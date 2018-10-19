Ученые признали: у науки нет ни единого шанса победить религию

СЕГОДНЯ 21:40 2018-10-19T21:59:50+03:00

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Наше время стало эпохой триумфа научных знаний и технического прогресса. Люди создали Интернет, который полностью изменил нашу жизнь, высаживают исследовательские аппараты на других планетах.... Но при этом 6 миллиардов человек, а это 84 процента населения Земли, верят в Бога. И речь не о людях из стран третьего мира. Согласно опросам в Западной Европе - этом оплоте светского общества, 60 процентов людей верят в существование души. А в прагматичных Соединенных Штатах 90% граждан уверены в присутствии некой «высшей силы». Разве это не удивительно: образование становится неотъемлемым атрибутом современного человека, в научном знании, как известно, нет места Богу, тем не менее, религиозные убеждения становится все популярнее (см таблицу).

Для науки люди - букашки

Естественно, ученые, которые во времена цифровой революции парадоксальным образом проигрывают священникам соревнование за умы и души, предпринимают попытки проанализировать этот феномен с точки зрения науки. Антрополог Скотт Атран директор Национального центра научных исследований в Париже и профессор Оксфордского университета считает, что у науки нет ни единого шанса вытеснить религию.

- Одна из основных причин доминирования религиозного мировоззрения заключается в том, что наука рассматривает людей, как продукт развития мира атомов и молекул, - поясняет антрополог. - А для человека главное место в мироздании занимают вопросы его собственного бытия: смерть, любовь, удары судьбы, одиночество, справедливость... Наука не очень приспособлена, чтобы решать такие экзистенциальные проблемы. Зато для религии человек является центральной фигурой. И она процветает, потому что она объясняет, как жить, отвечает на запросы людей, устанавливает моральные нормы.

Я знаю точно невозможное возможно!

Но существуют более глубокие исторические причины торжества религии. По мнению Скотта Атрана вера в сверхъестественное абсолютно естественна даже для образованного человека, поскольку идея Бога появилась в результате эволюции человеческого мозга.

Люди выделились из мира животных благодаря интеллектуальным способностям. Наши предки хорошо умели восстанавливать картину реальности на основе обрывочных данных: по отпечаткам лап на песке они могли догадаться, что вокруг их лагеря бродит лев, хотя самого хищника при этом не видели. Такая наблюдательность помогает по еле заметным приметам избегать врагов, искать пищу, предсказывать погоду. Но с другой стороны постоянное стремление искать причинно-следственные связи даже там, где их нет, часто заводило людей в дебри. Например, отсюда растут уши у гадания на кофейной гуще или по ладони, у спортивных суеверий и много чего еще. Так, в 2004 году на eBay за 28 тысяч долларов был продан тост с сыром, на подрумяненной стороне которого энтузиасты разглядели лик Девы Марии.

Регулярно, подобно Шерлоку Холмсу, оттачивая дедуктивный метод (а он заключается в умении реконструировать большое на основе мелких деталей,) люди не могли не увидеть следы божьего промысла в своей повседневной жизни.

Это стремление различать во всем причинно-следственные связи отчасти и создало Бога, считают ученые!

Верить выгодно?

- Религия, вероятно, появилась вместе с человеком, - считает профессор Атран. - Где бы мы не вели раскопки стоянок древнего человека, мы везде видим ее следы. В первую очередь об этом рассказывают погребения: рядом с усопшим его соплеменники укладывали еду, оружие посуду, которые должны были пригодиться ему в загробной жизни. И это большая загадка: люди видят, что тело разрушается, но, тем не менее, верят, что человек все еще будет существовать. Это противоречит логике и жизненному опыту.

Более того, многие религиозные практики не дают практической выгоды для выживания. Например, нет никакой пользы для охотника-собирателя в том, чтобы приносить часть добычи в жертву божеству. Но он с энтузиазмом делает это!

Канадские психологи Азим Шариф и Ара Норензаян, кажется, поняли в чем тут дело. Религия подталкивает человека больше заботиться о благе общины, пусть даже с каким-то ущербом для себя. Дело в том, что в любой группе людей есть с одной стороны труженики и альтруисты, а с другой - эгоисты и бездельники. Если преобладают первые - коллектив жизнеспособен, если вторые - любая команда развалиться. Наличие всевидящего и всемогущего Бога помогает приструнить жуликов-отщепенцев (ведь они теперь всегда на виду!) и мотивировать герое на новые подвиги. Это делает коллектив крепче. В качестве доказательства авторы сравнили выживаемость 200 закрытых общин, которые действовали в Америке в XIX веке. Среди них были как религиозные секты всех мастей, так и светские общины - в частности, коммуны пытавшиеся реализовать идеи социалистов-утопистов. Выяснилось, что религиозные объединения оказались более устойчивыми: каждая пятая община просуществовала около 80 лет - это солидный срок. Для сравнения Советский Союз прекратил существования через 70 лет. А вот не религиозные коммуны, почти все без исключения распались спустя 40 лет. Их участники не были готовы до конца жертвовать своими интересами ради общего блага.

Численность и перспективы роста основных религиозных групп