«Тайный муж» Натальи Поклонской обезоружил её чувством юмора

СЕГОДНЯ 00:34 2018-10-22T00:34:58+03:00

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В августе бывший прокурор Крыма, а ныне — депутат Госдумы Наталья Поклонская в очередной раз произвела сенсацию, обвенчавшись с 48-летним руководителем Аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Иваном Соловьёвым. И вот теперь женщина-политик впервые рассказала журналистам о жизни в новом качестве.

Оказывается, свадьбу отпраздновали втайне, чтобы «избежать шумихи», сообщила программа «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ, которому дали интервью молодые супруги:

— Мы не собирались предавать это огласке, и если бы не желание на то отдельных людей, присутствовавших на свадьбе, — это бы в публичное пространство не вышло, — сообщил Соловьёв. — Но всё вышло в прессу без нашего ведома… Сам свадебный банкет был на троечку с минусом. Говорю это не потому, что хочу отомстить хозяевам заведения (сербского ресторана под Ялтой — Ред.), а потому, что так и было.

Будущие супруги познакомились в 2015 году. Фото: скриншот видео НТВ

Также Иван и Наталья показали в эфире обручальные кольца: настоящие и совершенно одинаковые.

— Вас не смущает, что супруг до этого уже трижды был женат? — спросили её напористые журналисты НТВ.

— Так и я не первый раз замужем, — парировала Поклонская. — У нас не брак, у нас союз.

Будущие супруги познакомились в 2015-м: Иван работал в аппарате комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, прилетел в командировку в Симферополь. Как раз тогда Наталья была прокурором Крыма. И первая встреча и произошла в здании прокуратуры. А вторая — и, можно сказать, решающая, где вспыхнуло чувство, — в православной часовне у этого самого здания.

Эксклюзивное интервью депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской.

По словам Поклонской, будущий муж обезоружил её «очаровательной улыбкой». И, видимо, чувством юмора:

— Наталья бывает злой, когда голодная! — шокировал он журналистов. И тут же пояснил: — Шутка!.. Она бывает и нежная, бывает и строгая. Разная.

Ну и напоследок молодая жена рассказала о главном:

— Девушкам, которые ищут свою половинку и ждут совета, могу сказать: не ищите — само всё придёт. Сердце подскажет.