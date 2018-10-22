Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отправлен в отставку

СЕГОДНЯ 10:52 2018-10-22T11:19:17+03:00

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Громкие перемены в московском "Спартаке". Массимо Каррера покинул команду. После трех сезонов в составе столичного клуба он ушел со своего поста после трех подряд домашних поражений.

- Массимо Каррера покидает "Спартак". Совет директоров принял решение освободить Массимо Карреру от занимаемой должности, - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".

Как сообщается, теперь исполняющим обязанности наставника "красно-белых" назначен Рауль Рианчо.

ПРИЧИНА УВОЛЬНЕНИЯ КАРРЕРЫ

Пресс-служба "Спартака" прокомментировала причины данного решения. Как отмечается, виной всему - результаты клуба в последнее время:

В свое время Массимо Каррера легко находил общий язык с игроками "Спартака".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Итальянец золотыми буквами вписал свое имя в историю красно-белых, став одним из творцов долгожданного чемпионства. Однако итоги прошлого сезона были признаны неудовлетворительными: ни одна из поставленных задач не была выполнена. А результаты и игра команды в нынешнем сезоне показали, что тенденции к улучшению нет.

Массимо Каррера работал в "Спартаке" с 2016 года. Он приглашался в штаб Дмитрия Аленичева как специалист по игре в обороне. А потом же возглавил клуб в августе 2016 года. В тот же сезон привел команду к победе в чемпионате России. Это произошло после 16-летнего перерыва.

ЧЕМ БЫЛ ИЗВЕСТЕН МАССИМО КАРРЕРА

В сезоне 2017/2018 Каррера привел "Спартак" к третьей строчке в турнирной таблице по итогам сезона.

Итальянец был всегда очень эмоционален во время голов своего клуба.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

До "Спартака" Каррера работал с 2009 по 2014 годы в туринском "Ювентусе", а затем еще два года - в тренерском штабе сборной Италии. В свое время он в 90-е годы был известен как футболист - проведя с 1991 по 1996 годы пять лет в туринском "Ювентусе". В 1992 году провел один матч за сборную Италии. .

Каррера в 2008 году завершил карьеру игрока в клубе "Про Верчелли".

Последним для Массимо Карреры стала игра против тульского "Арсенала", который завершился поражением со счетом 2:3.

После той встречи Массимо Каррера заявил на пресс-конференции:

- Поверьте, бывал и в худших ситуациях как футболист. Рецепт только один — работать. А сегодня я провалился и не ищу никаких алиби.

КТО ТАКОЙ РАУЛЬ РИАНЧО

Кто же теперь в ближайшее время будет проводить тренировки в стане "Спартака"? Это - испанец Рауль Руис Гонсалес Рианчо. Всю свою карьеру 58-летний специалист работал ассистентом. Так было в испанском "Леванте" (2006-2008), казанском "Рубине" (2009-2014), киевском "Динамо" (2014-2016) и сборной Украины (2016-2018).

Для Массимо Карреры опыт работы в "Спартаке" был первым в качестве главного тренера.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Из Киева в "Спартак" испанский тренере перебрался нынешним летом, став помощником Массимо Карреры. Рианчо запомнился тем, что во время матчей чаще всего следил за игрой с верхних трибун стадиона, докладывая о каких-то тонких переменах главному тренеру. Теперь же бывший тренер сборной Украины будет рулить в ближайшее время московским "Спартаком".

Следующий матч московский "Спартак" проведет уже через три дня - 25 октября на своем поле столичный клуб примет в рамках Лиги Европы примет шотландский клуб "Глазго Рейнджерс".