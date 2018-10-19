Ставрополье показало свои успехи в сельском хозяйстве

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-19T00:14:16+03:00

Удивив Владимира Путина и Дмитрия Медведева яблоневыми садами, регион привез на выставку «Золотая осень» в Москву еще немало своих достижений

Изменить размер текста: A A

БОГАТЫ НЕ ТОЛЬКО ЗЕРНОМ

На экспозиции Ставропольского края, организованной правительством региона и занявшей более 200 кв. м в павильоне ВДНХ, можно было увидеть практически все, чем богат и славен регион на продовольственном рынке России: колбасы, овощи, масло, молоко, сыры, фрукты, ягоды и другие образцы продукции 50 ведущих предприятий. Особый интерес публики, как обычно, вызвали «живые экспонаты» - племенные животные региона, результат многолетней селекционной работы 14 животноводческих хозяйств.

За три последних года Ставрополье совершило рывок в сельском хозяйстве, начав реализацию более полусотни проектов в импортозамещении: овощеводстве, мясном и молочном животноводстве, садоводстве. Сельхозпроизводство по некоторым отраслям выросло на 40 процентов, но особенно заметны успехи региона в выращивании овощей: теплицы занимают уже 189 гектаров. При этом край остается одной из житниц страны и в этом году вновь вошел в тройку лидеров России по сбору зерновых.

Неслучайно именно в Ставропольском крае за день до «Золотой осени» прошло всероссийское совещание по развитию сельского хозяйства с участием президента и премьер-министра, на котором Владимир Путин назвал Ставрополье одним из главных аграрных центров страны.

Перед совещанием глава государства вместе с руководителем правительства побывали на предприятии «Рассвет», где заложено 178 гектаров садов так называемого «суперинтенсивного типа». Деревья посадили два года назад, а они уже усыпаны яблоками.

- Яблони какие маленькие, а яблоки - большие! - удивился Владимир Путин и добавил: если бы ему просто показали картинку, то не поверил бы, что это сделано за два года.

Благодаря собственным питомникам закладка садов региону обходится дешевле. Ставропольские яблони уже раскинулись на территории больше трех тысяч гектаров и ежегодно прирастают еще на 500 га, принося не менее 30 тысяч тонн плодов.

Столь быстрое развитие садоводства произошло благодаря 80-процентному возмещению затрат из краевого бюджета. В этом году субсидии ставропольским садоводам увеличены до рекордных 400 млн. руб. Краевую поддержку получают не только предприятия, но и личные подсобные хозяйства (ЛПХ).

Однако на «Золотую осень» регион привез не только фрукты, но и один из крупных инвестиционных проектов по производству клубники. Во время осмотра ставропольской экспозиции губернатор Ставрополья Владимир Владимиров рассказал Дмитрию Медведеву о том, что клубника будет произрастать в окрестностях Кисловодска - на землях, выделенных правительством РФ. Ежегодно тут планируют получать уже около 720 тонн красной ягоды.

Дмитрий Медведев не отказал в просьбе главе края Владимиру Владимирову и попробовал ягоду, похвалив приятный вкус и отметив перспективность ее разведения на Ставрополье.

На совещании по развитию сельского хозяйства в Минводах Владимир Путин отметил ставропольские предприятия как хороший пример применения современных технологий. Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ.

КРАЙ ВЫПОЛНЯЕТ ЗАДАЧИ, ПОСТАВЛЕННЫЕ ПРЕЗИДЕНТОМ

Проекты тепличных комплексов, садов, заводов по переработке сырья - это лишь малая часть того, что запланировано и уже реализуется. Интерес инвесторов к сельскому хозяйству на Ставрополье высок.

- В этом году в четыре производственных объекта инвесторами вложено почти 2 миллиарда рублей, - рассказал Владимир Владимиров. - До конца года планируется старт еще семи более чем на 17 миллиардов. Будет создано плодохранилище, комплекс по производству мяса индейки, построены с нуля и модернизированы животноводческие, семеноводческие, тепличные и перерабатывающие комплексы. Это создаст больше 1,5 тысячи новых рабочих мест.

Аграрии Ставрополья получают большую финансовую поддержку из краевого и федерального бюджетов. По словам министра сельского хозяйства края Владимира Ситникова, ни одна заявка на льготные кредиты (когда из бюджета гасится ставка рефинансирования. - Ред.) не осталась без ответа: их было выдано более чем на 20 млрд. рублей. Короткие кредиты по ставке от 1% до 5% годовых особенно помогают во время сезонных полевых работ.

Еще один механизм помощи - гранты. Они являются большим подспорьем для малых форм хозяйствования. Именно поэтому их общую сумму в этом году увеличили до небывалого для региона показателя в 817 миллионов рублей. Есть и другие эффективные меры поддержки: налоговые и имущественные льготы, предоставление земли в аренду без проведения торгов. Все это и дает результат, нацеленный на выполнение задач, поставленных Владимиром Путиным на совещании в Минеральных Водах, - расширение присутствия отечественной сельхозпродукции на внутреннем и зарубежном рынке, повышение ее конкурентоспособности и востребованности.

Ставрополье с каждым годом наращивает экспорт. Более 20 предприятий поставляют за рубеж мясо птицы, субпродукты, баранину, молочку, рыбу, корма и кормовые добавки, муку, макаронные изделия.

- Ставрополье - один из основных игроков на экспортном зерновом рынке страны, - отмечает зампред краевого правительства Николай Великдань. - География внешних поставок зерна, выращенного в нашем крае, насчитывает более 40 стран. Кроме озимой пшеницы, край традиционно экспортирует рапс, кукурузу, лен масличный, подсолнечник. Ставрополье занимает три процента мирового рынка кориандра.

- Чтобы выращивать больше продукции, ориентированной на экспорт, мы развиваем мелиорацию, - рассказывает министр сельского хозяйства Ставрополья Владимир Ситников. - Компенсируем до 70 процентов затрат на реконструкцию орошения. Этот механизм поддержки дает возможность каждый год возрождать тысячи гектаров орошаемых земель. А за четыре года возвращено к жизни более 24 тысяч гектаров такой земли.

ПЛОДЫ «ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ»

Соглашения на 8 миллиардов рублей, которые Ставропольский край подписал с инвесторами на выставке, должны закрепить успехи региона в производстве тепличных овощей и садоводстве и дать толчок развитию глубокой переработки - еще одной цели, поставленной президентом России на совещании в Минводах. В частности, в регионе появится мясоперерабатывающий комплекс с полным циклом производства колбас, деликатесов и консервов. 2,2 миллиарда рублей будет вложено в молочно-товарный комплекс, что позволит к 2021 году довести производство молока на фермах Ставрополья до 260 тысяч тонн. Большие надежды регион связывает и со строительством птицефермы по откорму индейки. Благодаря этому и подобным проектам к 2023 году Ставрополье может выйти на третье место в стране по производству мяса индейки.