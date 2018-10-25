2018-10-23T11:36:30+03:00
Здоровье

Урология: как избежать ударов ниже пояса

Правила разумной профилактики болезней мочеполовой системы
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Заболевания мочеполовой системы не принято открыто обсуждать. Но те, кто сталкивался с урологическими проблемами, в полной мере ощутили, как сильно они влияют на физическое и эмоциональное состояние и как важно знать о признаках этих заболеваний, чтобы вовремя обратиться к врачу.

О самых распространенных урологических заболеваниях и о том, какой подход к их лечению предлагает крупное частное медицинское учреждение, рассказывает врач-уролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук, член European Association of Urology и Российского общества онкоурологов Мкртчян Карен Гагикович.

Кто и когда становится пациентом уролога

В 70% случаев к урологу обращаются мужчины. Это связано с тем, что врач-уролог обследует у мужчин и мочевыводящую, и половую системы, а у женщин — только мочевыводящую.

Обычно пациенты обращаются к врачу с заболеваниями, которые имеют заметные симптомы:

• воспалительные заболевания урологических органов (уретрит, цистит, пиелонефрит и др.) — возникают и у мужчин, и у женщин в любом возрасте;

• мочекаменная болезнь — также никак не связана с гендерной принадлежностью и с возрастом пациента: бывает и у детей, и у взрослых, и у пожилых;

• вся онкоурология, которая сейчас очень распространена и не имеет привязки к возрасту; отдельно можно выделить онкологию предстательной железы, которая может возникать у мужчин после 45-50 лет;

• гиперплазия предстательной железы — сугубо мужская проблема: после 50 лет каждый четвертый мужчина испытывает проблемы с мочеиспусканием, после 65 лет — каждый второй.

Какие симптомы должны настораживать

При любых симптомах, которых раньше не было, нужно обращаться к врачу: жжение или болевые ощущения, нарушения акта мочеиспускания, появление примеси крови в моче или её необычный вид. Обязательно надо выяснить причину их появления.

Болезни мочеполовой системы отнюдь не безобидны. Они могут привести к развитию хронических очагов инфекции, импотенции, бесплодию, необходимости пересадки донорской почки и даже к летальному исходу. Здесь, как и в других отраслях медицины: чем раньше диагностировано заболевание, тем больше вероятность вылечить его быстро и без последствий.

Как проводится диагностика

Наша цель — поставить диагноз в течение дня. Для этого в нашей клинике есть самые современные методы диагностики урологических заболеваний: компьютерная томография, МРТ, ультразвуковая диагностика, эндоскопические методы.

Нет необходимости ложиться в стационар на 3-4 дня, ждать очереди на обследование и готовности результатов, как в городских и муниципальных больницах. Результаты клинических анализов пациент получает в течение суток, результаты диагностических обследований — через 3-4 часа. На основе данных результатов врач формирует тактику лечения.

Что происходит после постановки диагноза

Спектр урологических манипуляций очень обширен. При возможности проблема решается амбулаторно. В нашей клиники имеется возможность проведения аппаратной физиотерапии, инстилляции мочевого пузыря, при которой лекарство вводится непосредственно внутрь пораженного органа.

Врач-уролог, который провел первичную консультацию, ведет пациента на всех этапах лечения: выполняет операции, курирует пациента в послеоперационном периоде и после выписки из стационара. При этом работа ведется в тесном контакте с врачами других специальностей.

На этапе первичного обследования при наличии сопутствующей патологии пациентов консультируют терапевты, гинекологи, эндокринологи. Естественно, и при амбулаторном лечении, и при лечении в стационаре, если есть показания, привлекаются все необходимые в каждом конкретном случае узкопрофильные специалисты: хирурги, нефрологи, неврологи и другие. Например, в случае опущения мочевого пузыря у женщин, которое может сопровождаться и опущением матки, уролог проводит симультанную операцию совместно с гинекологом, чтобы за один раз решить обе проблемы. При выявлении онкологических проблем к лечебному процессу (при необходимости) подключаем специалистов лучевой терапии и химиотерапии.

Почему не нужно бояться операции

Быстрое обследование позволяет проводить оперативное лечение уже в день госпитализации. Мы всегда отдаем предпочтение малоинвазивным методикам лечения на современном и высокотехнологичном оборудовании, после которых происходит быстрое восстановление организма.

Эндохирургические методы лечения являются приоритетным направлением в нашей работе, особенно при лечении тучных людей, пациентов с сопутствующими патологиями и пациентов после открытых операций. В среднем после эндохирургических операций через 2-3 дня пациент выписывается из стационара. Единственное ограничение обычно касается тяжелых физических нагрузок: на 1-2 недели их нужно свести к минимуму, чтобы не возникло кровотечения. После этого пациент возвращается к привычному образу жизни.

Операции на предстательной железе проводим с использованием эндохирургических методов лечения – без разреза (например, при доброкачественной гиперплазии, простатэктомии при раке, при лечении мочекаменной болезни).

Доля малоинвазивных операций – 95%. Исключение составляют случаи, когда из-за расположения органов показана операция именно открытым способом. Это операции на мошонке или половом члене: протезирование полового члена, обрезание, операции при гидроцеле.

Зачем нужно профилактическое обследование

Очень важно наблюдать за собой и посещать врача минимум 1 раз в год, чтобы не упустить проблемы, которые не имеют выраженных симптомов: онкоурология на ранней стадии, гидронефроз почек, кисты почек, доброкачественная гиперплазия предстательной железы и др. Можно прицельно идти к конкретным специалистам или проходить диспансеризацию.

У нас был яркий случай, когда диспансеризация спасла пациентке почку. В анализах мочи были выявлены клетки крови, совсем немного — 2-3 эритроцита. Это небольшое отклонение от нормы. Провели обследование, сделали УЗИ, цистоскопию, которые ничего не показали. Дополнительно назначили компьютерную томографию мочеполовой системы, на которой обнаружилась маленькая – в 1 см – злокачественная опухоль почки. В стационаре пациентке лапароскопически без тепловой ишемии удалили опухоль из почки с сохранением самого органа. Никакого дополнительного лечения не потребовалось, КТ рецидивов не выявило.

Есть и обратные примеры, когда пациенты вовремя не обращаются к врачу, и опухоль развивается, переходит в более поздние стадии. Тогда необходимо удалять весь орган, проводить серьезную операцию, которая не может гарантировать избавление от онкологического заболевания.

В АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) есть специальные программы диспансеризации, программа «Онкопоиск». Врач-уролог может назначить именно тот чек-ап (комплекс диагностических мероприятий), который нужен в соответствии с полом, возрастом, с учетом ранее перенесенных, сопутствующих и хронических заболеваний. При необходимости обследование расширяется, дополняется, чтобы результаты были точными и были выявлены все патологии мочеполовой системы.

Выявление заболевания на ранних стадиях позволяет своевременно начать лечение, обойтись минимальным хирургическим вмешательством, сохранить качество жизни. Будьте внимательны к своему здоровью!

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