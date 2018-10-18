2018-10-19T00:14:16+03:00
Общество

За полеты в Крым: Топ-менеджер «Аэрофлота» Вадим Зингман попал в базу данных сайта «Миротворец»

Заместителя генерального директора авиакомпании включили в список за организацию рейсов на полуостров
Ксения БОГДАНОВА
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Вадим Зингман включен в базу данных украинского сайта «Миротворец»Вадим Зингман включен в базу данных украинского сайта «Миротворец»Фото: ТАСС
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Топ-менеджер «Аэрофлота» Вадим Зингман включен в базу данных украинского сайта «Миротворец». Заместитель генерального директора авиакомпании по работе с клиентами попал в список скандально известного украинского портала за организацию регулярных авиаперелетов в Крым.

«Сознательное нарушение законодательства Украины путем организации авиаперелетов на временно оккупированную Россией территорию (АР Крым). Организация незаконной массовой переправки граждан на оккупированные российским агрессором территории», - указывается на сайте «Миротворца» в качестве причины, по которой Вадим Зингман включен в базу данных.

Заместитель генерального директора по работе с клиентами авиакомпании «Аэрофлот» Вадим Зингман попал в список "врагов Украины"

Заместитель генерального директора по работе с клиентами авиакомпании «Аэрофлот» Вадим Зингман попал в список "врагов Украины"

Напомним, украинский сайт «Миротворец» печально известен тем, что публикует в открытом доступе данные о людях, которых считает «врагами Украины». В «черный список» украинских националистов уже попали многие деятели культуры РФ, журналисты (в том числе и иностранные), получившие аккредитацию в ДНР и ЛНР, а так же российские политики, спортсмены и бизнесмены. После публикации контактных данных на сайте некоторым фигурантам списка «Миротворца» стали поступать угрозы.

Тем временем, вчера во Владивостоке на совещании с полпредом в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым Вадим Зингман прокомментировал для СМИ вопрос о возобновлении «Аэрофлотом» полетов по субсидированным тарифам в Симферополь, Калининград и на Дальний Восток. Авиакомпания с 16 октября прекратила продажу билетов по ним, поскольку выделенные из госбюджета средства на выплату субсидий были полностью освоены.

- Мы незамедлительно откроем продажу билетов, как только получим подтверждение, - подчеркнул Зингман.

Ранее Минтранс пообещал до конца года дополнительно выделить 300 млн. руб. на субсидированные перевозки на Дальний Восток.

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