Референдумы и двойные стандарты: Что позволено Майотте - не позволено Крыму

СЕГОДНЯ 01:05 2018-10-22T01:29:57+03:00

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2014 год стал поворотным в истории России и в целом мира. После воссоединения Крыма с исторической родиной последовали санкции и вся известная конфронтационная цепочка. Длинная, конца которой вот уже четыре года как не видно. А новые звенья все добавляются и добавляются. На днях глава МИД РФ Сергей Лавров в очередной раз напомнил западным партнерам, что крымский референдум в мировой истории далеко не прецедент. Вот только реакция Запада и последствия совсем разные. Итак, сравните четыре ситуации сами:

КРЫМ

Март, 2014 г.

Полуостров КрымФото: Алексей СТЕФАНОВ

После февральского госпереворота в Киеве крымчане выразили недоверие местным властям и Верховной раде Украины, начали бессрочную акцию протеста у Верховного совета с требованием не признавать новые киевские власти и провести референдум о дальнейшей судьбе полуострова. Предлагалось выбрать между жизнью в нынешнем статусе автономной республики в составе Украины, в качестве независимого государства или в составе России. Параллельно у здания парламента митинговала часть крымских татар, поддерживавших новую власть в Киеве. Начались столкновения. Неизвестные пытались захватить здания правительства и парламента.

Тогда назначенный глава Совета министров Крыма Сергей Аксенов 1 марта сообщил: «Учитывая сложную ситуацию в автономии и понимая свою ответственность за жизнь и спокойствие граждан, которые проживают на территории республики, я принял решение обратиться за помощью к Президенту России Владимиру Путину с целью оказания содействия в наведении законного конституционного порядка на территории Автономной Республики Крым».

В этот же день Президент России внес обращение в Совет Федерации об использовании Вооруженных сил РФ в Автономной Республике Крым до нормализации общественно-политической обстановки. 6 марта парламент Крыма принял решение о вхождении автономии в состав России, а референдум перенесли на 16 марта. На плебисцит выносились вопросы: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?» и «Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?». За воссоединение с Россией высказались 96,77% проголосовавших при явке 83,1%.

18 марта Владимир Путин, Сергей Аксенов, Владимир Константинов и Алексей Чалый подписали в Кремле договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России.

27 марта 2014 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой заявила, что референдум не имеет законной силы и не может служить основанием для изменения статуса полуострова.

- Все это было намного прозрачнее и легитимнее, чем одностороннее признание независимости Косово без всякого референдума, - напоминает Сергей Лавров.

КОСОВО

Февраль, 2008 г.

Самый известный пример - это, конечно, Косово. В Средние века именно здесь был центр сербского государства, до середины XVIII века здесь находился и престол патриарха Сербского, так что исторические права сербов на этот регион понятны. В 1945 году Косово стало автономной областью в составе Сербии в рамках Федеративной Народной Республики Югославии с собственной конституцией и высшими органами власти. После упразднения автономного статуса в 1991 году здесь провели нелегальный референдум и провозгласили Республику Косово. Впоследствии в вооруженный конфликт вмешалось НАТО, начав 24 марта 1999 года без санкции ООН военную операцию в Югославии.

В 2006 году новая конституция Сербии провозгласила Косово и Метохию своей неотъемлемой частью. А 17 февраля 2008 года парламент Косово при поддержке Запада объявил о независимости в одностороннем порядке. В 2010 году Международный суд ООН признал законность решения властей Косово о провозглашении независимости от Сербии. К 2014 году это «государство» признано уже 108 странами - членами ООН. Среди не признающих независимость - Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания и другие.

ОСТРОВ МАЙОТТА

Март, 2011 г.

Остров МайоттаФото: Алексей СТЕФАНОВ

Мало кому известный остров Майотта в Мозамбикском проливе - часть Коморских островов и спорная территория между ними и Францией. По конституции Коморских островов, Майотта имеет статус автономного острова. Площадь региона - всего 376 квадратных километров с населением меньше 300 тысяч человек. С 1843 года Майотта была протекторатом Франции, а все Коморские острова стали ее колонией гораздо позже, в 1909 году.

В 1974 году на референдуме большинство жителей архипелага высказалось за независимость Комор положительно. А вот 64% населения острова Майотта - против. В 1975 году Коморы были приняты в ООН в составе четырех островов как единое государство. А Франция признала независимость Комор, но закрепила за островом Майотта статус своей «территориальной единицы». В одностороннем порядке. На резолюцию Совета Безопасности ООН о предоставлении независимости Майотте Париж наложил вето. В 1979 году Генассамблея ООН признала права государства Коморских островов на Майотту.

А там 29 марта 2009 года провели новый референдум, на котором 95,2% избирателей высказались за то, чтобы остаться заморским департаментом Франции. В 2011 году Франция назвала Майотту своим 101-м департаментом. Население здесь - преимущественно французы и франкоязычные. То есть ситуация, аналогичная крымской. Но никаких санкций против Франции никто не ввел.

- ООН не признал такого решения Франции, но Евросоюз спокойно с этим живет. Что касается реакции наших западных партнеров - это их решение, - отмечает Сергей Лавров. Министр иностранных дел России указывал на этот красноречивый случай французскому послу, однако в ответ услышал: «Вы опять сравниваете несопоставимое...»

Неужели такое уж несопоставимое?

ФОЛКЛЕНДЫ

Март, 2013 г.

Фолклендские (Мальвинские) островаФото: Алексей СТЕФАНОВ

Фолклендские (Мальвинские) острова - спорный архипелаг в юго-западной части Атлантического океана с населением 3000 человек. Британия считает их своей заморской территорией, а Аргентина - частью провинции Огненная Земля, Антарктида и Острова Южной Атлантики. Еще перед войной за независимость США британцы покинули эти острова, оставив здесь памятную табличку о своих правах. Позже так же сделали и испанцы. До 1834 года они были самоуправляемы, а затем британский флот построил здесь военную базу. В 1945 году Аргентина объявила, что сохраняет за собой права на острова, а Британия говорила о необходимости провести референдум. Договориться им не удалось, поскольку было очевидно, что двухтысячное население британского происхождения выберет Британию. В 1982 году Аргентина провела военную операцию, на что Британия ответила блокадой островов и высадкой десанта. Аргентинские войска капитулировали, но Буэнос-Айрес продолжает оспаривать статус Фолклендов. В марте 2013 года местные власти провели референдум, в ходе которого 99,3% голосовавших островитян выбрали Британию.

- Мне один приятель рассказывал, что, когда на Генеральной Ассамблее ООН собирались обсуждать вопрос островов, наши британские коллеги разослали своим послам по всему миру инструкции, чтобы убедить страны своего пребывания в том, что статус Фолклендских островов был определен в ходе свободного и честного референдума среди местных жителей в полном соответствии с Уставом ООН и правом народов на самоопределение и что санкции, введенные аргентинским правительством по итогам референдума, нелегитимны и заслуживают осуждения. Надеюсь, параллель, которую я пытаюсь провести, вам понятна, - констатирует Сергей Лавров.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Игорь КОРОТЧЕНКО, главред журнала «Национальная оборона»:

Дискуссия давно закончена

Игорь КоротченкоФото: Иван МАКЕЕВ

- Нас политика двойных стандартов не интересует, как и мнение западных политиков и экспертов. Крым есть неотъемлемая часть Российской Федерации, и этот железобетонный факт не подлежит сомнению.

Дискуссия на этом закончена. А все остальные пусть идут далеко и надолго по известному адресу. Нам не надо рефлексировать на какие-то мнения. Может быть, с точки зрения тактики дипломатии и надо что-то говорить, но дискуссия на самом деле закончена.

Сергей МАРКОВ, политолог:

Запад надеется, что мы устанем повторять примеры. А мы не устанем

Сергей МарковФото: Иван ВИСЛОВ

- Мы пытаемся призвать к совести западных партнеров и говорить о необходимости единых стандартов каких-то, но это совершенно бесполезно. Они нагло врут и прекрасно знают, что нагло врут. Они ведут себя полностью в контексте знаменитой фразы Крылова: «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». Запад выбросил на свалку международное право и нагло утверждает, что он ему следует. Я думаю, что здесь никакого диалога не получится. Эти люди понимают только силу. Но это не значит, что мы должны прекратить повторять и озвучивать какие-то вещи. Есть те, кто к этому прислушивается. Но те, кто имеет отношение к западным правительствам, ни к чему не хотят прислушиваться. Они прекрасно знают, что нарушили все международные законы. Посмотрите: из них же никто не едет ни в Донбасс, ни в Крым. Почему, казалось бы? Да потому что знают, что люди в Донбассе - против Киева, что там у власти находится банда военных преступников. Но это не значит, что надо перестать о таких референдумах повторять. Они как раз надеются, что мы устанем, прекратим говорить. А мы не устанем. Мы будем повторять и повторять: Крым имеет законное право, Запад использует двойные стандарты, и чтобы современный мир был стабилен, от этих двойных стандартов нужно отказаться.