5 неожиданных осложнений после простуды

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-22T12:15:44+03:00

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Про самые тяжелые последствия простуд в виде воспаления легких, почек и сердца мы все знаем и стараемся максимально их избегать. В том числе, прививаясь от гриппа. Тем более, что до 28 октября можно сделать это совершенно бесплатно в мобильных пусках у станций метро, торговых центров и офисах «Мои документы» (См. стр. 4). Но иногда после осенней заразы возникают проблемы со здоровьем, которые на первый взгляд трудно связать с гриппом даже специалистам. Тем не менее причина этих недомоганий кроется именно в недолеченных ОРВИ или неправильном применении противопростудных лекарств.

Как слышите, прием!

Вы вдруг замечаете, что стали хуже слышать. Уши вроде не болели, отита не было. Зато вы, когда были простужены, ударно пили антибиотики.

- У нас есть такое понятие - «тетрациклиновая глухота» , - рассказывает отоларинголог Анатолий Смирнитский. - К ней приводит бесконтрольное применение или передозировка некоторых антибиотиков, к примеру, тетрациклиновой группы. Они имеют такое побочное действие, как снижение слуха. Иногда на одно ухо, а иногда на оба. Если с вами такое произошло, никакой самостоятельности - капли в уши не пускать, согревающие компрессы не делать! Срочно идите на прием к лору. Он назначит нужные анализы крови и лечение.

«Вирусная» дистония

Вирусные инфекции, будь то ОРВИ или грипп, очень коварны. Они по-хозяйски ведут себя в организме и селятся, где им захочется. Одно из последствий такого «самозахвата» - воспаления в периферической нервной системе.

- Отсюда слабость (хотя вы уже вроде выздоровели), апатия или раздражительность, плохой сон, беспричинная тревога и даже панические атаки. Если после перенесенной простуды вы стали замечать какие-то прежде не случавшиеся с вами проявления на «нервной почве», есть смысл обратиться к неврологу или иммунологу, - советует врач-иммунолог Елена Миловидова.

Опасайтесь неврита

- Одно из самых неприятных последствий простуд и ангин - лицевой неврит, - предупреждает невролог к.м.н. Анна Горенкова. - Иногда он может сигналить о себе острой болью в одной половине лица, но часто идет в безболевой форме: человек ощущает только легкие покалывания в коже, внешний уголок глаза и уголок губ с одной стороны лица опускаются, лицо начинает казаться несимметричным. Никакого самолечения - нужен срочный анализ крови и тест ПЦР на определение возбудителя, который покажет, что именно стало причиной неврита - вирус, бактерии или грибок. И только тогда можно будет назначить верную схему препаратов.

Держитесь за волосы

В норме мы теряем до 200 волосинок в день. Но если после простуды они посыпались просто пачками, потеряли блеск и стали казаться тонкими и безжизненными, значит, ваш организм в процессе битвы с инфекцией растерял массу витаминов и микроэлементов.

- Антибиотики и противовирусные препараты также способствуют тому, что нарушается всасывание из кишечника полезных веществ, - рассказывает дерматокосметолог Надежда Червинская. - А это приводит к тому, что может возникнуть даже диффузная алопеция, то есть сильное пучковое выпадение волос. Но это поправимо. В пост-простудном периоде волосы очень нуждаются в усиленном питании (хороши «оживляющие» маски с ретинолом, алоэ, вытяжками из морских водорослей), витаминах Е (каждый день съедайте две столовые ложки оливкового или льняного масла), С (в день - два апельсина или половинку лимона) и селене (лучшие источники - пивные дрожжи, чеснок, бразильский орех).

Сводит руки-ноги

Частенько стали «отсиживать» ноги или их вдруг сводит судорогой, хотя еще пару месяцев назад такого за вами не замечалось? Возможно, все дело в нехватке железа. Дело в том, что во время простуды, борясь с вирусами, организм расходует очень много этого микроэлемента. Это и приводит к последствиям, похожим на железодефицитную анемию. Также вместе с лекарствами вымываются такие микроэлементы как калий и магний, что тоже может приводить к судорогам в ногах. Оптимальный вариант - купить поливитаминный комплекс, в который включены обычные дневные нормы этих веществ (без всяких «супер» и «анти-стресс») и принимать в течение месяца.

ВАЖНО!

Чтобы избежать гриппа и других вирусных инфекций, стоит регулярно промывать нос средствами с морской водой. В аптеках продаются уже готовые растворы в специальных баллонах, такие как Аквалор. Такими удобно промывать нос, причем лучше выбирать недозированные спреи. Они удаляют в поверхности слизистой оболочки вирусы и бактерии. Чтобы избежать гриппа и других вирусных инфекций, стоит регулярно промывать нос средствами с морской водой. В аптеках продаются уже готовые растворы в специальных баллонах, такие как Аквалор. Такими удобно промывать нос, причем лучше выбирать недозированные спреи. Они удаляют в поверхности слизистой оболочки вирусы и бактерии. Для детей выпускают средства со специальными насадками.

Привились уже 3,8 миллиона москвичей

До 28 октября это можно сделать бесплатно в специальных мобильных пунктах

С начала прививочной кампании вакцинацию в Москве прошли почти 3,8 миллиона жителей столицы, сообщает агентство «Москва». В мобильных пунктах вакцинации у метро, в торговых центрах и офисах МФЦ прививки от гриппа сделали более 255 тысяч горожан. Больше всего человек прошли вакцинацию в мобильных прививочных пунктах у станций метро – почти 160 тысяч человек. За ними следуют привившиеся в МФЦ – более 84 тысяч.

На третьем месте по популярности вакцинация в торговых центрах – туда за иммунитетом от гриппа пришли почти 11 тысяч человек. Для вакцинации взрослого человека не нужна прописка или регистрация (детей прививают только в поликлиниках). Отправившись с мобильный пункт важно лишь иметь с собой паспорт гражданина РФ. Даже полис ОМС не обязателен. Важно лишь подписать информированное медицинское согласие после осмотра врача — его выдадут на месте проведения вакцинации. Напомним, прививочная кампания стартовала в столице 20 августа и продлиться до 28 октября.

Самые вкусные рецепты, помогающие выздороветь

Долой унылые пюре и горькие отвары! Ударим по вирусам смузи и яркими салатами

Когда мы простужены, возникает отек слизистых оболочек носоглотки. Чувствительность обонятельных и вкусовых рецепторов снижается. Обычная еда кажется безвкусной, пресной. Искажается и восприятие запахов. И даже аппетитные блюда кажутся гадостью, или наоборот. Есть и психологический момент: раз я болею и страдаю, значит, могу себе позволить самые вредные вкусности. Я против того, чтобы кормить гриппующих только лишь протертыми супчиками и паровыми котлетками. Удовольствие от еды - один из главных факторов быстрейшего выздоровления. Но и еда должна быть правильной. Есть масса продуктов, которые на самом деле помогают бороться с заразой.

1. Смузи из грейпфрута придаст сил с утра

В одном грейпфруте содержится дневная норма самого важного для активизации иммунитета витамина С. Фруктовые кислоты активно выводят из клеток организма лишнюю воду, что помогает привести в порядок повышенное давление и снять отеки. А питьевой йогурт активизирует обмен веществ.

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Если вы захворали, один из самых приятных способов взбодриться с утра - большой стакан грейпфрутового смузи. Готовить очень просто: очищаете от кожи и пленок один грейпфрут, делите на дольки, добавляете половику банана, чайную ложку меда, заливаете йогуртом и взбиваете в блендере.

2. Кашель замучил? Съешь печеное яблочко

В яблочках, особенно ядреной антоновке, очень много противовоспалительной салициловой кислоты. Причем больше всего ее не в мякоти, а в кожице. Отвар яблочных шкурок в народной медицине считается одним из лучших рецептов от кашля. А особые ферменты коричного дерева подавляют кашлевой рефлекс.

Global Look press

Так что берем пару-тройку крупных антоновок или семеринок, вырезаем аккуратно сердцевинку, смешиваем щепотку корицы с двумя чайными ложками сахара и изюмом без косточек, засыпаем внутрь яблок и ставим в духовку (180-200 градусов) примерно на полчаса. И уж будьте уверены: такой аромат уловит даже самый заложенный нос!

3. Куриный бульон снимает воспаление

В обед все же без горяченького супчика плохо. Давайте остановимся на курином. Потому как в куриных хрящах и костях обнаружены особые белки, которые обладают противоспалительным действием и действительно помогают бороться с простудой. На эту тему есть вполне серьезное исследование университета Осло (Норвегия) о влиянии на воспалительные процессы разных видов мяса. Кстати, хуже всего говядина - ферменты красного мяса, напротив, усиливают воспаление. Потому ее не рекомендуется часто есть при артритах или хронических бронхитах.

Итак, куриный суп. Давайте приготовим легкий - с кабачками, сельдереем и чррри. Варим половинку курицы (если есть возможность, лучше купить деревенскую) примерно час с пряностями (веточками розмарина и орегано), потом добавляем порезанные кубиками кабачки без кожицы (граммов 150-200 на литровую кастрюлю), стебли сельдерея, толченый зубчик чеснока, варим еще минут 20. Перед тем, как снять с огня, добавляем помидорки-черри, разрезанные пополам.

4. Брусничный соус почистит почки

При простуде важно следить за почками. Они, бедные, принимают на себя и выведение из организма лекарств (антибиотиков, например), и фильтруют токсины, выделяемые микробами. В бруснике же много биоактивных веществ, которые помогают нашим почкам, снимают воспаление их оболочек. Про брусничный морс все знают, давайте возьмем рецепт поинтереснее - брусничный соус к мясу и птице. На 100 граммов свежих или мороженых ягод берем одну среднюю красную луковку, чайную ложку меда, цедру от половинки лимона, немного соли и смеси красного и черного перца.

Global Look press

Сначала пассеруем в глубокой сковородке лук с небольшим количеством оливкового масла - до прозрачного цвета. Добавляем натертую цедру, клюкву, перемешиваем, накрываем крышкой, тушим на слабом огне 10-15 минут. Когда ягоды полопаются и соус чуть загустеет, добавляем жидкий мед, соль, перец. Перемешиваем, остужаем и взбиваем в блендере до однородной массы.

5. Коктейль из инжира и мороженого для больного горла

Инжир отлично смягчает воспаленное горло и бронхи, входит в состав многих отхаркивающих средств. Дома же можно очень быстро приготовить очень приятный молочный коктейль со свежим инжиром. Растапливаем мороженое (100 граммов) на медленном огне, вливаем молоко (полстакана), добавляем порезанные ягоды инжира (две штуки) и немного сока лимона, нагреваем, не доводя до кипения. Взбиваем, пьем теплым.

6. Чем ярче, тем лучше

Самое плохое, что можно придумать во время болезни - поголодать, раз есть-то не особо охота (может, заодно и похудеешь). Только ослабеете! Организму нужны белки и углеводы, для обновления клеток-защитников, чтобы было кому воевать с микробами. Так что, если нет аппетита, его надо повысить.

Белый, пшеничный, коричневый, фиолетовый цвета снижают аппетит. А вот яркие - красный, оранжевый, желтый, салатовый - повышают. Еда для выздоравливающих должна быть яркой. Давайте сообразим простой, но очень витаминный салатик со разноцветными овощами и креветками. Берем на порцию - штуки три королевские креветки, немного рукколы, помидор, разноцветный болгарский перец, свежий огурец, можно добавить каперсы. Для заправки проще и полезней всего взбить чайную ложку горчицы с лимонным соком, мелко порубленной зеленью и двумя ложками оливкового масла.

7. Анисовый чай, чтобы согреться

Знобит и лихорадит? Поможет скандинавский «рождественский чай». Лучше заваривать в большом чайнике. На литр кипятка две чайный ложки хорошего черного чая, две-три звездочки аниса (бадьяна), кусочек не молотой корицы, палочку ванили, две-три горошины душистого перца, мед по вкусу. Когда чай настоится, влить полстакана горячего молока. Такой чаек быстро поставит на ноги, если вы продрогли на улице и только заболеваете.

Global Look press

«За» и «против»

Так делать или нет прививку?

Корреспонденты «КП» Елена Ионова и Анна Кукарцева вместе с экспертами обсуждают вред и пользу сезонной вакцинации

Я укола не боюсь, если надо... А надо? Каждый год к концу осени многих из нас посещает этот вопрос. С одной стороны, кому охота с тяжелым гриппом свалиться. С другой - а вдруг от этой самой прививки-то и заболеешь? Или она окажется попросту неэффективной и опять же заболеешь... И смысл?

Тема-то неоднозначная. Даже среди медиков (которых самих прививают в обязательном порядке) нет единого мнения, что уж говорить о блогерах, мамашах и вообще всех нас - кто ездит в транспорте, трудится в коллективах и хочет пережить зиму без соплей и температуры. Вот мы и решили разложить все плюсы и минусы прививок по полочкам.

Елена: - Я - «за» прививки от гриппа. Прививаться буду, потому что:

а) Сама не хочу подхватить именно грипп. Это не ОРВИ и ОРЗ (которые проходят без лечения за 7 дней, с лечением за неделю), а весьма тяжелая болезнь. И я помню, что может быть с моими больными почками, если я гриппом переболею. Плавали, про осложнения знаем.

б) Я не хочу заражать других. Грипп - самая заразная инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем. Эти вирусы настолько мелкие, что лезут буквально во все щели, и никакая маска не поможет. Противовирусные препараты лишь подавляют их активность. Потому, если ты уже заболел гриппом - единственная возможность не заразить других - сидеть 10 дней дома безвылазно. А я не хочу, я так с ума сойду...

Анна: - Знаешь, Лена, по моему глубокому убеждению, здоровому человеку прививка против гриппа не нужна. Нормальный иммунитет сам должен справиться с вирусами, на то он нам и дан природой. И я (тьфу-тьфу!) уже много лет от гриппа не страдала. Не пойми меня неправильно, я не оголтелый противник прививок. Просто знаю - все проблемы не от гриппа, а от его осложнений.. Нормальный грамотный человек и так знает, что грипп нужно лечить и ни в коем случае не запускать. А прививка от вирусов не спасет - все равно либо долбанет, как пуля-дура, либо мимо пролетит.

Елена: - Ань, не могу с тобой согласиться. Опираюсь на мнение экспертов. Известный аллерголог-иммунолог Юрий Смолкин рассказал мне, что грипп ослабляет иммунную защиту организма, даже самого здорового, дает интоксикацию. Наивно верить, что «к здоровым грипп не пристает». А если у человека есть предрасположенность к каким-то болячкам, например, бронхиальной астме, то именно после перенесенного гриппа может случиться ее «дебют». А не было бы гриппа, не «проснулась» бы и астма. К тому же, как шутят медики, нет абсолютно здоровых людей, есть недообследованные. У каждого из нас есть в организме «слабое звено», еще больше ослабить которое может грипп. Так что лучше не испытывать судьбу, а просто им не болеть.

Анна: - Да я бы с удовольствием не болела! И даже бы прививку ради этого сделала. Только кто даст гарантию, что уколюсь, а потом точно не заболею? Очень много откликов - вот укололась, а все равно грипповала. Да еще сильней, чем обычно. Боимся мы, Лена, простые люди, этих вакцин. Хотя верю я и Геннадию Онищенко, который сообщает, что благодаря прививкам много болезней исчезло с лица земли. И всем нашим экспертам, которые хором говорят, что прививки от гриппа нужны. Но ведь жила же я столько лет (последний раз в школе делали) без прививки от гриппа и проживу дальше.

Елена: - По данным доказательной медицины (а это на сегодня самый надежный источник) эффективность современных вакцин от гриппа - 70-80%. Не панацея, но тоже кое-что. Естественно, есть люди, которым делать прививки противопоказано. Например, «живой» вакциной нельзя прививать тех, у кого аллергия на куриный белок. Никакие прививки нельзя делать, если на данный момент вы болеете - простыли или обострилась хроническая болячка. Тогда есть риск осложнений. Так что выходит - опасны не вакцины от гриппа, а бесконтрольное их применение. Или когда колют уже в разгар эпидемии, когда иммунитет просто не успевает сформироваться. Но это вопрос контроля и добросовестности медперсонала, который отвечает за вакцинацию, а не вреда прививки как таковой. Все споры о вакцинации сводятся в итоге к этому.

Анна: - А вот с этим соглашусь однозначно! Главное - не «для галочки», а разумный подход. Важно, чтобы перед вакцинацией ребенка (да и взрослого) обследовали и сказал - здоров и к прививке готов! Скажу тебе по секрету, я уже и сама решила привиться после того, как недавно свалилась с температурой. И замотанный терапевт в больнице устало сказала: «Вакцинации они боятся, а бронхиальной астмы - нет... Да у меня пол-участка к аллергологу попали с осложнением после гриппа. Идите-ка, барышня, прививаться пока не поздно».

ВАЖНО!

Пожилым и сердечникам - сделать

Любовь Багиян, врач-кардиолог:

- Я объясняю всем своим пациентам, что сердечникам прививку от гриппа лучше сделать. Грипп - агрессивная инфекция, которая действительно может натворить много дел в организме. То, что страдает сердце - вещь доказанная. Нам нередко приходится сталкиваться и с пороками сердца, и миокардитами (воспалением сердечной мышцы), которые возникли после гриппа у «совершенно здоровых людей».

Пожилым надо прививаться. Ведь вирус, попадая в организм, заставляет его работать на износ. Я сама каждый год делаю прививку. Считаю, что она эффективна. Ни разу не заразилась от пациентов. Один год как-то пропустила и именно той зимой грипп и подхватила...

КСТАТИ

Дополнительная защита

Иммунитет после вакцинации в среднем вырабатывается 2-3 недели. Официально прививочная компания в Москве закончится в конце октября - еще есть время принять решение и привиться, сезон гриппа и простуд еще не наступил. Но шанс подхватить вирус все равно остается. Медики советуют и тем, кто привился или собирается привиться, и тем, кто отказывается от вакцинации, не забывать о мерах профилактики. После посещения общественных мест мыть руки с мылом, а нос промывать средствами с морской водой.

Здоровому человеку осенью, в период эпидемии гриппа промывать нос стоит ежедневно.

Делать это лучше с утра, перед тем как выйти из дома, а также после возвращения домой. Если насморка не удалось избежать, промывать нос медики советуют до 4-х раз в сутки.

В аптеках продаются уже готовые растворы морской воды в специальных баллонах. Такими удобно промывать нос, причем лучше выбирать недозированные спреи. А для детей - средства со специальными насадками.

Где можно сделать прививку против гриппа?

В мобильных пунктах у станций метро, МЦК и ж/д станций

с 24 по 28 октября

Мобильные пункты будут открыты вблизи станций «Селигерская», «Алтуфьево», «Семеновская», «Перово», «Новокосино», «Пражская», «Царицыно», «Коломенская», «Кузьминки», «Ясенево», «Молодежная», «Тушинская».

До 28 октября

«Курская» (Кольцевая), «Тверская», «Белорусская» (Кольцевая), «Речной вокзал», «Петровско-Разумовская», «Владыкино» (МЦК), «Домодедовская», «ПлощадьГагарина» (МЦК), ж/д станция Крюково, ж/д станция Щербинка.

Время работы прививочных пунктов:

Пн. - Пт. с 8:00 до 20:00. Сб. с 9.00 до 18.00. Вс. с 9.00 до 16.00

В торговых центрах Москвы

• м. «Щукинская», ул. Щукинская, д. 42, ТРК «Щука»

• МЦК «Ростокино», проспект Мира, д. 211, к. 2, ТРК «Золотой ВавилонРостокино»

• м. «Сходненская», ул. Сходненская, д. 56, ТРЦ «Калейдоскоп»

• м. «Славянский бульвар», Кутузовский проспект, д. 57, ТРЦ «Океания»

• м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 13А, ТРЦ «Колумбус»

• м. «Калужская», ул. Профсоюзная, д. 61А, ТЦ «Калужский»

• м. «Озерная», Мичуринский проспект, Олимпийская Деревня, д. 3, к. 1, ТРЦ «Фестиваль»

• м. «Выхино», ул. Вешняковская, д. 22А, ТЦ «Вишняковский пассаж»

• м. «Киевская», площадь Киевского вокзала, д. 2, ТЦ «Европейский»

• м. «Румянцево», поселение Московский, Киевское шоссе, 22 км, дв 4, БП «Румянцево»

В центрах государственных услуг до 28.10.2018

№ Центр госуслуг Адреса Ближайшаястанция метро

ЦАО

1 Флагманский офис ЦАО Пресненская наб., д. 2 Деловой центр

2 Арбат пер. Сивцев Вражек, д. 20 Арбатская

3 Замоскворечье ул. Бахрушина, д. 13 Павелецкая

4 Басманный пер. Центросоюзный, д. 13, стр. 3 Бауманская

5 Мещанский Слесарный пер., д. 5 Проспект Мира

6 Хамовники Смоленский бульвар, д. 24, стр. 1 Смоленская

САО

7 Коптево Соболевский проезд, д. 20 Коптево (МЦК)

8 Савеловский ул. Бутырская, д. 17А Савеловская

9 Беговой ул. Правды, д. 33 Савеловская

10 Бескудниковский и Восточное Дегунино ул. Дубнинская, д. 40А, к. 1 Селигерская/Алтуфьево

11 Сокол Чапаевский пер., д. 16 Сокол/Аэропорт

СВАО

12 Ярославский Ярославское шоссе, д. 116, к. 1 Бабушкинская

13 Останкинский и Марьина Роща 17-й пр-д Марьиной Рощи, д. 4, к. 1 Бутырская/Марьина роща

14 Марфино Гостиничный пр-д, д. 6А Окружная

15 Южное Медведково ул. Полярная, д. 2 Бабушкинская

16 Бабушкинский ул. Летчика Бабушкина, д. 1, к. 1 Свиблово

17 Лианозово ул. Абрамцевская, д. 3 Алтуфьево

18 Бутырский ул. Милашенкова, д. 14 Фонвизинская

ВАО

19 Перово ул. 3-я Владимирская, д. 9А Шоссе Энтузиастов

20 Северное Измайлово ул. 15-я Парковая, д. 40Б Щелковская/Первомайская

21 Восточный ул. 9 Мая, д. 12 Щелковская/Первомайская

22 Новогиреево ул. Алексея Дикого, д. 3 Новогиреево

23 Ивановское ул. Молостовых, д. 1Г Новогиреево

24 Богородское и Метрогородок Открытое шоссе, д. 8 Бульвар Рокоссовского

25 Новокосино ул. Салтыковская, д. 29А Новокосино

26 Вешняки ул. Вешняковская, д. 17Г Новогиреево

27 Восточное Измайлово Измайловский проспект, д. 93, к. 1 Первомайская

28 Измайлово ул. 10-я Парковая, д. 20 Первомайская

29 Преображенское ул. Большая Черкизовская, д. 5, к. 8, с. 1 Преображенская площадь

30 Соколиная гора ул. Большая Семеновская, д. 23а Электрозаводская

ЮВАО

31 Люблино ул. Люблинская, д. 53 Печатники

32 Текстильщики Волжский бульвар, квартал 95, к. 2 Текстильщики/Кузьминки

33 Капотня 2-й квартал Капотни, д. 22 Братиславская/Марьино

34 Выхино-Жулебино Жулебинский б-р, д. 25 Жулебино

35 Южнопортовый 3-й Крутицкий пер., д. 11 Пролетарская

36 Рязанский 1-я Новокузьминская улица, д. 10 Рязанский проспект

37 Лефортово и Нижегородский пр-д завода Серп и Молот, д. 10 Авиамоторная

38 Печатники ул. Шоссейная, д. 86 Братиславская

39 Марьино ул. Совхозная, д. 41 Люблино

ЮАО

40 Бирюлево Восточное ул. Загорьевская, д. 10, к. 4 Царицыно

41 Чертаново Центральное Россошанский пр-д, д. 4Б Улица Академика Янгеля

42 Царицыно ул. Медиков, д. 1/1, к. 3 Кантемировская

43 Нагатинский затон ул. Нагатинская, д. 27 Коломенская

44 Орехово-Борисово Южное Каширское шоссе, д. 144, к. 3 Домодедовская

45 Даниловский ул. Хавская, д. 26 Шаболовская

46 Орехово-Борисово Северное ул. Ясеневая, д. 8 Домодедовская

47 Нагорный и Нагатино-Садовники Варшавское ш., д. 47, к. 4 Нагатинская

48 Чертаново Южное ул. Россошанская, д. 4, к. 2 Улица Академика Янгеля

49 Бирюлево Западное Востряковский проезд, д. 22Б Аннино

50 Москворечье-Сабурово Пролетарский проспект, д. 18 Кантемировская

51 Донской 5-й Донской пр-д, д. 15, стр. 8 Ленинский проспект

ЮЗАО

52 Флагманский офис ЮЗАО Новоясеневский проспект, д. 1 Теплый Стан

53 Гагаринский ул. Вавилова, д. 81а Профсоюзная

54 Академический ул. Новочеремушкинская, д. 23, к. 5 Академическая

55 Черемушки ул. Новочеремушкинская, д. 55, к. 2 Новые Черемушки

ЗАО

56 Проспект Вернадского ул. Удальцова, д. 14, стр. 1 Проспект Вернадского

57 Очаково-Матвеевское 2-й Очаковский пер., д. 6 Озерная

58 Филевский парк ул. Новозаводская, д. 25, к. 1 Багратионовская/Фили

59 Фили-давыдково ул. Кременчугская, д. 9 Славянский бульвар

60 Крылатское Рублевское шоссе, д. 42, к. 1 Крылатское

61 Ново-Переделкино ул. Новопеределкинская, д. 12а Новопеределкино

62 Можайский и Кунцево ул. Маршала Неделина, д. 40 Молодежная

63 Солнцево ул. Домостроительная, д. 2а Говорово

СЗАО

64 Северное и Южное Тушино ул. Василия Петушкова, д. 13, к. 1 Тушинская/Сходненская

65 Строгино Строгинский бульвар, д. 28 Строгино

66 Хорошево-Мневники пр-т Маршала Жукова, д. 35, к. 1 Хорошево (МЦК)

67 Куркино Новокуркинское шоссе, вл. 1 Планерная

68 Митино Новотушинский пр-д, д. 10 Волоколамская

ЗелАО

69 Старое Крюково Зеленоград, к. 828

ТиНАО

70 МФЦ г. Троицк г. Троицк, ул. 1-я Лазурная, д. 4

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