дети – они верят в чудо. И сразу попадают на Тропу сказок, где их встречают сказочные герои. Многие их желания сразу начинают сбываться.

День рождения Деда Мороза – 18 ноября. В этот день Дед Мороз зажигает первую елку. Фото: пресс-служба Губернатора Вологодской области.

- А взрослыЕ

- А взрослые, понимая, что ребенок абсолютно счастлив пребыванием в Вотчине, тоже становятся счастливы. И это чудо, объединяющее родителей и детей, они увозят с собой.

- А вот – инфраструктура. Это что там? Ледяные, лубяные избушки?

- Конечно, есть ледяная комната, где даже летом можно увидеть трон Деда Мороза, посох его - все изо льда.

- И туда вы туристов поселите, что ли?

- При желании – да! Желание туриста, желание гостя для нас - закон. Хочешь жить в ледяной избе – пожалуйста. Хочешь в лубяной избе – пожалуйста.

«Есть у нас в штате и Баба Яга»

- А как у вас в Великом Устюге с другими сказочными Героями? Можно ли встретиться, к примеру, с Бабой Ягой?

- Хочешь пообщаться с Бабой Ягой – доставим и Бабу Ягу.

- Да вы что?

- Мы можем все.

- А зачем Бабу Ягу вы в штате содержите?

- Для того, чтобы нерадивых детей, которые не слушаются маму и папу, повоспитывать.

- А, может, заодно повоспитывать и нерадивых чиновников?

- Их мы еще не пробовали... Но, кстати, очень хорошая идея – создать такую организацию по перевоспитанию чиновников. Если серьезно провинился –метлой его. А если надо просто пожурить, то Дед Мороз может пальчиком погрозить. А пальчик у него – 30 сантиметров. Большой пальчик!

- А почему вы про Снегурочку не сказали ни разу?

- Снегурочка – это не к нам. Это Кострома. Снегурочка-внучка – особа самостоятельная, живет отдельно от Деда.

Вы знаете о таком проекте – «Сказочная Россия»? Так вот мы сейчас объединяем всех сказочных персонажей нашей страны вокруг Деда Мороза. Потому что Дед Мороз ведь главный волшебник страны.

«Наша область - душа Русского Севера»

- Вы свой логотип, бренд, вашу с Дедом Морозом интеллектуальную собственность как-то бережете, сохраняете?

- Все, что касается Деда Мороза, защищено лицензиями Роспатента. Все наименования: «Дед Мороз», «Вотчина», «Великий Устюг – родина Деда Мороза», «Почта Деда Мороза» - всего 43 наименования. И мы уделяем этому очень большое внимание.

Но Вологодская область славится ведь не только Дедом Морозом. Есть такие бренды, которые знают во всем мире: вологодское масло, вологодское кружево, вологодский лен. Мы объединили все эти бренды в единый региональный бренд: «Вологодская область – душа русского Севера». И любой, кто произносит или слышит слово Вологда, сразу расплывается в улыбке. Как вы думаете – почему? А когда ты видишь красивую уютную душу, всегда хочется улыбаться. Как вот я сейчас…

По итогам прошлого года туристический поток в В-Устюгский район составил 264,5 тыс. туристов и экскурсантов. Фото: пресс-служба Губернатора Вологодской области.

- Ну, иногда приедешь в учреждение куда-нибудь - чиновники ходят хмурые, озадаченные. А у вас все какие-то улыбчивые. Специально таких подбираете или приказом: ага, ну-ка улыбнись!

- Нет, просто у нас аура особая. Мы же живем на Родине Волшебника. У нас чиновники позитивные, креативные и настроенные, заряженные на результат. И задача ставится – увеличить продолжительность жизни не до 80 лет, как сказал президент, а как Дед Мороз - до трех тысяч лет.

- Ну, не знаю…

- А вдруг получится? Чем, тьфу-тьфу-тьфу, черт не шутит?

Плюс «Серебряное ожерелье» и «Русские берега»

- А ваше «Серебряное ожерелье»... Это что за туристический проект?

- «Серебряное ожерелье России» - аналог Золотому кольцу. Два года назад мы выступили с инициативой в Министерстве культуры с тем, чтобы создать такую туристическую культурную среду на территории регионов Северо-Западного федерального округа.

- Вы так говорите «аналог», таким тоном, как будто конкуренцию хотите создать.

- Да, мы их через несколько лет обгоним по количеству посетителей и туристов.

Потому что русский Север цивилизацией практически не тронут.

Это огромные озера, голубые реки, бесконечные леса. При плотности населения 2 человека на квадратный километр, представляете, какая девственная у нас природа?

Мы начинали вообще с нуля. У нас не было ни турагентств, которые обслуживали туристические маршруты. Да и маршрутов региональных, межрегиональных, которые вошли бы в единый бренд – Серебряное ожерелье, не было!

Прошло всего два года, и с нами работают уже сто туроператоров Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья. Даже такая крупнейшая европейская сеть «Туи Тревел» и то ударно трудится над реализацией проекта «Серебряное ожерелье».

В общей сложности это 500 уникальных маршрутов – региональных и межрегиональных. Только в Вологодской области их 113, которые входят в Серебряное ожерелье России. Вологодскую область еще пять-семь лет назад посещало туристов и экскурсантов полтора миллиона. За год. А сейчас - почти три миллиона.

Дед Мороз принял участие в XXII Олимпийских зимних играх и XI Паралимпийских зимних играх в Сочи. Фото: пресс-служба Губернатора Вологодской области.

- Я слышал вот еще про проект «Русские берега».

- А это - развитие прибрежных кластеров, к которым причаливают все круизные теплоходы и которые идут по Волго-Балту и по реке Волга. Это наши такие былинные города: Белозерск, Кириллов, Устье Кубенское, Шексна, Череповец.

Это города, в которых везде будет развиваться и уже развивается инфраструктура - набережные, причальные стенки, где можно и техническое обслуживание судна провести, и получить весь перечень услуг, которые туристы, как говорится, могут пощупать руками.

Это промышленный туризм: наши крупнейшие предприятия - такие, как «Северсталь», «Фосагро», - тоже раскроют свои двери.

- Вы и туда хотите туристов привести?

- Да! Представляете, едет иностранец по древней Руси, по русскому Северу. Великолепная природа, монастыри. И тут он заходит на «Северсталь», а там - двадцать первый век. Технологии, которых в мире единицы. Суперсовременные высокотехнологичные прокатные станы. Самая крупная в Европе доменная печь – вторая по величине в мире.

* * *

- Олег Александрович, а сейчас вы уже про настоящее время говорите или про будущее?

- Это мы говорим уже про будущее. Договоренности уже достигнуты. Только нам надо достроить причальную стенку в Череповце.

Есть старина, есть культурное наследие. И есть настоящее: крупнейшие предприятия, великолепно оборудованный музей, притом - интерактивный. И, конечно же, - настоящий вологодский продукт, произведенный по еще советским гостам, где нет никаких подсластителей, заменителей, красителей, консервантов и прочей всякой дряни, которой пичкали нас, наших детей еще несколько лет назад.

Мы перешли полностью и создали новый бренд «Настоящий вологодский продукт». И производим сейчас уже почти четыре тысячи наименований на 150 предприятиях, которые в торговых сетях занимают премиальные полки.

Я, вот, Александр, допустим, ничего, кроме того, что произведено в Вологодской области, вообще не употребляю. И всем чиновникам запретил.

- А вот вы приехали в столицу, что вы едите здесь?

- Все везу с собой. Колбасу нашу, вологодскую. Молочные продукты. Вологодское масло, хлебушек наш, северный.

- Мешок такой взяли, да?

- Как Дед Мороз возит. Все с собой.

«Горячий стаж есть, теперь зарабатываю холодный»

- Олег Александрович, вы же металлургом были до того, как пойти в губернаторы. Для меня немножко неожиданно, как руководителем дедморозовского края мог стать человек, который всю жизнь проработал в горячих цехах?

- У меня стаж горячий выработан. Я двадцать лет на «Северстали» отработал. Пять лет мэром служил. Семь лет уже на посту губернатора.

- Теперь будете двадцать лет холодный стаж зарабатывать?

- Нет. Мы ограничены законодательством Российской Федерации на два срока губернаторства. Максимум - 10 лет.

- Каким вы видите в перспективе свой родной край? Об этому просила узнать ваша землячка, а теперь - руководитель службы информации Радио «Комсомольская правда» Светлана Андреевская.

- Как сказал Владимир Путин, задача – прорывное развитие.

Президент В.В. Путин и Дед Мороз. Фото: пресс-служба Губернатора Вологодской области.

Мы преодолели очень тяжелый кризис, когда в 2008 году произошло огромное проседание бюджета, из-за чего возник огромный государственный долг. Все эти годы мы плавно выходили, выходили... И сейчас у нас появился бюджет развития, в котором 30 миллиардов рублей на ближайшие три года.

Все эти средства будут направлены на развитие кластеров, социальной инфраструктуры, на строительство новых школ, детских садов, стадионов, мостовых сооружений. В том числе и - Вотчины Деда Мороза. У нас точно есть потенциал для прорывного развития. И мы его обязательно реализуем.

...И ЕЩЕ ОДНА ЛЕГЕНДА, РАССКАЗАННАЯ ГУБЕРНАТОРОМ КУВШИННИКОВЫМ

Почему наш Дед Мороз не стал главным символом Олимпиады -2014 в Сочи

- Давайте я вам расскажу интересную историю про нашего Деда Мороза.

Когда было принято решение о проведении Зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году, был организован конкурс логотипа. Как вы думаете, кто лидировал? Конечно, наш главный российский волшебник – Дед Мороз.

Мы сняли его с дистанции в последний момент. Когда разобрались в юридических нюансах... Так вот - наш Дед Мороз, если бы стал символом Игр в Сочи, перешел бы в собственность... Международного олимпийского комитета. А зачем нам Деда Мороза отдавать в МОК?

Поэтому появились там зайчик и прочее зверушки.

- Но это все равно он же их отправил?

- Он их отправил и благословил.

Мы приехали десантом на Олимпиаду. Прямо на Олимпик Плаза развернули копию резиденции Деда Мороза. Привезли туда народные промыслы, все костюмы нашего дедушки. И Дед Мороз в этой резиденции принял более 1 миллиона человек. Он был зрителем на всех без исключения соревнования Олимпийских игр в Сочи.

Благодаря, в том числе, и этому наши спортсмены и победили...