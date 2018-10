Ани Лорак спела песни Фредди Меркьюри вместе с музыкантами из 17 стран

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-22T16:30:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Последние полгода все мело- и киноманы активно обсуждают грядущую премьеру фильма «Богемская рапсодия» - первую такую масштабную картину о жизни лидера группы Queen Фредди Меркьюри. Фильм производства компании "Двадцатый век Фокс" на самом деле не задумывался как приближенный к реальности до запятой, поэтому относиться к нему, как к биографии, точно не стоит. «Богемская рапсодия» - это скорее чествование группы Queen, их музыки и Фредди, которыи бросил вызов стереотипам, чтобы стать одним из самых крутых артистов на планете. Фильм рассказывает о пути группы к успеху, затем практически о распаде коллектива, поскольку образ жизни Меркьюри (его играет Рами Малек) выходит из-под контроля. Один из главных моментов фильма - триумфальное воссоединение накануне концерта Live Aid, ставшего одним из величайших выступлений в истории рок-музыки. Фильм цементирует наследие группы, отношения внутри которои всегда были больше похожи на семейные, и которые продолжают вдохновлять мечтателей и любителеи музыки по сей день. Фильм выйдет в российский прокат 1 ноября.

Поделиться видео </> x HTML-код Ани Лорак спела в концертном костюме Фредди Меркьюри.Артистка приняла участие в спецпроекте, приуроченном к фильму «Богемская рапсодия»

Популярная певица Ани Лорак приняла участие в глобальном мероприятии, посвященном выходу в прокат «Рапсодии». Музыканты из 18 стран собрались в Лондоне, чтобы отдать дань одной из величайших групп в мировой истории. Те, кто сегодня определяет музыкальные вкусы и владеет умами слушателей в своих странах, вместе записали попурри из лучших хитов Queen, которым подпевают во всем мире уже больше 30 лет. Ани Лорак, обладательница одного из самых сильных вокалов современности стала артисткой, которая представляет Россию в этом проекте.

Ани Лорак во время записи композиции.

Участники мероприятия провели день в легендарнои студии Metropolis, где в разное время свои треки записывали и сводили культовые музыканты Black Sabbath, U2, The Who, Майкл Джексон и, конечно, Queen. Именно здесь музыканты из разных уголков планеты смогли проникнуться атмосферой творчества, отрепетировать и записать свои партии для будущего трека. На следующии день артисты примерили на себя образы Фредди Меркьюри разных эпох. По меркам каждого из музыкантов были созданы уникальные стилизованные костюмы, знакомые всем поклонникам Queen. Ани Лорак предстала в запоминающемся и ярком образе - красном платье с «глазами», стилизованном под комбинезон Фредди Меркьюри из клипа It`s A Hard Life, над которым художник по костюмам трудился вручную.

Клип выдался ярким.

«Фредди Меркьюри – уникальный, неповторимый, величайший из артистов планеты Земля, - говорит Ани Лорак. - Для меня было большои честью принять участие в этом мероприятии: исполнять эти знаменитые песни, находиться в легендарной студии Metropolis, одной из первых увидеть фильм «Богемская рапсодия» в студии Fox в Лондоне. Эта лента не может не тронуть зрителей, потому что это – реальная история человека, который вдохновляет артистов во всем мире поколение за поколением и будет еще долго вдохновлять своей музыкой. Работа над записью трека именно в этой студии меня крайне впечатлила. Ты понимаешь, что по этим коридорам ходили легенды, в эти микрофоны пели величайшие музыканты, в этих стенах рождались суперхиты. Ты напитываешься этои энергией, проникаешься этои атмосферой и тебе даже поется совсем по-другому... И это было очень волнительно».

Вместе с Ани Лорак в записи приняли участие кумиры из своих стран, популярные музыканты и блогеры из Японии, Германии, Мексики, Бразилии, Испании, США, Великобритании, Турции, Тайваня, Новой Зеландии и др. К треку, записанному артистами из разных стран, был снят клип, в котором они как раз и предстают в образах Фредди Меркьюри.