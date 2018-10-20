Жозе Моуриньо устроил потасовку после матча с лондонским "Челси"

СЕГОДНЯ 21:40 2018-10-20T21:44:00+03:00

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В субботу, 20 октября, в чемпионате Англии по футболу был сыгран главный матч 9 тура в Премьер-Лиге. "Челси" принимал на своем поле "Манчестер Юнайтед", в гости к лондонцам приехал хорошо знакомый фанатам на "Стэмфорд Бридж" португалец Жозе Моуриньо.

На 21-й минуте поединка защитник "Челси" Антони Рюдигер открыл счет в матче. После перерыва "МЮ" ответил двумя голами в исполнении Антони Марсьяля на 55 и 73-й минутах встречи. Однако же в добавленное время полузащитник "Челси" Росс Баркли забил ответный гол - поединок завершился со счетом 2:2.

Что примечательно, до игры португальский наставник "МЮ" Моуриньо признавался:

- Буду ли я праздновать голы моей моей команды или победу на "Стэмфорд Бридж" как сумасшедший? Не думаю. Я всегда стараюсь контролировать себя и проявлять уважение к болельщикам, поддерживающим команду, в которой я работал на протяжении многих лет.

Страсти вспыхнули в Лондоне после игры "Челси" и "МЮ".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Волю эмоциям Жозе Моуриньо дал после того, как завершилась игра. Португалец угодил в потасовку после финального свистка. Перед скамейкой "МЮ" пробежал помощник главного тренера "Челси" Марко Ианни. Он так радовался, что взбесил Моуриньо. Жозе бросился было с кулаками на тренера, но охрана смогла догнать наставника "Манчестер Юнайтед" и остановить его.

Но уже когда Жозе Моуриньо появился перед журналистами, то сказал, что история закончена:

- Ассистент Маурицио Сарри после игры зашел в кабинет к Сарри и извинился передо мной. Я сказал ему забыть об этом, потому что почувствовал, что он действительно хотел извиниться. Я допускал много ошибок в карьере и не собираюсь уничтожать его из-за одной. Все кончено, он извинился, а я принял извинения, - сказал Жозе.

Жозе Моуриньо успела остановить охрана.Фото: REUTERS

"Манчестер Юнайтед" продолжил свою серию без побед на стадионе "Челси". В последний раз в Лондоне "красные дьяволы" побеждали осенью 2012 года. На данный момент у "МЮ" 14 очков и 8 место в турнирной таблице, а "Челси" же лидирует с 21 баллом в активе.