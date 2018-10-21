Паттинсон оказался на высоте

СЕГОДНЯ 19:25 2018-10-21T19:26:59+03:00

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«Жизнь на высоте» (High Life) - первый англоязычный фильм французской интеллектуалки Клер Дени с Робертом Паттинсоном в роли преступника, таких как он в далеком будущем будут определять на постой в космос. Когда-то их таких было несколько на корабле, штурмующем черные дыры, но постепенно в живых остался лишь Паттинсон и его маленькая дочь. Как была произведена дочь, рассказано во флэшбэках. Краткое содержание: космическая ведьма в исполнении Жюльетт Бинош (есть энергичная сцена ее физических упражнений на дилде) была одержима идеей оплодотворения в космосе, поэтому все члены экипажа регулярно сдавали ей в банках свой биологический материал, и только с членом Паттинсона она решила вступить в физический контакт, не прибегая к колбам. После чего пересадила добытый материал молодой суррогатной матери (без ее ведома) для последующего вынашивания плода. И пусть атмосфера в космосе нехорошая, зато дети растут быстро: и вот уже у дочери нисколько не изменившегося Паттинсона первая менструация (Дени, как женщина, знает толк в физиологии). И пусть в начале герой долго объясняет дочери, что такое табу, ясно, что в одиночестве черных дыр у них особого выбора нет.

Роберт Паттинсоно сыграл преступника, которого определили на постой в космосФото: кадр из фильма

В пересказе сюжет выглядит даже захватывающе, но Дени постарается сделать все, чтобы скулы сводило от космической скуки и действо в его заунывной претенциозности временами напоминало пародию. Как истинный автор, Дени, разумеется, не могла обойтись без набега на территорию фантастики - отсылки к «Солярису» Тарковского в ее фильме очевидны, и даже Бинош, несмотря на все ее безобразия, чем-то напоминает Наталью Бондарчук.

Фильм «Диамантино» стал прекрасным комментарием к недавнему футбольному Чемпионату мира в МосквеФото: кадр из фильма

У показанного в конкурсе «Свободный дух» (в его жюри заседал ваш кинообозреватель) бразильско-франко-португальского «Диамантино» Габриэля Абрантеса и Дэниэла Шмидта, наоборот, все прекрасно с юмором. Фильм стал прекрасным комментарием к недавнему футбольному Чемпионату мира в Москве, тем более что первая сцена происходит как раз на нем. Главный герой этой трэш-комедии, ставшей лауреатом Гран-при "Недели критики" Каннского фестиваля - суперзвездный футболист, явно списанный авторами с Рональдо. Он девственник с мозгами маленького ребенка, не знающего реальной жизни. Но вот пропускает пенальти - и привычное существование идет в тартарары. Появляется время узнать, что параллельно вымышленным футбольным страстям кипит реальная, ничуть не менее драматическая жизнь. Однажды, нежась в море на своей яхте, Диамантино становится свидетелем мигрантского кризиса. Потрясенный увиденным, он решает сделать хоть что-то для предотвращения гуманитарной катастрофы, но, конечно, становится объектом манипуляции со стороны злобных сил. «Диамантино» был одним из главных лидеров конкурса «Свободный дух», но проиграл еще более свободной документальной картине «OUT» француза Дени Парро.