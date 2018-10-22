Наталья Водянова: В России не хватает профессиональной экспертизы в области детского развития

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-22T17:06:50+03:00

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В Москве прошел VII Международный Форум «Каждый ребенок достоин семьи», ежегодно организуемый Фондом помощи детям «Обнаженные сердца». В нем приняли участие ведущие российские и зарубежные специалисты в области детского развития, а также сотни родителей детей с особыми потребностями и приемных детей.

В этом году на мероприятии обсуждались программы ранней помощи таким семьям. Итоги форума в беседе с КП подвела основатель Фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянова.

- Почему главной темой седьмого форума стали программы ранней помощи?

- В 2016 году в нашей стране была утверждена Концепция развития ранней помощи. Она касается детей с особыми потребностями: различными нарушениями развития, инвалидностью, детей-сирот и т.п. То есть на высоком государственном уровне была признана важность и необходимость поддержки таких детей на самых ранних этапах их жизни. Однако четкого понимания какой должна быть эта помощь, чтобы быть качественной и эффективной, пока нет. Поэтому мы посвятили форум именно этой теме.

Фонд супермодели Натальи Водяновой уже в седьмой раз провел в Москве международный форум «Каждый ребёнок достоин семьи»

За 14-летнюю историю нашего фонда и 7-летнюю историю существования одной из его основных программ – «Каждый ребенок достоин семьи» – мы наработали большой опыт оказания ранней помощи семьям с детьми с особенностями развития, собрали со всего мира лучшие программы ранней помощи с научно доказанной эффективностью. Нам есть чем поделиться с родителями и с профессиональным сообществом.

- Что Вы вкладываете в понятие «ранняя помощь»?

- Это помощь, которая ориентирована не только на ребенка, но и на родителей, и которая оказывается ровно в тот момент, когда выявлена потребность семьи в дополнительной поддержке. В чем именно заключается эта помощь, зависит от конкретного случая. Могу только сказать, что пока в нашей стране не выработаны стандарты этой помощи, нет выстроенной системы оказания ранней помощи, не определено, какие подход должны использоваться.

Мы переводим, адаптируем и внедряем программы раннего вмешательства в своих центрах, а также на площадках государственных образовательных учреждений, которые участвуют в наших проектах. Также мы впервые начали работать с медицинским учреждениям - Центром детской психоневрологии в Туле. Здесь нам удалось добиться максимального вовлечения родителей в процесс оказания помощи детям, что пока непривычно для российского медицинского сообщества. Родители здесь полноценные участники работы с детьми. Это позволяет семьям вместе со специалистами, планировать работу со своим ребёнком, определять цели, на которые будет направлена реабилитация, овладеть практическими навыками, которые помогут им в обыденной жизни с их ребенком вне медицинского учреждения.

Как помочь особенному ребенку, какую методику воспитания выбрать? Родителям часто приходится самим искать ответы на эти вопросы. Но благодаря форуму люди со всей страны могут встретиться с ведущими международными экспертами

- На чем делается акцент в Вашей работе с семьями с особенными детьми?

- Во-первых, это индивидуальный подход, работа с каждой семьей в отдельности с учетом ее потребностей и возможностей. Во-вторых, это постоянное фиксирование результатов работы для понимания в верном ли направлении мы движемся и пересмотре тактики работы при необходимости. В-третьих, следование принципу «не навреди» - то есть мы используем только методики и подходы, основанные на доказательствах.

- В каких городах сейчас представлен Ваш фонд?

- В Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Туле и Нижнем Новгороде. Но и другие города участвуют в наших проектах тоже, мы регулярно проводим открытые конкурсы на обучение специалистов некоммерческих организаций. Большее количество проектов мы реализуем внутри государственной образовательной системы: в школах и дошкольных учреждениях. Кроме того в Нижнем Новгороде находится Центр поддержки семьи Фонда «Обнаженные сердца» и Центр раннего вмешательства. Аналогичный центр должен появиться в Москве – недавно столичное правительство выделило нам здание. Мы надеемся, что на этой площадке мы сможем еще больше специалистов обучить современным программам ранней помощи. Для нас важно, чтобы обучение в центре прошли как можно больше специалистов из государственных образовательных учреждений, чтобы в дальнейшем они использовали эти знания в своей работе.

- Возможно ли нижегородский опыт распространить на всю Россию?

- На самом деле мы не ставим перед собой цель выстраивать центроориентированную модель, создавать собственные учреждения, множить их по стране и т.д. Это не вполне рационально и не эффективно. Правильнее стать участником той образовательной системы, которая уже выстроена государством, и помочь ей стать более эффективной с точки зрения предоставления программ помощи семьям с детьми с особыми потребностями. На этом мы сейчас делаем акцент в своей работе.

- Родители с детьми с особенностями развития часто остаются один на один с проблемой. Ваш фонд многое делает, чтобы помочь им. Но достаточно ли усилий семей и общественных организаций? В чем роль государства должна быть?

- За последние несколько лет в российском законодательстве поменялось очень многое в части поддержки НКО, уязвимых семей и т.д. Но государству очень сложно разобраться, что из того, что ему предлагается для внедрения в содержание поддержки, является правильным и эффективным. Очень не хватает квалифицированной экспертизы, особенно в сфере специальной педагогики, специальной психологии, логопедии. Здесь правильнее было бы признать, что у нас этой экспертизы недостаточно, что специалистов не хватает, и обратиться к опыту других стран.

С родителями особенных детей встретились ведущие эксперты со всего мира Фото: Наталья Пьетра

- В этом году Фонду «Обнаженные сердца» исполняется 14 лет. Что Вы лично считаете главным достижением Вашего фонда?

- Мне кажется, что мы смогли обеспечить приток важной информации, начали прививать престиж профессии специального педагога и специального психолога, напомнили, что это наука. Я намеренно не называю это коррекционной педагогикой и коррекционной психологией, как это принято у нас.

У нас получается вовлекать в эту сферу молодых талантливых специалистов, которые гордятся своим выбором и с удовольствием рассказывают о своей работе другим. Видно, как много в стране толковых людей, стремящихся к новым знаниям, желающих осмысленно работать и помогать. Созданные нами службы каждый день помогают сотням семей жить более качественно, лучше понимать своих детей, гордиться ими и их результатами. Только мы чаще думаем, конечно, не о том, какие мы молодцы, а что все-таки всего, что нам удалось достигнуть - недостаточно. Это и не даёт расслабляться и подстегивает к движению вперёд.