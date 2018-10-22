Кандидаты на должность главного тренера Спартака: Черчесов, Бердыев, Слуцкий

СЕГОДНЯ 14:04 2018-10-22T14:18:47+03:00

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На освободившееся после отставки Массимо Карреры место главного тренера «Спартака» есть несколько претендентов. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов - основной из них. «КП» называет остальных и рассматривает их полюсы и минусы.

Станислав ЧЕРЧЕСОВ

Почему да. После успеха сборной России на ЧМ-2018 «КП» спросила у основного акционера «Спартака» Леонида Федуна не хочет ли он пригласить обратно к Станислава Черчесова.

- Он сейчас больше нужен сборной, - после небольшой паузы ответил бизнесмен.

Кажется, что теперь мнение изменилось: Черчесов вновь нужен «Спартаку».

Главный тренер сборной России сейчас на коне. Он выжил под чудовищным давлением перед домашним чемпионатом мира, когда после проигранных товарищеских матчей критика обливала Черчесова с ног до головы. Но тренер не прекращал гнуть свою линию, и в итоге российская национальная команда на ЧМ-2018 чудесным образом предстала боевой дружиной, выбила из турнира Испанию и едва не добралась до полуфинала. Попутно вся страна увидела, что Черчесов соображает в футболе, у него есть свой стиль, свои методы он может заставить работать даже российских футболистов, выжимая из них результат. «Спартаку» это сейчас необходимо.

Почему нет. Десять лет назад Черчесов уже возглавлял «Спартак», сражался за чемпионство, но взял только «серебро». А через несколько месяцев был уволен за провал в Лиге чемпионов. Тогда Станислав Саламович был горяч, ссорился с лидерами команды Егором Титовым и Максимом Калиниченко, выгоднял их из клуба. С тех пор у спартаковских трибун очень разное отношение к Черчесову. Такое назначение после обожаемого Карреры фанаты могут не одобрить.

Зачем это самому Черчесову. После ЧМ-2018 главный тренер сборной был награжден орденом Александра Невского. Но пока ты на коне, надо монетизировать успех. Зарплата в РФС у Черчесова оценивается в 2,4 млн евро в год (по другим данным это зарплата всего тренерского штаба). В хорошем клубе она с учетом премиальных будет прилично выше. А потом для 55-летнего тренера работа в сборной слишком «размазана» по времени. В таком возрасте есть еще силы работать с командой каждый день, а не раз в месяц-полтора.

Черчесов после чемпионата мира мечтал получить приглашение из-за границы, и ряд клубов немецкой Бендеслиги присматривался к российскому специалисту. Но настоящих контрактов предложено не было. Интерес «Спартака» Черчесову явно приятен.

Леонид СЛУЦКИЙ

Почему да. Один из самых титулованных российских тренеров. Может найти общий язык с кем угодно. Знает российский футбол, исполнителей «Спартака» и не надо будет долго входить в курс дела.

Почему нет. Долгое время тренировал ЦСКА - главного врага «Спартака». Считается, довольно мягким человеком, который может давать результат только в связке с сильным президентом клуба, который держит команду в жестком кулаке.

Слуцкий провалился в клубе второго английского дивизиона «Халле»Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зачем это самому Слуцкому. Сбежал в Европу, чтобы сделать там себе имя в спокойной обстановке, но оказался на обочине профессии - в Голландии с клубом «Витесс» занимает 7-е место. А до этого Слуцкий провалился в клубе второго английского дивизиона «Халле». Если Леонид Викторович хочет еще вспомнить, что такое Лига чемпионов, ему пора возвращаться - в Европе у него таких топ-клубов, как «Спартак», не будет.

Андрей ТИХОНОВ

Почему да. Легенда «Спартака», любимец фанатов, способный сплотить вокруг себя все красно-белые силы.

Почему нет. Хороший человек - еще не профессия. Нет ощущения, что 48-летний Тихонов - топ-тренер. Да, он в прошлом сезоне выводил «Енисей» в Премьер-лигу, но в этом году уже уволен из «Крыльев Советов». Нужны ли «Спартаку» эксперименты?

Зачем это самому Тихонову. Если «Спартак» действительно его хочет позвать легенду, надо соглашаться: такие шансы бывают только раз в жизни.

Да, он в прошлом сезоне выводил «Енисей» в Премьер-лигу, но в этом году уже уволен из «Крыльев Советов»Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Леонарду ЖАРДИМ

Почему да. Один из лучших тренеров Португалии. Несколько лет подряд его «Монако» распродавал летом почти весь состав, а потом возрождался как Феникс из пепла. Так клуб заработал сотни миллионов евро. Впрочем, на чудеса есть лимит даже у Жардима, и на прошлой неделе он был уволен из княжеского клуба. Отлично знает рынок молодых футболистов Европы и понимает, как можно воспитывать игроков на продажу.

Почему нет. Леонарду Жардим может прийти в «Спартак» только под обещание хорошего бюджета на покупку игроков. Это десятки миллионов евро. Кажется, владельцы московского клуба к этом не очень готовы в данный момент.

Зачем это самому Жардиму. В такой клуб, как «Спартак», тренера уровня Жардима может заманить только большой контракт.

Курбан БЕРДЫЕВ

Почему да. «Спартак» давно присматривался к этому специалисту, вел переговоры, но клуб не устраивали люди, которые могут прийти вместе с тренером на менеджерские должности. Но Бердыев - действительно квалифицированный тренер, знающий российский рынок.

Почему нет. Бердыев - тот специалист, кто приходит в команду со своими игроками. Так он перетащил из Казани в Ростов полкоманды, а потом сделал то же самое, когда вернулся в «Рубин». Зачем «Спартаку» тренер, после ухода которого из раздевалки исчезнет половина игроков?

Бердыев - тот специалист, кто приходит в команду со своими игроками

Зачем это самому Бердыеву. В «Рубине» проблемы - клуб отстранен от еврокубков. В другие топ-клубы Бердыева не зовут. Если он хочет вновь завоевывать трофеи, и греметь в еврокубках, «Спартак» - лучший вариант.