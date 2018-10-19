Киевлянка: Конотоп пустой. Нежин тоже пустой. Все на заработках в России

СЕГОДНЯ 22:00 2018-10-19T22:11:46+03:00

Селяне едва сводят концы с концами и не хотят везти урожай на продажу в столицу. Невыгодно Фото: REUTERS

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Рекордный размах национализма

Наши сердобольные киевские тетушки, голосовавшие в 2014-м за Петра Алексеевича, после марша с лозунгом: «Украина - для украинцев», уже неделю пребывают в подавленном состоянии. Сейчас, спустя пять лет после Майдана, который многие из них искренне поддержали, признаются, что не уверены, смогут ли оплачивать жилье, лечиться, а еще не знают - чему теперь учить детей и внуков. Я отлично понимаю их страхи и поэтому никаких вопросов не задаю. И уж тем более не обвиняю в глупости. Кстати, националисты, которым так и не удалось повалить памятник Ватутину в день марша патриотов, обвиняли полицейских, препятствовавших вандалам:

- Вы-продажные кремлевские агенты, а не патриоты.

- Почему они не в АТО? - задавались в свою очередь риторическим вопросом многие киевляне, глядя на националистов, и изрядно напуганные их количеством на марше. Оно было рекордным: на улицы вышло 15 тысяч человек.

Hационалисты, которым так и не удалось повалить памятник Ватутину в день марша патриотов, обвиняли полицейских, препятствовавших вандаламФото: REUTERS

Скоро заморозки. Дрова дорожают

Однако жить некомфортно стало не только немолодым горожанам, но и жителям близлежащих сел и пригородов, далеких от политики. Машина дров в Киевской области стоит от 8 до 10 тысяч гривен (около 20 тысяч рублей). На зиму нужно для обогрева дома две-три машины, а то и больше, а с субсидиями с нового года будет совсем жестко. Многих этой серьезной помощи уже лишили, а многих лишат уже совсем скоро. Кстати, проезд маршрутками из местных пригородов подорожал еще на 5 гривен. Теперь билет в один конец стоит от 25 до 30 гривен и выше. Селяне едва сводят концы с концами и не хотят везти урожай на продажу в столицу. Невыгодно.

- Нехай всэ сгниэ, - говорит женщина, вернувшаяся из своего села. Уже через неделю здесь обещают заморозки. Власти на днях официально заявили также о подорожании хлеба уже в следующем месяце на 30%.

Сейчас никто никому не завидует

Сегодня ездила починить спустившее колесо. Занимался откаткой диска паренек, родом из Конотопа, который работает вахтовым методом в Киеве: двое суток на шиномонтаже, а двое – дома. Тот пожаловался, что проезд очень дорогой и обходится ему в 250 гривен.

- У нас весь Конотоп стоит пустой почти. Одни старики остались, правда, таможня работает. На таможню не устроишься без связей, а работы в городе нет. В Нежине – тоже практически пусто. Почти все в России на заработках, - сообщил рабочий. - Я тоже в Россию поеду. Намного выгоднее.

Неподалеку от шиномонтажа решила заехать и на автомойку, где пришлось подождать. Мойщиком, точнее опоздавшей мойщицей, оказалась молодая женщина, которая пришла на работу с тремя детьми. Старший ее ребенок, десятилетний пацан, держал на руках полугодовалого малыша, а средний - пятилетний рыжий - пытался освоить мобильный телефон брата и заблокировал устройство, за что получил подзатыльник от старшего.

Жители Украины готовятся к зиме и 5-летию МайданаФото: REUTERS

Женщина, лет тридцати с небольшим, красивая, стройная, посадила всех на скамейку возле бокса, а сама помыла машину за 15 минут. Её волосы стали мокрыми, да и сама она почти вся стала мокрой от пота и льющихся отовсюду потоков воды.

За такую работу платят на мойке 30% с одной помывки. Поинтересовалась у нее, почему так сложно стало помыть машину:

- Вода подорожала. Владельцам стало невыгодно держать этот сервис. Закрывается много. Бензин то тоже – астрономический, - логично объяснила мать троих детей, которая оказалась жительницей Донецка и никому в Киеве не нужным филологом по образованию.

- Ну и как там у вас, в Донецке? - спросила я женщину.

- Да также вроде. Ничего не меняется. Родители там остались. Не хотят уезжать. Только растерялись там многие без Захарченко. Не позавидуешь, - грустно сказала она.

Сейчас никто никому здесь не завидует, потому что надо выжить.